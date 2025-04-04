Shedule I — новый суперхит Steam про барыгу. В чем феномен игры?

Инди-игры всё чаще обходят дорогие блокбастеры по популярности. Совсем недавно чарты Steam разрывала R.E.P.O., теперь её обогнала Shedule I. Это кооперативный симулятор торговца травкой, который начинает с самых низов и постепенно выстраивает империю. У новинки 98% положительных отзывов и 414 тысяч игроков на пике. Чем Shedule I так всех зацепила?

Shedule I: главное об игре

Название: Shedule I.

Платформы: ПК.

Разработчик: TVGS.

Дата выхода: 25 марта 2025 года.

Жанр: симулятор барыги.

Перевод: отсутствует.

Shedule I: как поиграть?

Игра официально продаётся в России. Цена — 710 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале Shedule I. Права на видео принадлежат TVGS.

В чём суть Shedule I?

Герой и его дядя выращивают и продают травку. У них полно клиентов, хорошее оборудование, налаженные точки сбыта. Но однажды полиция накрывает производство, и герой лишь чудом сбегает в другой город. Теперь он должен начать бизнес с нуля.

О незаконном деле Shedule I рассказывает весьма дотошно. Первым делом идём в магазин, покупаем горшки, засыпаем их землёй, кладём внутрь нужное семя, поливаем. Когда время придёт, достаём ножницы, срезаем плоды и фасуем по пакетам. Все эти процессы поданы как мини-игры: лейку нужно повернуть под нужным углом и полить особые точки, а товар — взять в руки и засунуть в маленький пакетик.

Пакуем товар Фото: TVGS

Клиенты доставляют не меньше хлопот. Вы должны назначать удобное время, не заставлять ждать ответа или доставки, выдавать правильный заказ, умело торговаться, постоянно расширять базу через бесплатные пробники.

Подобных задач так много, что в начале заворожённо носишься по городу и жонглируешь задачами. Эх, семена закончились, нужно их срочно заказать. Пока семена едут, сбегаю в магазин и куплю пакетики для фасовки. Так, в магазине принимают только карты, а у меня наличные. Где же банкомат? Боже, я уже опаздываю к клиенту, лечу. Вот чёрт, на телефон пришли три запроса, на какое же время назначить сделки? Вот такими хлопотами занимаешься в Shedule I.

Чтобы вы точно не заскучали, по городу шастают копы. Иногда они обыскивают героя или устраивают облавы во время сделок. По ночам вообще не разрешают выходить из дома. Если попадётесь полиции с запрещёнкой в карманах, получите штраф и потеряете травку. Впрочем, от копов всегда можно сбежать или отбиться. Не зря на баскетбольной площадке рядом с первым убежищем лежит бита!

Продавцы могут стать дилерами Фото: TVGS

Механики приелись бы, но в Shedule I отличная система прогрессии. Поначалу менять землю приходится постоянно? Скоро появится новая, и её хватит сразу для нескольких семян. Поливать кусты вручную надоело? В магазины завезут автоматические разбрызгиватели. Обслуживать клиентов нудно? Не переживайте, в вашем деле будут дилеры. Такое развитие отлично удерживает внимание.

В чём особенность Shedule I?

Удивительно, но в Shedule I нет убойной фишки и оригинальных механик. Дело в том, что уже существует серия Drug Dealer Simulator, где герой тоже торгует запрещёнкой. Вот только механики там глубже, визуал — реалистичнее, а размаха — больше. В критические моменты на вашу базу даже вертолёт со спецназом прилетал!

Однако Shedule I показала, что глубина и реализм — не то, чего хотели игроки. Их больше интересовали фан и завораживающая простота. Разработчики лишь оказуалили механики и сделали игру доступной для большей аудитории. Вот и весь секрет.

На сборе мусора тоже можно разбогатеть Фото: TVGS

Откуда такой хайп?

Если успех недавней R.E.P.O. легко объяснить безумными ситуациями в каждой вылазке, то с Shedule I всё сложнее. Это приятная и захватывающая, но точно не гениальная игра. Похоже, геймеров зацепили следующие факторы:

провокационная тема. Все привыкли развивать разные магазины, но заниматься нелегальной деятельностью — другое дело;

строить империю можно в кооперативе до четырёх человек. Так удобнее распределять обязанности: один закупает расходники, второй — пакует товар, третий — бегает по клиентам;

игра работает на слабых ПК. В минимальных требованиях указаны 8 Гб оперативки и видеокарта GTX 1060 на 3 Гб. При этом в Сети полно роликов, где Shedule I запускают на ноутбуке со встроенной видеокартой Intel HD Graphics 4400.

Толкаем дурь Фото: TVGS

Shedule I: стоит ли играть?

Shedule I — достаточно весёлая инди-игра. Если купите её, проведёте много весёлых часов. Но если жанр или сеттинг вам не по душе, смело пропускайте.