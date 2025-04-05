12 советов для успешной игры в R.E.P.O.

Можно смело говорить, что R.E.P.O. — неслучайный хит. Игра вышла ещё в феврале, однако до сих пор безумно популярна. Сотни тысяч геймеров ежедневно запускают R.E.P.O. и бегают от монстров, воруют ценности, нелепо погибают. Но как сократить количество смертей и преуспеть?

R.E.P.O.: главное об игре



Название: R.E.P.O.

Платформа: ПК.

Разработчик: semiwork.

Дата выхода: 26 февраля 2025 года.

Жанр: кооперативный хоррор.

Перевод: отсутствует.

R.E.P.O.: как поиграть?

Игра официально продаётся в России. Цена — 385 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат semiwork.

Знайте каждого монстра

На локациях полно монстров. Выживание зависит в первую очередь не от навыков и сыгранности команды, а от понимания врагов. На некоторых нельзя смотреть, другие ничего не видят и идеально слышат, третьих можно схватить толпой и куда-нибудь выбросить. Поэтому при встрече с очередным чудовищем соберите о нём максимум информации. К примеру, из нашего гайда.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Будьте аккуратнее с лутом

Ваша задача — пробежать по локации, собрать ценности и сдать их в специальный пункт. Проблема в том, что большинство ценностей хлипкие. Если будете нести их в метре от себя, наверняка разобьёте о стену или о пробегающего рядом союзника. Лучше прижмите мелочи к себе, так безопаснее.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Сдавайте ценности правильно

Команда закидывает ценности в телегу и потом катит её к пункту приёма. На месте убедитесь, что телега стоит в очерченной зоне. Если хоть одно колесо вылезает за линию, есть вероятность, что телега и лут при сдаче сломаются. Ценности вскоре восстановятся, но тащить их придётся уже в руках.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Спасайте телегу от монстров

Когда видите врага, хочется забыть обо всём и спрятаться под столом. Однако первым делом стоит убрать с пути чудища телегу, иначе он может её сломать вместе со всем добром.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Помните, что враги вас слышат

У врагов в основном хороший слух. Причём слышат они не только топот неуклюжих героев, но и ваши переговоры. Поэтому помалкивайте, когда прячетесь. Очень обидно погибнуть из-за бессмысленных визгов.

R.E.P.O. Фото: semiwork

За убийство монстров награждают

Если забьёте монстра дубинами или расстреляете из пушек, получите солидную награду вплоть до $ 7000. Только учтите, что некоторые враги слишком опасны и связываться с ними не стоит. Другие вообще не обладают душой. К примеру, за убийство утки вас наградят, а за гномов — нет.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Увеличивайте силу

В магазине есть апгрейды, которые повышают характеристики. Самый ценный связан с силой, ведь с ним герой быстрее переносит тяжести и поднимает увесистых монстров. Без прокачки аналогичные процессы потребуют трёх персонажей.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Купленное оружие сохраняется

Потратились в магазине на биту или сковороду? Она останется с вами, даже если потеряется на локации. Просто проверьте инвентарь в грузовике и вернёте полезную штуку.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Найдите секретные гранаты

Обычно в потолке над магазином есть отверстие. Забраться туда можно с помощью напарников: пусть они встают друг на друга и тащат вашу уменьшенную версию к тайнику. Там найдутся гранаты, которые точно пригодятся.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Постоянно пользуйтесь картой

На карте отображается много полезной информации. К примеру, местонахождение союзников и их состояние. Если кто-то в беде, вы быстрее узнаете об этом через карту, чем через голосовой чат. Также на компьютере отмечаются все ценности, которые заметила команда.

R.E.P.O. Фото: semiwork

Здоровье можно восстановить без аптечки

На спине у персонажей есть браслет с зелёной полоской HP. Если кликнете по нему, восстановите союзнику 10 единиц здоровья, но и сами потеряете столько же.

R.E.P.O. Фото: semiwork

На котлах можно прыгать

Видели на локациях котлы? Если забраться в них и присесть, сможете прыгнуть выше, чем обычно. Это полезно, чтобы забраться на какой-нибудь шкаф и спрятаться от монстра или взять ценную вещицу.

R.E.P.O. Фото: semiwork

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Есть другие советы по R.E.P.O.? Поделитесь ими в комментариях!