Лучшие моды для inZOI

Только inZOI от Krafton вышла в раннем доступе, так к ней сразу же появилось множество модификаций и улучшений, которые расширят игровой опыт пользователей.
Сегодня мы расскажем о самых популярных и полезных модах от сообщества и подскажем, как их установить. Погнали!
Как установить моды для inZOI
Для установки и включения модификаций в inZOI игроки могут воспользоваться двумя способами: менеджером модов и ручной установкой. Подробнее о каждом способе.
Подготовка и установка Mod Enabler
Обращаем внимание, что перед загрузкой и установкой большинства неофициальных модификаций нужен Mod Enabler. Без использования этой опции моды могут не работать.
После переноса файлов в корневую папку с игрой перейдите по пути «BlueClient/Content/Paks» и создайте новую папку «~mods».
Ручная установка модов
После создания папки «~mods» все скачанные модификации можно переносить в неё. Просто скопируйте файлы мода в эту папку.
Автоматическая установка модов через Mods Manager
Даже после установки 10 модов игроки могут запутаться в их количестве, а отыскать файлы станет непосильной задачей. Избежать этой проблемы можно при использовании приложения Mods Manager. После установки этой программы игрокам будет достаточно перенести в неё PAK-файлы или ZIP-архивы — она самостоятельно отправит данные в нужную директорию.
При первом запуске необходимо указать путь к игре, например, «D:\Steam\steamapps\common\inZOI». После этого программа самостоятельно предложит докачать вспомогательные модификации. Выполняем это действие и добавляем новые моды прямиком в приложение. Стоит учитывать, что в левом окне отображаются выключенные модификации, а в правом — включённые.
Фото: Krafton
Optimizer
Оптимизирует InZOI и значительно уменьшает резкое снижение частоты кадров при помощи оптимизации компиляции шейдеров и потоковой передачи ресурсов.
Higher Quality Skin and Faces
Восстанавливает оригинальные высококачественные текстуры, которые были удалены из ранней версии игры. Использовать только на самых современных сборках компьютеров.
Enhanced Visuals
Улучшает графику InZOI, отключает виньетку и хроматическую аберрацию, что значительно повышает качество изображения в игре. Волосы станут менее жирными, а прорисовка объектов и окружения увеличится в дистанции.
Fast Launch
Отключает вступительные видеоролики для быстрого запуска игры.
D3D12 Agility SDK Upgrade
Модификация обновляет DirectX 12 Agility SDK версии «1.611.2» до последней версии «1.716.1» и повышает производительность игры.
Remove Heart VFX
Удаляет анимацию сердца во время действия «Настроиться на сон».
Dream's Engine Tweaks
Изменяет параметры движка игры для оптимизации производительности. Увеличивает уровень детализации, звук и работоспособность процессора.
Фото: Krafton
SPF — Better Performance — Better Visuals
Ещё один вариант мода для улучшения производительности без потери качества изображения.
Bypass VRAM Requirement for Generate AI Texture
Модификация изменяет параметры графического процессора — игра думает, что у компьютера 24 ГБ видеопамяти, и позволяет запустить Generate AI Texture.
Mod Menu
Внутриигровое меню модов, которое включает активацию мода с обходом проверки подлинности Pak и запускает встроенные в игру читы, а также показывает инструменты для тестирования, позволяющие видеть названия классов, имена персонажей и цели для морфинга.
Camera Control Mod
Предоставляет возможность использовать клавиши WASD, стрелки или ZQSD для перемещения камеры по карте — больше не нужно водить мышкой.
Автомобили
Список модификаций, добавляющих машины. Используйте путь «C:\Users\YourUsername\Documents\inZOI\AIGenerated\My3DPrinter» для копирования файла и ищите автомобили в соответствующем разделе 3D Printer в игре. Вот они:
- Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder 2021 — скачать.
- Nissan GTR R35 LBW — скачать.
- Mercedes-Benz G-Class AMG G 63 2020 — скачать.
- Porsche 911 GTS 2018 — скачать.
- Audi TT RS — скачать.
- Audi RS6 Avant GT — скачать.
- Audi RS7 Sportback 2020 — скачать.
- BMW M5 F90 2018 — скачать.
- Chevy Camaro 50th Anniversary — скачать.
- Cadillac CT5-V Blackwing 2022 — скачать.
- Volkswagen Golf GTI Mk2 1992 — скачать.
- Honda Civic Ek9 Spoon Sports — скачать.
Фото: Krafton
High-Resolution Clothing Textures
Добавляет в игру 67 текстур одежды в формате Ultra HD (4000×4000 пикселей) с шаблоном PSD для создания собственных дизайнов. Позволит сделать своих персонажей более стильными.
FSR and Frame Generation Enable
Включает технологии FSR и генерации кадров на любой видеокарте.
Next Gen Reshade
Изменяет цветовую гамму и насыщает палитру красками через общедоступные шейдеры.
Glock 17 Pack
Добавляет два оружия с кобурами под них.
The SimZoi Project
Добавляет по одному пресету на каждого персонажа из The Sims 4. Всего 26 моделей.
Фото: Krafton
Timberland Boots
Добавляет в игру ботинки Timberland.
Vampire Fangs
Превращает персонажа в настоящего вампира — добавляет ему клыки.
Modern Weapon Props
Добавляет в игру винтовки M16A2, AKMN и G3A3 в качестве реквизита.
Shuffle dance dance
Анимация танца для героя inZOI.
Harley Quinn
Добавляет модель Харли Квинн, вдохновлённую персонажем Марго Робби из «Отряда самоубийц».
Ознакомиться с остальными модификациями можно на Nexus Mods по ссылке.