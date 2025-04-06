Лучшие моды для inZOI

От упрощения своей жизни до нового контента.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Только inZOI от Krafton вышла в раннем доступе, так к ней сразу же появилось множество модификаций и улучшений, которые расширят игровой опыт пользователей.

Сегодня мы расскажем о самых популярных и полезных модах от сообщества и подскажем, как их установить. Погнали!

Как установить моды для inZOI

Для установки и включения модификаций в inZOI игроки могут воспользоваться двумя способами: менеджером модов и ручной установкой. Подробнее о каждом способе.

Подготовка и установка Mod Enabler

Обращаем внимание, что перед загрузкой и установкой большинства неофициальных модификаций нужен Mod Enabler. Без использования этой опции моды могут не работать.

Скачать Mod Enabler

После переноса файлов в корневую папку с игрой перейдите по пути «BlueClient/Content/Paks» и создайте новую папку «~mods».

Ручная установка модов

После создания папки «~mods» все скачанные модификации можно переносить в неё. Просто скопируйте файлы мода в эту папку.

Автоматическая установка модов через Mods Manager

Даже после установки 10 модов игроки могут запутаться в их количестве, а отыскать файлы станет непосильной задачей. Избежать этой проблемы можно при использовании приложения Mods Manager. После установки этой программы игрокам будет достаточно перенести в неё PAK-файлы или ZIP-архивы — она самостоятельно отправит данные в нужную директорию.

Скачать Mods Manager

При первом запуске необходимо указать путь к игре, например, «D:\Steam\steamapps\common\inZOI». После этого программа самостоятельно предложит докачать вспомогательные модификации. Выполняем это действие и добавляем новые моды прямиком в приложение. Стоит учитывать, что в левом окне отображаются выключенные модификации, а в правом — включённые.

Фото: Krafton

Optimizer

Оптимизирует InZOI и значительно уменьшает резкое снижение частоты кадров при помощи оптимизации компиляции шейдеров и потоковой передачи ресурсов.

Скачать модификацию

Higher Quality Skin and Faces

Восстанавливает оригинальные высококачественные текстуры, которые были удалены из ранней версии игры. Использовать только на самых современных сборках компьютеров.

Скачать модификацию

Enhanced Visuals

Улучшает графику InZOI, отключает виньетку и хроматическую аберрацию, что значительно повышает качество изображения в игре. Волосы станут менее жирными, а прорисовка объектов и окружения увеличится в дистанции.

Скачать модификацию

Fast Launch

Отключает вступительные видеоролики для быстрого запуска игры.

Скачать модификацию

D3D12 Agility SDK Upgrade

Модификация обновляет DirectX 12 Agility SDK версии «1.611.2» до последней версии «1.716.1» и повышает производительность игры.

Скачать модификацию

Remove Heart VFX

Удаляет анимацию сердца во время действия «Настроиться на сон».

Скачать модификацию

Dream's Engine Tweaks

Изменяет параметры движка игры для оптимизации производительности. Увеличивает уровень детализации, звук и работоспособность процессора.

Скачать модификацию

Фото: Krafton

SPF — Better Performance — Better Visuals

Ещё один вариант мода для улучшения производительности без потери качества изображения.

Скачать модификацию

Bypass VRAM Requirement for Generate AI Texture

Модификация изменяет параметры графического процессора — игра думает, что у компьютера 24 ГБ видеопамяти, и позволяет запустить Generate AI Texture.

Скачать модификацию

Mod Menu

Внутриигровое меню модов, которое включает активацию мода с обходом проверки подлинности Pak и запускает встроенные в игру читы, а также показывает инструменты для тестирования, позволяющие видеть названия классов, имена персонажей и цели для морфинга.

Скачать модификацию

Camera Control Mod

Предоставляет возможность использовать клавиши WASD, стрелки или ZQSD для перемещения камеры по карте — больше не нужно водить мышкой.

Скачать модификацию

Автомобили

Список модификаций, добавляющих машины. Используйте путь «C:\Users\YourUsername\Documents\inZOI\AIGenerated\My3DPrinter» для копирования файла и ищите автомобили в соответствующем разделе 3D Printer в игре. Вот они:

Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder 2021 — скачать. Nissan GTR R35 LBW — скачать. Mercedes-Benz G-Class AMG G 63 2020 — скачать. Porsche 911 GTS 2018 — скачать. Audi TT RS — скачать. Audi RS6 Avant GT — скачать. Audi RS7 Sportback 2020 — скачать. BMW M5 F90 2018 — скачать. Chevy Camaro 50th Anniversary — скачать. Cadillac CT5-V Blackwing 2022 — скачать. Volkswagen Golf GTI Mk2 1992 — скачать. Honda Civic Ek9 Spoon Sports — скачать.

Фото: Krafton

High-Resolution Clothing Textures

Добавляет в игру 67 текстур одежды в формате Ultra HD (4000×4000 пикселей) с шаблоном PSD для создания собственных дизайнов. Позволит сделать своих персонажей более стильными.

Скачать модификацию

FSR and Frame Generation Enable

Включает технологии FSR и генерации кадров на любой видеокарте.

Скачать модификацию

Next Gen Reshade

Изменяет цветовую гамму и насыщает палитру красками через общедоступные шейдеры.

Скачать модификацию

Glock 17 Pack

Добавляет два оружия с кобурами под них.

Скачать модификацию

The SimZoi Project

Добавляет по одному пресету на каждого персонажа из The Sims 4. Всего 26 моделей.

Скачать модификацию

Фото: Krafton

Timberland Boots

Добавляет в игру ботинки Timberland.

Скачать модификацию

Vampire Fangs

Превращает персонажа в настоящего вампира — добавляет ему клыки.

Скачать модификацию

Modern Weapon Props

Добавляет в игру винтовки M16A2, AKMN и G3A3 в качестве реквизита.

Скачать модификацию

Shuffle dance dance

Анимация танца для героя inZOI.

Скачать модификацию

Harley Quinn

Добавляет модель Харли Квинн, вдохновлённую персонажем Марго Робби из «Отряда самоубийц».

Скачать модификацию

Ознакомиться с остальными модификациями можно на Nexus Mods по ссылке.