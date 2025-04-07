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Батя 2 Дед 2025: отзыв, обзор, впечатления, сюжет, дата выхода в России, где смотреть

Ностальгия для детей 90-х: обзор фильма «Батя 2: Дед»

Слава Петров
Автор:
Фото: «Централ Партнершип»
«Батя 2: Дед» 2025: отзыв, обзор
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Получилась чудесная комедия.

Если отбросить сомнительную арку о настоящем, первый «Батя» был набором ностальгических скетчей о маленьком Максе. Его папа — суровый мужик: за ругань моет рот мылом, раны обрабатывает спиртом, в качестве игрушечного ружья предлагает палку. А ещё лупит и зовёт воровать кабель с завода!

Сегодня такое воспитание считается бесчеловечным. Так же думал возмужавший и заодно травмированный, потерянный и неспособный справиться с воспитанием своего ребёнка Макс. В фильме он вспоминал своё прошлое и приходил к выводу, что батя его по-своему любил. А зрители тем временем смеялись или ностальгически плакали, потому что их воспитывали ровно так же.

3 апреля в прокат вышло продолжение «Батя 2: Дед». Оно такое же забавное и трогательное, как и оригинал.

«Батя 2: Дед»: главное о фильме

Название: «Батя 2: Дед».
Режиссёр: Илья Учитель.
Актёры: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов и другие.
Дата выхода: 3 апреля 2025 года.
Жанр: комедия.
Страна: Россия.

«Батя 2: Дед»: где смотреть?

3 апреля фильм вышел во всех российских кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать примерно в мае.

Видео размещено на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании «Централ Партнершип».

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Дед ещё суровее, чем батя

Родители юного Макса разводятся. Это сложный процесс, поэтому ребёнка на всё лето отправляют в деревню. Там живёт дед, который прошёл Вторую мировую, потерял на войне глаз, а теперь вообще готовится умирать — вслед за супругой. Так и начинается набор безумных скетчей, что заставят смеяться, тосковать и с трудом сдерживать слёзы.

Дед волшебно сыгран загримированным Евгением Цыгановым и полон принципов, энергии, суровых мнений о воспитании. Макса обвиняют в воровстве? Ремень уже вбивает мудрость, и плевать, что ребёнок на деле ничего не делал. Когда правда вскроется, дед всего лишь скажет: «Ну ты это, не воруй». Мальчик забежал в кинотеатр, где показывают ужасы, и до жути испугался? Уходить нельзя, билет ведь дорого стоил. На обед сегодня вкусный шашлык? Время сказать юнцу, что он не зря так долго заботился о свинье.

В таком гриме Цыганова не узнать

В таком гриме Цыганова не узнать

Фото: «Централ Партнершип»

Зачастую авторы «Бати 2» показывают страшные вещи, которые объясняют травмы выросшего Макса. Однако повествование настолько тёплое и заботливое, что все 1,5 часа улыбаешься.

Однажды дети решают поиграть в дочки-матери, но необычные. Парень здесь притворяется пьяным, замахивается и орёт: «Опять ты кому-то дала, сейчас получишь». А девочка в ответ визжит: «Не бей меня, сейчас милицию вызову». Смотреть на ролевые модели больно, но сыграно всё так здорово, что весь зал хватался за животы.

Другие моменты беззаботны и просто шутят над эпохой. Вот Кашпировский, что с экрана телевизора заряжает огурцы энергией. Вот дед, который борется с низким давлением, слушая речи Ельцина по новостям. Вот антенна, которую нужно хитро крутить, чтобы нужный канал наконец заработал. Если росли в ту эпоху, видели такое.

Знакомо?

Знакомо?

Фото: «Централ Партнершип»

Важно, что команда «Бати 2» не оправдывает нравы той эпохи, когда был один способ выжить — стать твёрдым как сталь. Это заметно на примере взрослого Макса, который не умеет говорить о чувствах и вникать в обиды собеседника. Просто сценарист и режиссёр одновременно указывают на проблему и предлагают герою иначе на неё взглянуть: понять родню и отыскать в прошлом светлые моменты, которых тоже было много.

В итоге арка со скетчами работает. Однако в фильме есть и две другие истории: о настоящем Макса и прошлом деда. Они предельно поверхностные и предсказуемые. К примеру, взрослый Макс тоже вот-вот разведётся, но ради сына едет с женой в большое путешествие. Догадываетесь, чем всё закончится? А в приключениях деда всего два безоговорочно удачных момента — со снеговиками и развязкой. Вот почему сюжеты нормально работают в качестве перебивок, но сами по себе ценности не представляют.

Макс из настоящего и его супруга

Макс из настоящего и его супруга

Фото: «Централ Партнершип»

Отдельно стоит похвалить дуэт из юного Макса (Андрей Андреев) и деда (Евгений Цыганов). Парень идеально показывает влюблённость, обиду, юношеский азарт и заботу о деде. Он в каждом моменте забавный и убедительный. Цыганову тоже стоит аплодировать — актёр снова вызывает радость, тоску, надежду и множество других эмоций. К остальному касту тоже нет вопросов, разве что за Вдовиченкова обидно, его в фильме совсем мало.

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«Батя 2: Дед»: стоит ли смотреть?

Да, это отличный фильм, чтобы поностальгировать и вдоволь посмеяться. Если росли в 90-е, точно получите большое удовольствие.

Оценка «Бати 2» — 7,5 из 10

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