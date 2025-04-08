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Русы против Ящеров 2 (2025): отзыв, обзор, впечатления, сюжет, советы, как играть

Абсурдно хорошо во второй раз? Обзор «Русов против Ящеров 2»
Слава Петров
«Русы против Ящеров 2» (2025): отзыв
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Игроки, конечно же, в восторге.

У мема о ящерах, которым древние русы надирали хвосты, огромная мифология. Всё началось с нейросетевого профессора Багирова. Он открывал секретные документы и рассказывал, как ящеры ради манипуляций создали лженауку математику. Как русы на пару с динозаврами обороняли от хвостатых Байкал. Как в ЮАР (Южно-Африканской Руси) огромный крокодил проглотил солнце.

Безумия было так много, что люди полюбили мем. Вскоре коллаборация с ящерами появилась в War Thunder. Ещё чуть позже про битвы с хладнокровными вышла игра «Русы против Ящеров». Она была до ужаса кривой и стоила 30 рублей, однако сохраняла нелепость мема и удачно иронизировала над собой. В итоге стала локальным хитом с тиражом свыше 650 тыс. копий.

На днях игра получила продолжение. Удивительно, теперь это не просто мем, но и вполне адекватный экшен. Проходить её даже и не стыдно!

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«Русы против Ящеров 2»: главное об игре

Название: «Русы против Ящеров 2».
Платформы: ПК.
Разработчик: Тhe Bratans, Smola Game Studio.
Дата выхода: 27 марта 2025 года.
Жанр: кооперативный экшен.
Перевод: есть субтитры и озвучка.

«Русы против Ящеров 2»: как поиграть?

Игра официально продаётся в России. Цена — 333 рубля.

Видео размещено на YouTube-канале The Bratans. Права на видео принадлежат The Bratans.

Мемы, драки и угар

Первые «Русы против Ящеров» полностью держались на меме, ведь играть в это было невозможно. Все удары были корявыми и летели мимо врага, на графику без слёз взглянуть не получалось, бестолковые бои разбавлялись разве что юмористическими кат-сценами.

Вот только игра всё равно сработала, и вырученные средства пустили именно на улучшения. Взгляните хотя бы на визуал. Так «Русы» выглядели раньше…

«Русы» раньше

«Русы» раньше

Фото: The Bratans

…а так они выглядят сейчас. Причём движок не изменился, просто руки выпрямились, а команду пополнили мастеровитые люди.

«Русы» теперь

«Русы» теперь

Фото: The Bratans

Сиквел почти везде сделал даже не шаг вперёд, а прыжок с разбегом. Сражения стали адекватными: герои проворачивают прилично анимированные комбо, а ящеры нормально реагируют на удары. К примеру, посох Виктора Корнеплода заставляет врагов застыть в неловкой позе и направить взгляд в небо — будто они приняли нечто запрещённое.

Резню теперь разбавляют другими активностями. Иногда дают встать за пушку и устроить задорный тир. Иногда — запрыгнуть на динозавра и растоптать врагов. На задворках локаций ещё и раскиданы занятные дополнительные активности. Где-то в кустах найдёте еле живого ящера, который молит о байкальской воде и обещает сбежать сразу после исцеления. На деле после проявления доброты он получает суперсилу и становится опаснее босса. А в другом месте скуфы обсуждают иммолейт импрувед. Если помните старые мемы, сразу скажете, что после иммолейт импрувед вероятность резиста крайне мала!

Давим ящеров

Давим ящеров

Фото: The Bratans

Также в новых «Русах» можно собирать билды для каждого из четырёх героев и, например, превратить неуклюжего Мстислава Дуболюба в бочку. Она прокатится по локации и много кого раздавит. Если бочки вам не по душе, научите Мстислава прыгать на врага пятой точкой.

Юмор по-прежнему специфический и держится на забавных фразах. Вот ящеры тащат вдаль караван, и герои обсуждают. «Наша задача — отбить их обоз». – «Не согласен, наша задача — отбить им кабины!» Сами по себе шутки странные, но в игру, где безумие на каждом шагу, хорошо вписываются.

Сражение с боссом

Сражение с боссом

Фото: The Bratans

Безусловно, «Русы против Ящеров 2» в плане геймплея не дотягивают и никогда не дотянут до Devil May Cry и Bayonetta. Однако это достаточно забавная игра на шесть часов — с шутками, забавными ситуациями, нескучными драками, боссами и даже кооперативом на четырёх человек. За 333 рубля — приличная сделка.

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«Русы против Ящеров 2»: стоит ли играть?

Продолжение перестало быть исключительно мемом и трансформировалось в адекватную игру. В итоге от «Русов против Ящеров 2» можно получить немало удовольствия. Главное – не ждите вылизанного блокбастера.

Оценка «Русов против Ящеров 2» — 7 из 10

Понравилось

  • Игра прилично выглядит.
  • За всех героев весело драться.
  • Встречаются отличные шутки.
  • Механик стало больше.

Не понравилось

  • Играть в коопе можно только с друзьями.
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