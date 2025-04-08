Абсурдно хорошо во второй раз? Обзор «Русов против Ящеров 2»

У мема о ящерах, которым древние русы надирали хвосты, огромная мифология. Всё началось с нейросетевого профессора Багирова. Он открывал секретные документы и рассказывал, как ящеры ради манипуляций создали лженауку математику. Как русы на пару с динозаврами обороняли от хвостатых Байкал. Как в ЮАР (Южно-Африканской Руси) огромный крокодил проглотил солнце.
Безумия было так много, что люди полюбили мем. Вскоре коллаборация с ящерами появилась в War Thunder. Ещё чуть позже про битвы с хладнокровными вышла игра «Русы против Ящеров». Она была до ужаса кривой и стоила 30 рублей, однако сохраняла нелепость мема и удачно иронизировала над собой. В итоге стала локальным хитом с тиражом свыше 650 тыс. копий.
На днях игра получила продолжение. Удивительно, теперь это не просто мем, но и вполне адекватный экшен. Проходить её даже и не стыдно!
«Русы против Ящеров 2»: главное об игре
Платформы: ПК.
Разработчик: Тhe Bratans, Smola Game Studio.
Дата выхода: 27 марта 2025 года.
Жанр: кооперативный экшен.
Перевод: есть субтитры и озвучка.
«Русы против Ящеров 2»: как поиграть?
Игра официально продаётся в России. Цена — 333 рубля.
Видео размещено на YouTube-канале The Bratans. Права на видео принадлежат The Bratans.
Мемы, драки и угар
Первые «Русы против Ящеров» полностью держались на меме, ведь играть в это было невозможно. Все удары были корявыми и летели мимо врага, на графику без слёз взглянуть не получалось, бестолковые бои разбавлялись разве что юмористическими кат-сценами.
Вот только игра всё равно сработала, и вырученные средства пустили именно на улучшения. Взгляните хотя бы на визуал. Так «Русы» выглядели раньше…
«Русы» раньше
Фото: The Bratans
…а так они выглядят сейчас. Причём движок не изменился, просто руки выпрямились, а команду пополнили мастеровитые люди.
«Русы» теперь
Фото: The Bratans
Сиквел почти везде сделал даже не шаг вперёд, а прыжок с разбегом. Сражения стали адекватными: герои проворачивают прилично анимированные комбо, а ящеры нормально реагируют на удары. К примеру, посох Виктора Корнеплода заставляет врагов застыть в неловкой позе и направить взгляд в небо — будто они приняли нечто запрещённое.
Резню теперь разбавляют другими активностями. Иногда дают встать за пушку и устроить задорный тир. Иногда — запрыгнуть на динозавра и растоптать врагов. На задворках локаций ещё и раскиданы занятные дополнительные активности. Где-то в кустах найдёте еле живого ящера, который молит о байкальской воде и обещает сбежать сразу после исцеления. На деле после проявления доброты он получает суперсилу и становится опаснее босса. А в другом месте скуфы обсуждают иммолейт импрувед. Если помните старые мемы, сразу скажете, что после иммолейт импрувед вероятность резиста крайне мала!
Давим ящеров
Фото: The Bratans
Также в новых «Русах» можно собирать билды для каждого из четырёх героев и, например, превратить неуклюжего Мстислава Дуболюба в бочку. Она прокатится по локации и много кого раздавит. Если бочки вам не по душе, научите Мстислава прыгать на врага пятой точкой.
Юмор по-прежнему специфический и держится на забавных фразах. Вот ящеры тащат вдаль караван, и герои обсуждают. «Наша задача — отбить их обоз». – «Не согласен, наша задача — отбить им кабины!» Сами по себе шутки странные, но в игру, где безумие на каждом шагу, хорошо вписываются.
Сражение с боссом
Фото: The Bratans
Безусловно, «Русы против Ящеров 2» в плане геймплея не дотягивают и никогда не дотянут до Devil May Cry и Bayonetta. Однако это достаточно забавная игра на шесть часов — с шутками, забавными ситуациями, нескучными драками, боссами и даже кооперативом на четырёх человек. За 333 рубля — приличная сделка.
«Русы против Ящеров 2»: стоит ли играть?
Продолжение перестало быть исключительно мемом и трансформировалось в адекватную игру. В итоге от «Русов против Ящеров 2» можно получить немало удовольствия. Главное – не ждите вылизанного блокбастера.
Оценка «Русов против Ящеров 2» — 7 из 10
Понравилось
- Игра прилично выглядит.
- За всех героев весело драться.
- Встречаются отличные шутки.
- Механик стало больше.
Не понравилось
- Играть в коопе можно только с друзьями.