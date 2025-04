inZOI смогла «убить» The Sims? Обзор новинки издателя PUBG

Последний раз EA отчитывалась об успехах франшизы The Sims в 2019-м. Тогда выяснилось, что все части в сумме заработали свыше $ 5 млрд. Поглядывая на эти цифры, многие разработчики пытались создать свой симулятор жизни — и вечно терпели фиаско. Последний пример — Life by You, которую даже влиятельный издатель и внушительный бюджет не спасли от отмены.

Среди других потенциальных конкурентов отмечают Paralives и Paradise, но сильнее всех выделялась inZOI от богатых корейцев из Krafton. 28 марта игра вышла в ранний доступ, собрала пиковый онлайн в 87 тысяч человек и очень положительные отзывы. Но удалось ли игре свергнуть The Sims с трона?

inZOI: главное об игре

Название: inZOI

Платформы: ПК.

Разработчик: inZOI Studio.

Издатель: Krafton.

Дата выхода: 28 марта 2025 года.

Жанр: симулятор жизни.

Перевод: игра частично переведена на русский.

inZOI: как поиграть?

Игра официально продаётся в России. Цена — 2399 рублей.

От такого редактора кругом голова

В отличие от мультяшного стиля The Sims, в inZOI царит реализм. Герои походят на обычных людей, скриншоты квартиры и города легко спутать с фотографиями, технология Lumen обеспечивает симпатичное и убедительное освещение даже в самых отдалённых переулках. В итоге в лучшие моменты inZOI выглядит невероятно!

Минус в том, что расплачиваться за технологии пришлось оптимизацией. В минимальных требованиях указаны RTX 2060 и 12 Гб оперативной памяти. Но даже с подходящим железом просадок FPS не избежать. Так что включайте DLSS, снижайте настройки или опустите качество рейтрейсинга.

Все любят красивые игры, но недавние R.E.P.O. и Shedule I доказали, что для геймеров есть вещи важнее. Главное, чтобы игра хорошо работала и здорово увлекала. С первым пунктом к inZOI точно есть вопросы.

Качаемся в симпатичном мире Фото: Krafton

Зато к редактору не придерёшься. Он настолько навороченный, что кажется одним из лучших в играх. Настраивайте брови, носы, скулы, глаза, мускулатуру, аксессуары, морщины — да всё что угодно! Неудивительно, что фанаты уже воссоздали Тимоти Шаламе, Анджелину Джоли, Билли Айлиш, Шрека, Гарри Поттера, Аду Вонг и много кого ещё. Выглядят все так, словно над ними кропотливо трудились сами разработчики, получившие права на образы.

И ведь персонажи — не единственное, что настраивается. При желании вы можете сфотографировать своего кота или скачать мем, а потом перенести картинку на рубашку персонажа. Или построить дом мечты, в том числе из инструментов, которые сами корейцы не предусмотрели. Секрет в ИИ, который выслушивает ваши запросы, а потом превращает их во внутриигровой предмет, пусть и с переменным успехом.

В конце концов, отредактировать можно сам город. Замените обычные деревья сакурой, посадите в парке апельсиновое дерево, поселите на дороге крокодила, смените жаркое лето морозной зимой или вообще превратите процветающее место в постапокалиптическое. Единственное, что вас ограничивает — фантазия.

Билли Айлиш в inZOI Фото: Krafton

Возможностей много, но они не складываются в игру

Когда наиграетесь с редактором, попадёте в привычный симулятор жизни. Ваш персонаж появляется в одной из трёх локаций — как вариант, в оживлённом Давоне, списанном с Сеула, или в расслабленном Блисс-Бэй с духом Калифорнии. В его кармане уже валяется увесистая пачка денег, так что собираем или покупаем готовый дом и начинаем жить.

Главная задача — следить за потребностями. Герой проголодался? Бегом к холодильнику или в забегаловку. Устал? Идём в кровать. Хочет общаться? Выходим на улицу и превращаем незнакомцев в друзей. Временами нужно выполнять особые условия. Если персонаж жаждет вегетарианской еды или болтовни на философские темы, постарайтесь это устроить.

Спим и мечтаем о ванне Фото: Krafton

В процессе ваш подопечный развивает навыки. Ежедневная готовка делает вас всё более умелым поваром и открывает новые блюда. А регулярный флирт с другими горожанами повышает обаяние. При этом важно следить за склонностями: чудик с интересом к садоводству легко освоит это дело, а вот качкам труднее подружиться с растениями.

В inZOI вообще много механик. К примеру, здесь можно отыгрывать ужасного персонажа, который всех бьёт, обзывается и грабит банки. После смерти такой бедолага станет призраком и будет отрабатывать грехи. По телефону можно даже вызвать экзорциста, который упокоит блуждающую душу!

А если плохо вести себя с ребёнком, тот уйдёт из дома, вдоволь настрадается и попадёт к органам опеки. В этом случае вся семья будет долго рыдать, позабыв о полезных действиях. Таких занятных мелочей — сотни.

В парке всегда есть чем заняться Фото: Krafton

Проблема в том, что возможности с трудом склеиваются в игру. Вы можете заниматься чем угодно — ходить на свидания, качаться во дворе, играть на синтезаторе и монтировать видео на ПК. Но в голове вечно крутится вопрос: «А зачем?»

Создавая симулятор жизни, разработчики слишком увлеклись самой симуляцией и позабыли: в игре должна быть хоть какая-то прогрессия. К примеру, в The Sims герой с прокачанными навыки находил работу лучше, получал больше денег и успешнее закрывал потребности. В inZOI нет ничего подобного, ведь ваш чудик… просто живёт. Ему даже о деньгах переживать не надо, в настройках есть легальная кнопка, автоматически пополняющая баланс!

Игра вообще не бросает вызов и напоминает книгу по мотивации с советами в духе «Устал? Отдохни!» Взять горожан, с которыми нужно выстраивать отношения. По идее, игрок должен подбирать фразы и развлечения под чужой характер. По факту выбор всегда очевиден, и это убивает интерес.

Беседа не задалась Фото: Krafton

Не забудьте о множестве досадных мелочей. Персонажи делятся по возрастам, но когда мужик превратится в дедушку? Неизвестно, это будет сюрпризом. Герои постоянно делают селфи, а где их посмотреть? Нигде. Машина после прибытия телепортируется на парковку. Как снова её вызвать? Надеяться на случайность, которая откроет заветную кнопку.

Все эти недостатки делают inZOI типичной игрой из раннего доступа. Она полна амбиций и однажды может свергнуть The Sims, однако пока в новинке попросту нечего делать. Хватает пары вечеров, чтобы выжать из inZOI все соки и отложить её на полку.

Где посмотреть это селфи? Фото: Krafton

inZOI: стоит ли играть?

Если фраза «симулятор жизни» чем-то вас цепляет, обязательно закиньте inZOI в вишлист. Но покупать её пока не стоит, игра слишком сырая и бессмысленная. Хотя через два-три года она, возможно, и станет большим шедевром.

Понравилось

Роскошный редактор

Много занятных механик

Приятный визуал.

Не понравилось