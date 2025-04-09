Как преуспеть в Schedule I? 15 советов для новичков

Schedule I — новый суперхит Steam, где мы играем за торгаша. Он расширяет клиентскую базу, строит дилерскую сеть и хлопочет над десятками других задач. Как всё успеть и построить криминальную империю?

Schedule I: главное об игре

Название: Schedule I.

Платформы: ПК.

Разработчик: TVGS.

Дата выхода: 25 марта 2025 года.

Жанр: симулятор барыги.

Перевод: отсутствует.

Schedule I: как поиграть?

Игра официально продаётся в России. Цена — 710 рублей.

Видео размещено на YouTube-канале Schedule I. Права на видео принадлежат TVGS.

Каждому делу — своё время

Дела в городе лучше проворачивать днём. Распространяйте товар, закупайте оборудование, запасайтесь расходниками — никто и слова не скажет, если будете аккуратным.

Однако в девять вечера начнётся комендантский час. В это время можно встречаться с клиентами, но полиция погонится за каждым смельчаком вне дома. Поэтому ночью лучше сидеть в квартире и заниматься другими делами: фасовать товар, засыпать землю и экспериментировать над формулой.

Schedule I Фото: TVGS

Держите при себе бесплатные образцы

В Schedule I важно расширять клиентскую базу. Как это делать? Раздавать бесплатные образцы. Все потенциальные клиенты обозначены на карте.

Schedule I Фото: TVGS

Сохраняйтесь в доме

Игра автоматически сохраняется в начале дня. Ручной сейв доступен только внутри дома. Просто подойдите к устройству на стене и нажмите E.

Schedule I Фото: TVGS

Сначала продвигайтесь по сюжету

Разработчики так заваливают задачами, что о сюжетных заданиях можно забыть. Никто не запрещает вечно бегать по улицам и самостоятельно торговать. Правда, это ошибка, ведь за прохождение основных квестов открываются новые возможности. Чего стоят дилеры, которые возьмут на себя дистрибуцию и освободят много времени.

Schedule I Фото: TVGS

Не беритесь за все заказы

Как выполнять квесты, если героя заваливают заказами? Всё просто: мудро расставляйте приоритеты и иногда отказывайтесь от работы. Учтите, что игнорирование клиентов слегка портит отношения. Чтобы избежать этого, на время снимите товар с продажи в специальном приложении.

Schedule I Фото: TVGS

Смелее торгуйтесь

Торговаться — не страшно. Смело повышайте стоимость товара и его количество. Клиент просит три единицы товара, а у вас в инвентаре только банка с пятью? Вот и предложите её заказчику, поставив разумную цену. Скорее всего, он согласится.

Schedule I Фото: TVGS

Важным клиентам — лучшие условия

В Schedule I есть клиенты, с которыми важно развивать отношения. Когда дружба устаканится, они станут дилерами или откроют доступ на новые рынки. Чтобы быстрее преуспеть, предлагайте им самые низкие цены и осуществляйте быструю доставку.

Schedule I Фото: TVGS

Сразу улучшайте экипировку и оборудование

За любые успехи герой получает опыт и открывает доступ к новым предметам. К примеру, к новой земле, которую не придётся менять после каждого выращенного растения. Или к ножницам, что быстро состригают с кустов плоды. Или же к опрыскивателям, чтобы не поливать траву вручную. Как можно быстрее закупайте новые предметы, они сэкономят много времени.

Schedule I Фото: TVGS

Отыщите биту

За отелем, где вы впервые остановитесь, есть баскетбольная площадка. Там у входа лежит бита, обязательно возьмите её. Битой можно не только драться, но и разбивать автоматы с газировкой или банкоматы.

Schedule I Фото: TVGS

Прячьтесь от копов на крыше

От копов не так легко спрятаться, порой они находят героя даже в тёмных переулках. Зато на крыше они вас не достанут. Одна такая есть рядом с дверью во второй дом. Прыгайте на крышу, отсидитесь за стеной — и полиция вскоре закончит розыск.

Schedule I Фото: TVGS

Товар можно прятать

Если копы задержат вас с товаром, то конфискуют его и выпишут штраф. Но во время побега товар можно скинуть— например, в мусоросборник. После обыска спокойно заберёте добро.

Schedule I Фото: TVGS

Собирайте мусор

В начале игры сбор мусора — выгодное занятие. Отнесите его в специальные пункты и получите деньги. И обязательно купите ведро с щипцами, с ними сбор станет эффективнее.

Schedule I Фото: TVGS

Носите наличные и безнал

В магазинах принимают только безнал. Однако за сомнительные товары придётся платить наличными. Поэтому держите при себе разные деньги. Снять наличные или положить их на счёт можно через банкомат.

Schedule I Фото: TVGS

Товары можно воровать

В Schedule I можно воровать — причём даже те товары, что вы только что продали. Для этого подкрадитесь к персонажу со спины (Ctrl), нажмите E и затем – пробел, когда ползунок окажется в зелёной зоне.

Учтите, что копов обворовать нельзя.

Schedule I Фото: TVGS

С багами можно разобраться через консоль

Иногда в игре встречаются баги. Например, дверь в собственное жилище перестаёт открываться, как будто вы его не оплатили. Чтобы решить вопрос, разблокируйте в настройках консоль и вызовите её клавишей ~. Потом введите команду setowned и после пробела подставьте название дома — MotelRoom, Sweatshop, DocksWarehouse, Bungalow Barn или RV.

Schedule I Фото: TVGS

Есть другие советы по Schedule I? Поделитесь ими в комментариях.