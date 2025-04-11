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Инспектор Гаврилов, 3 сезон дата выхода серий, концовка, объяснение, сюжет, пересказ

Третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов»: всё, что известно
Михаил Шевкун
«Инспектор Гаврилов», третий сезон
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Последняя серия закончилась шокирующим водоворотом событий.

На днях завершился второй сезон сериала «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым в главной роли, а поклонников уже волнует судьба продолжения — стоит ли его ожидать и когда появятся новые серии любимого шоу.

«Инспектор Гаврилов»: информация о сериале

Название: «Инспектор Гаврилов».
Где смотреть: Start, Okko, Premier, «Кинопоиск», СТС.
Режиссёр: Анатолий Колиев.
Актёры: Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова и другие.
Дата выхода: 24 января 2025 года (второй сезон).
Жанр: драма, комедия.
Сколько серий: 17 эпизодов.
Страна: Россия.
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Чем закончился второй сезон «Инспектора Гаврилова»?

Весь второй сезон крутился вокруг того, что вот-вот личность Саши Медного раскроют — и к разгадке были близки очень многие, причём как друзья, так и противники. В конечном счёте личность главного героя узнают несколько персонажей, но ключевым становится следователь Кристина, для которой дело стало целью жизни.

На пути к разгадке девушка оказывается в больнице из-за нескольких нервных срывов, однако в итоге она понимает, что всё это время главный герой мешал ей в расследовании, поэтому преследует его.

Это выливается во встречу у ресторана перед всем составом полиции, когда Кристина с автоматом в руках требует от Медного рассказать всю правду. Параллельно она начинает всех запугивать, стреляя по окружению. Ситуация накаляется до предела подколом одного из полицейских, из-за чего Кристина со злости хочет выстрелить по шутнику, но в этот момент Медный делает рывок и спасает коллегу. Правда, выстрел всё-таки происходит, и пуля попадает прямо в героя.

Кристина с автоматом

Кристина с автоматом

Фото: Start, СТС

В итоге Медный лежит на асфальте и истекает кровью, тогда как Кристину забирают полицейские и уводят. На этом сезон заканчивается.

Это ключевые события сюжета, но есть и другие важные линии:

  • Юля и Коля снова начинают встречаться, а в конце сезона празднуют свадьбу.
  • Медный и Люда расходятся, поскольку герой изменяет своей возлюбленной с Кристиной.
  • Настоящий Гаврилов умирает: его в начале сезона сбивает машина. Как оказывается, сбил его майор Ильин, друг и бывший коллега Гаврилова из Москвы. Его поставят руководить в области, поэтому они с Медным договариваются, что всё это должно остаться тайной.
  • Наталья и Куценко начинают встречаться.
Свадьба Коли и Юли

Свадьба Коли и Юли

Фото: Start, СТС

Третий сезон «Инспектора Гаврилова»: что известно?

Пока онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС не объявляли о продлении сериала на третий сезон, но это, кажется, лишь вопрос времени. У шоу высокие рейтинги и отличные отзывы зрителей, да и финал второго сезона не оставляет сомнений, что планы у создателей на продолжение точно есть.

Хоть сам Медный и оказался в критическом состоянии, но он определённо выживет — в этом тоже никаких сомнений нет. Тем более команда сериала аккуратно ввела майора Ильина не просто так, ведь он станет непосредственным начальником главного героя в будущем.

Ожидать третий сезон «Инспектора Гаврилова» стоит примерно через год — в первой половине 2026 года. Второй сезон начали снимать в конце сентября 2024-го и закончили в середине декабря. Будем надеяться, что создатели смогут продолжить создание шоу в схожем темпе.

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