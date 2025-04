Уже раскрыли главный поворот сюжета: как стартовал второй сезон «Одних из нас»

Сегодня, 14 апреля, стартовал второй сезон «Одних из нас». В нём Крэйг Мэйзин и Нил Дракманн экранизируют половину истории The Last of Us: Part 2, причём делают это с удивительной смелостью. Они переделывают историю и сразу вываливают важные спойлеры. Но получается ли у них хороший сериал?

«Одни из нас»: информация о сериале

Название: «Одни из нас» (

Авторы: Нил Дракманн, Крэйг Мэйзин.

Актёры: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Гэбриел Луна и другие.

Дата выхода: 14 апреля 2025 года (второй сезон).

Жанр: драма, ужасы.

Сколько серий: семь эпизодов.

«Одни из нас»: где смотреть?

С 14 апреля сериал выходит в онлайн-кинотеатре Max. Формат — один эпизод в неделю, финал намечен на 26 мая. Российский дубляж в наличии.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

Начало отличное, но вопросов много

С финала первого сезона прошло пять лет. Герои осели в Джексоне и теперь спокойно живут. Элли ходит на вылазки и смело убивает заражённых, Джоэл помогает поселению и по вечерам сидит с гитарой на веранде, новые знакомые вроде Дины и Джесси во всём помогают. В общем, всё происходят почти как в игре, некоторые сцены вроде вечеринки экранизированы вообще покадрово.

Мирная жизнь в Джексоне Фото: HBO

Важно, что в часовой хронометраж умещают разные настроения. В стартовом эпизоде есть отличные шутки: например, про ускоритель строительства, который Джоэл и Томми придумали ещё до апокалипсиса. Визит к психотерапевту полон драмы: там Джоэл показывает весь свой внутренний раздрай, и собеседник не отстаёт. Напряжения тоже хватает, это доказывает вылазка Элли и Дины, которая знакомит с новым монстром из середины игры.

После трейлеров было много претензий к Белле Рамзи. Она отлично отыграла маленькую Элли, так что фанаты смирились с непохожестью персонажей. Но в роли взрослой героини она выглядела странно. К счастью, в рамках полного хронометража к Рамзи быстро привыкаешь, тем более талант она не растеряла. Её Элли всё ещё смелая, ранимая и в нужные моменты забавная. Ненависти интернета актриса точно не заслуживает!

Играет Рамзи отлично Фото: HBO

Так в чём проблема второго сезона? В спойлере из середины игры, который в сериале вываливают в первую минуту. Главной темой The Last of Us 2 была месть. После вступления игроки отчаянно ненавидели злодеев, выслеживали их, мечтали покромсать — и желательно медленно. А затем узнавали мотивацию своих врагов, смотрели на всю проблематику их глазами — и в итоге внутри себя отказывались от вендетты. Потому что злодеи оказывались не такими уж злыми.

В сериале большую тайну, которая выворачивала игрокам душу, проговаривают ещё до первых титров. Зритель сразу знает, кто такая Эбби и почему она такая яростная. Зачем об этом рассказывать? Наверняка у Дракманна и Мэйзина есть обоснование, но пока его трудно понять.

Эбби идёт! Фото: HBO

В остальном «Одни из нас» остаются дорогим и качественным сериалом. Здесь роскошный визуал, так что виды зимнего Джексона, заражённых и жующих листья жирафов приятно разглядывать. Актёры очень стараются: трудно не очароваться улыбкой Дины и не погрустить над слезливым взглядом Джоэла. Стычки с монстрами до безобразия напряжённые: враги пугают, а за персонажей всерьёз переживаешь.

В итоге «Одних из нас» стоит смотреть. Правда, если вам очень понравилась игра, ожидания стоит занизить. Есть ощущение, что в сериале история не будет такой же пронзительной.

У Джоэла появился психотерапевт Фото: HBO

Второй сезон «Одних из нас»: стоит ли смотреть?

Max достойно продолжил сериал. Он хорошо сыгран, роскошно выглядит и впечатляет стычками с заражёнными. Однако до уровня игры шоу вряд ли дотянется.

Оценка первого эпизода «Одних из нас» — 7,5 из 10

