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Актеры сериала Гарри Поттер: персонажи, роли, герои

Какие актёры сыграют культовых персонажей в сериале «Гарри Поттер»
Михаил Шевкун
Актеры сериала «Гарри Поттер»: персонажи, роли
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Сейчас объявили состав старшего поколения.

HBO потихоньку готовит зрителей к грядущей в 2027 году премьере сериала «Гарри Поттер»: 14 апреля компания раскрыла первых актёров грядущей экранизации книг. Главные детские роли ещё держатся в секрете, но теперь мы уже знаем, кто сыграет второстепенные роли.

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«Гарри Поттер»: информация о сериале

Название: «Гарри Поттер» (Harry Potter).
Автор: Марк Майлод.
Дата выхода: начало 2027 года.
Жанр: фэнтези, семейный.
Страны: США, Британия.
Материал будет обновляться, когда HBO станет объявлять новых актёров. Держите его в закладках, чтобы быть в курсе всех событий!

Альбус Дамблдор — Джон Литгоу

Майкл Гэмбон (слева) и Джон Литгоу (справа)

Майкл Гэмбон (слева) и Джон Литгоу (справа)

Фото: WB, Showtime

Минерва Макгонагалл — Джанет Мактир

Мэгги Смит (слева), Джанет Мактир (справа)

Мэгги Смит (слева), Джанет Мактир (справа)

Фото: WB, Netflix

Северус Снейп — Паапа Эссьеду

Алан Рикман (слева), Паапа Эссьеду (справа)

Алан Рикман (слева), Паапа Эссьеду (справа)

Фото: WB, Sky

Рубеус Хагрид — Ник Фрост

Робби Колтрейн (слева), Ник Фрост (справа)

Робби Колтрейн (слева), Ник Фрост (справа)

Фото: WB, IFC Films

Аргус Филч — Пол Уайтхаус

Дэвид Брэдли (слева), Пол Уайтхаус (справа)

Дэвид Брэдли (слева), Пол Уайтхаус (справа)

Фото: WB, Tristan Fewings, Getty Images

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2027 году, а съёмки должны стартовать в обозримом будущем. Шоу будет адаптировать книги и сможет уместить больше из первоисточника, чем себе позволили фильмы из-за небольшого хронометража.

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