Какие актёры сыграют культовых персонажей в сериале «Гарри Поттер»

HBO потихоньку готовит зрителей к грядущей в 2027 году премьере сериала «Гарри Поттер»: 14 апреля компания раскрыла первых актёров грядущей экранизации книг. Главные детские роли ещё держатся в секрете, но теперь мы уже знаем, кто сыграет второстепенные роли.
«Гарри Поттер»: информация о сериале
Автор: Марк Майлод.
Дата выхода: начало 2027 года.
Жанр: фэнтези, семейный.
Страны: США, Британия.
Альбус Дамблдор — Джон Литгоу
Майкл Гэмбон (слева) и Джон Литгоу (справа)
Фото: WB, Showtime
Минерва Макгонагалл — Джанет Мактир
Мэгги Смит (слева), Джанет Мактир (справа)
Фото: WB, Netflix
Северус Снейп — Паапа Эссьеду
Алан Рикман (слева), Паапа Эссьеду (справа)
Фото: WB, Sky
Рубеус Хагрид — Ник Фрост
Робби Колтрейн (слева), Ник Фрост (справа)
Фото: WB, IFC Films
Аргус Филч — Пол Уайтхаус
Дэвид Брэдли (слева), Пол Уайтхаус (справа)
Фото: WB, Tristan Fewings, Getty Images
Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2027 году, а съёмки должны стартовать в обозримом будущем. Шоу будет адаптировать книги и сможет уместить больше из первоисточника, чем себе позволили фильмы из-за небольшого хронометража.