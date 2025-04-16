Обзор «Кракена»: каким получился наш блокбастер о подводниках и огромном монстре

В России блокбастеры снимают так редко, что их по пальцам можно пересчитать. В последние годы вышли «Сто лет тому вперёд», «Майор Гром: Игра», «Злой город» — кажется, на этом всё. Продюсеры считают жанр слишком дорогим и не особо перспективным, и сборы нередко подтверждают теорию.

Впрочем, чужие неудачи не остановили студию «ТриТэ» Никиты Михалкова. Уже 17 апреля компания выпустит фильм «Кракен», где наши подводники противостоят морскому чудищу. Стоит ли его смотреть?

«Кракен»: главное о фильме

Название: «Кракен».

Режиссёр: Николай Лебедев.

Актёры: Александр Петров, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов и другие.

Дата выхода: 17 апреля 2025 года.

Жанр: фантастика, драма.

Страна: Россия.

«Кракен»: где смотреть?

17 апреля фильм вышел во всех российских кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать примерно в июле.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании «Централ Партнершип»

Кракен против Александра Петрова

Герой Александра Петрова — подводник, дослужившийся до звания капитана. Своё дело он любит, но вот старшего брата — не очень. Тот всю жизнь обижал парня. Как именно? Тратить хронометраж на погружение в эту тему режиссёр не стал. Зато он погрузил в океан подводную лодку с Петровым на борту и отправил её на спасительную миссию. Дело в том, что где-то в Гренландии затонул наш корабль. Его капитаном был, барабанная дробь, тот самый старший брат.

Уже во вступлении показывают, что наших ребят утащил на дно тот самый Кракен. Он же главная звезда фильма и чуть ли не единственная причина сходить в кино.

Петров спешит на помощь Фото: «Централ Партнершип»

Неизвестно, какую сделку с дьяволом заключили специалисты по графике, но Кракен выглядит потрясно. Он пугающий, всесильный и настолько огромный, что лёгким движением щупальца перемалывает большого кита.

Когда этот осьминог показывает свою мощь, от ужаса хочется вжаться в кресло. Он рушит целые острова, одним взмахом сносит крупные исследовательские центры. Наша подводная лодка на его фоне вообще выглядит песчинкой. При этом любое движение Кракена грациозно, каждая часть его тела прекрасно детализирована. Он ничем не хуже многочисленных кайдзю из западных блокбастеров.

В чём же проблема фильма? В том, что Кракена в нём преступно мало, а отыскать другие достоинства сложно.

К Кракену вопросов нет Фото: «Централ Партнершип»

Ругать сюжет блокбастера за банальность — сомнительная затея. Пусть сценарий состоит из штампов, лишь бы персонажи были яркими, общались как нормальные люди и побуждали за них переживать. Увы, в «Кракене» интересен только Александр Петров. Он харизматичен, выдаёт хлёсткие фразы и временами показывает эмоции одним лишь взглядом.

Минус в том, что Петрова окружает множество актёров, и некоторые из них даже не стараются. Взять учёную, которую играет Диана Пожарская. У неё вечно стеклянные глаза, монотонная речь и отрицательная притягательность. По сюжету она должна бы стать пассией героя, но между ними не просто нет «химии», там чёртов ледник.

Та самая учёная Фото: «Централ Партнершип»

Другие актёры рады бы выложиться. К примеру, Виктор Добронравов обычно хорош. Он добротно отыграл Онегина, очаровал зрителя ролью инспектора Гаврилова. Но в «Кракене» ему попросту нечего делать, потому что сценарист не придумал ни интересного образа, ни занятной предыстории. Добронравов играет старшего брата главного героя, и его арка могла бы пробить на слезу. Однако братские чувства остались на бумаге, а на экране персонажей мало что связывает.

Стоит ли говорить, что в истории ещё и ляпы есть. Закалённые моряки здесь нарушают субординацию, по абсурдным причинам подставляют экипаж и творят глупости. Это странно, с учётом того, что «Кракена» снимали для восхваления военно-морских сил.

Не сказать, что в отрыве от монстра фильм совсем уж плох. Но и хорошим его не назвать, скорее ровным. Бо́льшую часть хронометража он не вызывает никаких эмоций. Посмотреть под попкорн можно, но есть и более удачные способы занять вечер.

С визуалом всё отлично Фото: «Централ Партнершип»

«Кракен»: стоит ли смотреть?

Фильм стоит похвалить за эпичного монстра и достойную игру Александра Петрова. Достаточно ли этого для похода в кинотеатр? Вряд ли, ведь всё остальное — от сюжета до логики — сомнительного качества.

Оценка «Кракена» — 6 из 10

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Шикарный монстр

Харизматичный Петров.

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