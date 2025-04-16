Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»: всё, что известно

16 апреля завершился первый сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново»: шоу закончилась на громкой ноте, а потому поклонники наверняка хотят знать, что будет в продолжении и когда его стоит ожидать. Мы собрали всю известную информацию о втором сезоне.

«Сорвиголова: Рождённый заново»: главное о сериале

Название: «Сорвиголова: Рождённый заново» (Daredevil: Born Again).

Автор: Дарио Скардапейн.

Актёры: Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал и другие.

Дата выхода: 4 марта 2025 года.

Сколько серий: девять эпизодов (первый сезон).

Жанр: боевик, детектив, криминал.

Страна: США.

Мэтт и Карен Фото: Marvel

Чем закончился первый сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново»

В финале все сюжетные линии первого сезона привели к одному: Уилсон Фиск окончательно вернулся к образу Кингпина, однако теперь он делает это, будучи мэром Нью-Йорка. Если раньше он оправдывал свои грязные методы попыткой спасти город, то теперь он в том числе хочет снова хорошо зарабатывать — и параллельно «спасая город», но своими методами.

После того как Мэтт Мёрдок спас Фиска от смертельной пули, бандит решает «похоронить» адвоката в качестве героя перед жителями города, чтобы он не смог продолжать свою роль линчевателя — правда, несколько попыток убить Мёрдока не увенчались успехом: ни в больнице, ни в квартире, где герою по просьбе Карен помогал Каратель.

Каратель Фото: Marvel

В Нью-Йорке после покушения на жизнь Фиска начинается сложная ночь: Фиск решает оперативно взять ситуацию под свой железный контроль и в течение ночи переворачивает жизнь города, выключая электричество и перекрывая выезды из мегаполиса. В этот момент он старыми методами ищет своих соратников во власти и уничтожает тех, кто не уверен в решениях персонажа. Также он ввёл в городе военное положение.

Каратель недоволен тем, что по городу гуляет отряд безбашенных полицейских, которые боготворят Фрэнка. Он решает пойти напролом, однако его в ожесточённой драке всё-таки умудряются взять под контроль — и после приглашают в свой отряд, на что Каратель откровенно плюёт, называя всех клоунами в цирке.

Каратель среди своих фанатов Фото: Marvel

Раненый Сорвиголова вместе с Карен узнаёт настоящие причины гибели Фогги — его заказала Ванесса, жена Фиска, поскольку в рамках последнего дела он узнал важные данные о нью-йоркском порте, который оказывается свободным от уплаты пошлин и через него можно свободно отмывать миллиарды долларов.

Сначала Сорвиголова хочет ворваться в порт, чтобы узнать, что там вообще происходит, но Карен уговаривает героя одуматься, иначе или он умрёт, или он кого-то убьёт (что идёт против принципов героя). Мэтт соглашается, решая собрать армию, чтобы бороться с Фиском на равных.

Сорвиголова в финале Фото: Marvel

Второй сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново»: что известно

Изначально сюжет «Рождённого заново» был написан для одного сезона продолжительностью 18 эпизодов, однако из-за творческой перезагрузки историю разделили на две половины. Прямо сейчас идут съёмки оставшихся эпизодов. Премьера продолжения состоится до конца 2025 года .

О продолжении известно немного, но уже точно понятно, что масштабы истории привлекут других известных персонажей Marvel — в первую очередь хотя бы часть Защитников из сериалов Netflix. Точно появится Джессика Джонс, однако также ходят слухи про Железного кулака и Люка Кейджа.

Вдобавок сам Мэтт возьмёт новый костюм — чёрный с культовой абревиатурой DD.

Ещё в 2025 году выйдет ответвление «Сорвиголовы» — отдельный часовой фильм про Карателя.