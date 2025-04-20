Будущее FIFA? Обзор беты Rematch — это аркадный футбол абсолютно для всех

Создатели Sifu сделали игру даже для тех, кто не любит спорт.

В середине апреля стартовало тестирование Rematch — новой футбольной игры студии Sloclap, создателей хардкорного экшена Sifu. Пиковый онлайн игры в Steam превысил отметку в 120 тыс. человек, а некоторые геймеры уже называют новинку будущим виртуального футбола.

Мы провели в Rematch несколько десятков матчей и коротко рассказываем, почему творение Sloclap может стать новым словом в застоявшемся жанре.

Rematch: главное об игре

Название: Rematch

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: Sloclap.

Издатель: Sloclap.

Дата выхода: 19 июня 2025 года.

Жанр: симулятор футбола.

Перевод: игра выйдет на русском языке.

Rematch: как поиграть?

Открытый бета-тест проходит с 18 по 21 апреля. Полная версия выйдет 19 июня и будет доступна в российском Steam, владельцы расширенного издания смогут начать играть уже 16-го числа.

Видео размещено на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sloclap.

Что такое Rematch?

Rematch — это сетевой футбольный симулятор от третьего лица, где каждый игрок управляет своим футболистом. Основная особенность игры — в ней нет никаких правил, остановок или фолов, а по периметру расположены стены, от которых охотно отскакивает мяч.

Матчи длятся по шесть минут и играются в двух режимах: «4 на 4» и «5 на 5». Первый больше напоминает дворовый футбол, где во многом решают умения каждого отдельного игрока. Второй же делает ставку на командную игру — большое поле тяжело пробежать в одиночку, не потеряв мяч.

Графически игра выглядит скромно, но очень стильно Фото: Sloclap

В остальном Rematch остаётся базовой футбольной аркадой: отбирай мяч, давай пасы, забивай голы и красиво финти. В этой простоте и кроется главная особенность новинки — в неё весело играть уже с первой встречи.

«Галактический футбол» + Rocket League

По своей структуре Rematch ближе к Rocket League, чем к мастодонту жанра EA Sports FC. Упор в игре сделан на взаимодействие с мячом: он почти не приклеивается к ногам, а чтобы дать точный пас или ударить по воротам, нужно сперва прицелиться и рассчитать силу.

Ещё одно родство с Rocket League — никаких правил. Самый эффективный способ отобрать мяч у противника — прыгнуть с двух ног в подкате. Пасы же лучше отдавать не специальной кнопкой, а слабым ударом, ведь это делается куда быстрее и проще.

В Rematch есть разные празднования и командные реплики Фото: Sloclap

Голкипером в матче может стать кто угодно — достаточно встать ближе к воротам, как игрок сам наденет перчатки. И в Rematch весело играть даже за вратаря: необходимо держать грамотную позицию, вовремя реагировать на выходы один на один и совершать точные прыжки в сторону мяча.

Чтобы игра не превратилась в безумную версию «Убойного футбола», в Rematch добавили механику выносливости — футболисты устают после продолжительного бега, из-за чего некоторое время передвигаются только пешком. Кроме того, спортсмены могут получить мощное ускорение — оно восполняется дольше выносливости, но способно решить исход единоборства.

После каждого гола показывают стильный повтор Фото: Sloclap

Благодаря простым механикам и понятному управлению Rematch играется очень весело. По сути это тот самый футбол для тех, кому не нравятся реалистичный подход EA Sports FC и автомобильный геймплей Rocket League.

В первых матчах происходит полный хаос, однако чем больше люди играют, тем больше Rematch напоминает реальный футбол. Как только получается грамотно раскатать оборону противника с помощью точных передач и забить кручёным в девятку — чувствуешь себя частью «Барселоны» в её лучшие годы. И это уже не говоря про финты, которые выглядят и работают на удивление здорово.

Rematch: стоит играть?

По итогам нескольких десятков встреч Rematch не успела надоесть. Хочется играть дальше, продолжать улучшать свой скилл, забивать красивые голы и раскатывать оппонентов.

На релизе в проекте будет полноценная кастомизация с рейтинговым режимом — тогда и начнётся настоящая игра. Разработчики обещают, что в Rematch не будет бонусов для характеристик и любых «Плати, чтобы побеждать»-механик. Поэтому уже этим летом у Electronic Arts может появиться первый достойный конкурент за многие годы.