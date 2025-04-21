Второй сезон «Тайги»: что известно про продолжение

«Тайга» — главный российский сериал весны. Весь сезон зрители следили за серийными убийствами и вычисляли маньяка. Финал многих удивил и оставил задел на продолжение. Чем закончилась история и когда ждать второй сезон?

«Тайга»: информация о сериале

Название: «Тайга».

Режиссёр: Александр Касаткин.

Актёры: Григорий Чабан, Наталья Земцова, Дарья Екамасова и другие.

Дата выхода: 5 марта 2025 года.

Жанр: детектив, драма, триллер.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Страна: Россия.

«Тайга»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже вышли в онлайн-кинотеатре Premier.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Premier». Права на видео принадлежат Premier.

О чём сериал «Тайга»

«Тайга» — сериал о маленьком таёжном городе, полном хтони и моральных страданий. Местные вусмерть напиваются, не могут наладить семейные отношения и мечтают перебраться в место получше, желательно в Москву.

В первом же эпизоде город одолевает новая напасть. Кто-то убивает маленькую девочку из неблагополучной семьи и не оставляет ни малейшего следа. Опытные следователи, у которых тоже хватает личных проблем, понимают: это не последняя трагедия. Их теория быстро подтверждается.

Первая жертва маньяка Фото: Premier

Чем закончился первый сезон «Тайги»

Весь сезон режиссёр умело водил зрителя за нос. Казалось, что убийства совершает священник, местный дурачок или супруга следователя Зимина, которой осточертели материнство и жизнь не для себя. К финалу главным подозреваемым стал следователь Демидов, один из главных героев сериала. Всё же его коллега Лида нашла в машине ДНК одной из жертв.

Вот только Демидов оказался ни при чём. Сам он начал подозревать в преступлениях жену Аглаю. Она всегда была доброй, заботливой и тихой — однако именно в этом омуте отыскались черти. Демидов выяснил, что настоящая Аглая давно погибла, а его жена носит чужое имя. На самом деле она — Нина по кличке Хвост. Именно это прозвище в одном из эпизодов произнёс душевнобольной.

Почему Аглая творила такие безумства? Оказывается, у неё было суровое детство — с ужасной мамой и погибшей сестрой. Из-за травмы Аглая получила расщепление личности и решила: матери страдают из-за детей. Если их забрать, женщины встанут на путь исправления.

Проблема в том, что следователи не знают всего, поэтому задерживают Демидова. Когда правда вскрывается, Аглая уже сбегает.

Она оказалась убийцей Фото: Premier

Что будет во втором сезоне «Тайги»

«Тайга» вряд ли станет сериалом-антологией, где в каждом сезоне — новая история. Всё же зрителю уже полюбились Демидов, Лида и другие персонажи. Именно они стали важной причиной популярности.

Вероятно, герои продолжат охоту за Аглаей. Что, если она отправится в новое место и продолжит преступления? Или вообще найдёт другого сломленного психопата и будет действовать его руками?

Дарья Екамасова в роли следователя Фото: Premier

Дата выхода второго сезона «Тайги»

Премьера второго сезона в онлайн-кинотеатре Premier неизбежна. По предварительным данным, посмотреть сериал удастся осенью 2026 года.