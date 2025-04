«Грешников» называют главным фильмом года: стоит ли смотреть кино?

Никто не включал «Грешников» в топы ожидаемых фильмов 2025-го, но новинка внезапно стала большим хитом. Зрители вовсю её нахваливают, критики называют феноменом, сборы впечатляют. Неужели фильм так хорош? Что ж, истинного величия «Грешникам» не хватает, но пропускать их нельзя. Потому что режиссёр «Чёрной пантеры» Райан Куглер умело смешал безбашенность «От заката до рассвета», потрясающую музыку и энергичный хоррор.

«Грешники»: главное о фильме

Название: «Грешники» (Sinners).

Режиссёр: Райан Куглер.

Актёры: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл и другие.

Дата выхода: 16 апреля 2025 года (26 апреля в России)

Жанр: ужасы, боевик.

Страна: США.

«Грешники»: где смотреть?

На Западе фильм вышел 16 апреля. В России неофициальные показы стартуют 26 апреля. В цифре фильм появится ориентировочно в июле.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Warner Bros.

Вампиры тоже танцуют и поют

Миссисипи, 1930-е. Два брата-близнеца, которые наворотили бандитских дел в Чикаго, возвращаются домой. На руках крупная сумма денег, так что мужчины вкладываются в вечерний клуб, где будут играть джаз и распивать роскошные напитки. Они спешно покупают помещение, набирают талантливых музыкантов, делают вывеску — и вот уже народ веселится на первоклассной вечеринке. Минус всего один: в округе обитают вампиры, и они не прочь заглянуть на огонёк.

Если вспомнили легендарное «От заката до рассвета», то не зря. Между фильмами и правда много параллелей. Два брата-преступника, просторный клуб, вампиры — всё это было у Родригеса, есть и в «Грешниках».

Майклы Б. Джорданы и команда Фото: WB

Другая точка пересечения — музыка. У Родригеса звучали невероятные треки: Dark Night от The Blasters, She's Just Killing Me от ZZ Top и, главное, After Dark от Tito & Tarantula. Трудно поверить, но в новинке музыка не хуже. Со сцены постоянно звучит фантастический блюз — с эмоциями, качественной постановкой и драйвом, от которого притоптывают не только герои «Грешников». Даже в кинотеатре хочется покачиваться, похлопывать руками по коленям и одобрительно кивать головой.

Любопытно, что саунд не остаётся фоном. В мире «Грешников» музыка — практически магия, которая лечит душу, направляет на истинный путь и стирает границу между пространством и временем. Неудивительно, что песни становятся двигателем сюжета и главным поводом для битвы людей с вампирами. Всё же местные твари тоже обожают петь и танцевать, поэтому и выдают пару совершенно гениальных музыкальных номеров.

При этом речь не о тех треках, которые можно послушать в приложении и получить схожее удовольствие. Саунд так тесно вплетён в повествование, что его нужно, как бы странно это ни звучало, смотреть.

Впереди один из лучших эпизодов фильма Фото: WB

Другой повод сходить в кино — вампиры. Это не стереотипные безумцы, что жаждут крови и доминации над человечеством. У местных вурдалаков есть внятная мотивация. Настолько внятная, что герои не раз думают: «А не подставить ли шею под укус?» Временами позиция злодеев вообще кажется сильнее, чем у хороших ребят.

И даже вампирские штампы интересно обыграны. Все давно знают, что эти существа не могут войти в дом без приглашения, и посмеиваются над такой особенностью. Однако в «Грешниках» штамп снова грамотно вписан в сюжет. Он становится важным инструментом для того, чтобы отличить, кто на пороге: человек или вампир. В итоге простейшие диалоги у двери наполняют паранойя, драйв, надрыв.

Готовятся к битве с вампирами Фото: WB

Актёры тоже зажигают. В первую очередь стоит хвалить Майкла Б. Джордана, который сыграл сразу двух братьев. Дело не только в том, что персонажи разные, они ещё и сильно меняются под давлением обстоятельств. Получается, героев два, но архетипов больше — и с каждым Джордан блестяще справляется.

Остальной каст не отстаёт. Хейли Стайнфелд одновременно играет милую девицу и безбашенную оторву. Джек О’Коннелл — само воплощение харизмы и безумия. Вунми Мосаку — выкрученная на максимум грация, её выступление на сцене завораживает. Быть может, актёры не выдают оскароносные роли, но делают своих персонажей запоминающимися даже при наличии горстки реплик. Это очень важно для жанра, где персонажам свойственно умирать.

До конца доживут не все Фото: WB

В итоге «Грешники» не ощущаются шедевром, однако от просмотра не оторваться. Это яркий, западающий в память и очень динамичный фильм. Причём динамика создаётся не только за счёт экшена, но и за счёт диалогов, музыки, характеров. Поэтому пропускать новинку не стоит, о просмотре вы точно не пожалеете.

«Грешники»: стоит ли смотреть?

Однозначно да. Местами это пугающий, местами — бесконечно драйвовый фильм. Быть может, он недотягивает до статуса шедевра, зато отменно развлекает с первой и до последней минуты.

Оценка «Грешников» — 8 из 10.

Понравилось

Завораживающая музыка

Множество креативных моментов

Отличная актёрская игра

Не понравилось