28 модов для ремастера TES 4: Oblivion

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Bethesda выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, улучшенную версию популярной фэнтезийной игры. Не прошло и недели, а мододелы уже добавили множество модификаций любимой игры. Не будем терять ни минуты — делимся самыми полезными и необычными модами сообщества.

Как установить модификации

Обязательно перед установкой обратите внимание на информацию, указанную в карточке мода, однако в большинстве случаев для этого нужно сделать одни и те же действия. Вот они:

После загрузки перейдите по пути в папку с игрой «Oblivion Remastered\OblivionRemastered\Content\Paks\~mods». При отсутствии папки «~mods» самостоятельно создайте её. Скопируйте скачанный ранее мод в папку «~mods».

В некоторых случаях игроку потребуется заменить файлы или добавить новые в другие места — внимательно прочтите описание модификации перед установкой.

Oblivion Фото: Bethesda

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Изменение типа тела

Убирает типы тела и заменяет их на «Мужской/Женский» (Male/Female), как в оригинальной игре.

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Улучшения движка

Изменяет некоторые параметры в файле «Engine.ini» для устранения зависаний, повышения производительности и стабильности работы игры, снижения задержки ввода и улучшения чёткости изображения без потери качества. Для установки потребуется заменить файл.

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Крутые награды за квесты

Заменяет простые и бесполезные награды за квесты на лучшие из возможных через отключения уровня предмета.

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Улучшенный интерфейс

Перерабатывает пользовательский интерфейс: уменьшает размер компаса и добавляет шкалы характеристик в левом нижнем углу.

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Повышение лимита веса

Добавляет бесконечный модификатор веса, который позволит переносить любые предметы без ограничения. Для работоспособности потребуются отмычки, каждая из которых уменьшает вес персонажа на 150 очков.

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Настройка урона на уровнях сложности

Исправляет резкие скачки в коэффициентах урона при изменении сложности. Теперь их можно детально настроить.

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Изменение графики

Изменяет визуальный стиль игры, улучшая эффекты, цветовую гамму и освещение игры.

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Другой тип освещения Фото: Bethesda

Баланс уровней персонажей

Добавляет ограничение по уровню для почти полутора тысяч нейтральных персонажей, избавляясь от проблемы масштабирования умений NPC оригинальной игры.

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Новые модели юных персонажей

Переделывает текстуры молодой версии лица для всех типов персонажей.

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Старые и новые модели Фото: Bethesda

Баланс артефактов

Удаляет масштабирование уровней артефактов, предоставляя им более сбалансированные параметры по аналогии со Skyrim.

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Новый прицел

Изменяет прицел лука и посоха на точку, делая его ненавязчивым.

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Новый прицел Фото: Bethesda

Разнообразие в мире

В игре продолжают появляться низкоуровневые существа и предметы, независимо от текущего уровня персонажа. Без этого мода они попросту исчезают из мира в ремастере при прокачке героя.

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Прозрачные таблички

Убирает чёрные рамки у информационных табличек при осмотре трупов, дверей и предметов, делая их прозрачными.

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Больше денег у торговцев

Повышает запас золота у торговцев в 10 раз, до одной тысячи минимум.

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Повышение оптимизации #1

Ещё один вариант оптимизации компиляции шейдеров, который повышает производительность игры.

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Облегчение оборудования

Делает невесомыми алхимическое оборудование, стрелы и болты, книги, ингредиенты, зелья, драгоценные камни и барахло.

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Пропуск логотипов

Убирает вступительные экраны с логотипами компаний.

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Без логотипов Фото: Bethesda

Призыв лошади

Добавляет в игру заклинание, которое призывает лошадь и заставляет её следовать за героем.

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Повышение оптимизации #2

Ещё один вариант устранения проблем с производительностью, который оптимизирует работу процессора и видеокарты без потери качества изображения.

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Увеличение размеров меню

Увеличивает размеры вспомогательных меню — теперь в них помещается больше информации.

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Слева — как было, справа — как стало Фото: Bethesda

Отключение Lumen

Отключает принудительное использование технологии Lumen RT для повышения производительности устройств, включая Steam Deck.

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Успешный автовзлом

Устанавливает значение успешного автоматического взлома на 100%.

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Набор модов для улучшений работы игры

Серия модификаций для ПК, которые избавляют игру от ошибок, повышают производительность и улучшают графику.

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Удаление виньетки

Убирает рамки по краям экрана для скрытности и низкого уровня здоровья.

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Без виньетки Фото: Bethesda

Повышенная ценность предметов

Повышает ценность предметов, разбросанных по домам.

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Настройка левелинга

Уменьшает коэффициент масштабирования навыков, снижая количество опыта для повышения уровня. При желании можно и замедлить получение новых уровней.

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Отключение маркеров перемещения

Отключает возможность перемещения к маркерам в самом начале игры — придётся их отыскать самостоятельно.

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Оружие остаётся в руках врагов

Сохраняет оружие в руках врагов после смерти.

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