28 модов для ремастера TES 4: Oblivion

Bethesda выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, улучшенную версию популярной фэнтезийной игры. Не прошло и недели, а мододелы уже добавили множество модификаций любимой игры. Не будем терять ни минуты — делимся самыми полезными и необычными модами сообщества.
Как установить модификации
Обязательно перед установкой обратите внимание на информацию, указанную в карточке мода, однако в большинстве случаев для этого нужно сделать одни и те же действия. Вот они:
В некоторых случаях игроку потребуется заменить файлы или добавить новые в другие места — внимательно прочтите описание модификации перед установкой.
Oblivion
Фото: Bethesda
Изменение типа тела
Убирает типы тела и заменяет их на «Мужской/Женский» (Male/Female), как в оригинальной игре.
Улучшения движка
Изменяет некоторые параметры в файле «Engine.ini» для устранения зависаний, повышения производительности и стабильности работы игры, снижения задержки ввода и улучшения чёткости изображения без потери качества. Для установки потребуется заменить файл.
Крутые награды за квесты
Заменяет простые и бесполезные награды за квесты на лучшие из возможных через отключения уровня предмета.
Улучшенный интерфейс
Перерабатывает пользовательский интерфейс: уменьшает размер компаса и добавляет шкалы характеристик в левом нижнем углу.
Повышение лимита веса
Добавляет бесконечный модификатор веса, который позволит переносить любые предметы без ограничения. Для работоспособности потребуются отмычки, каждая из которых уменьшает вес персонажа на 150 очков.
Настройка урона на уровнях сложности
Исправляет резкие скачки в коэффициентах урона при изменении сложности. Теперь их можно детально настроить.
Изменение графики
Изменяет визуальный стиль игры, улучшая эффекты, цветовую гамму и освещение игры.
Другой тип освещения
Фото: Bethesda
Баланс уровней персонажей
Добавляет ограничение по уровню для почти полутора тысяч нейтральных персонажей, избавляясь от проблемы масштабирования умений NPC оригинальной игры.
Новые модели юных персонажей
Переделывает текстуры молодой версии лица для всех типов персонажей.
Старые и новые модели
Фото: Bethesda
Баланс артефактов
Удаляет масштабирование уровней артефактов, предоставляя им более сбалансированные параметры по аналогии со Skyrim.
Новый прицел
Изменяет прицел лука и посоха на точку, делая его ненавязчивым.
Новый прицел
Фото: Bethesda
Разнообразие в мире
В игре продолжают появляться низкоуровневые существа и предметы, независимо от текущего уровня персонажа. Без этого мода они попросту исчезают из мира в ремастере при прокачке героя.
Прозрачные таблички
Убирает чёрные рамки у информационных табличек при осмотре трупов, дверей и предметов, делая их прозрачными.
Больше денег у торговцев
Повышает запас золота у торговцев в 10 раз, до одной тысячи минимум.
Повышение оптимизации #1
Ещё один вариант оптимизации компиляции шейдеров, который повышает производительность игры.
Облегчение оборудования
Делает невесомыми алхимическое оборудование, стрелы и болты, книги, ингредиенты, зелья, драгоценные камни и барахло.
Пропуск логотипов
Убирает вступительные экраны с логотипами компаний.
Без логотипов
Фото: Bethesda
Призыв лошади
Добавляет в игру заклинание, которое призывает лошадь и заставляет её следовать за героем.
Повышение оптимизации #2
Ещё один вариант устранения проблем с производительностью, который оптимизирует работу процессора и видеокарты без потери качества изображения.
Увеличение размеров меню
Увеличивает размеры вспомогательных меню — теперь в них помещается больше информации.
Слева — как было, справа — как стало
Фото: Bethesda
Отключение Lumen
Отключает принудительное использование технологии Lumen RT для повышения производительности устройств, включая Steam Deck.
Успешный автовзлом
Устанавливает значение успешного автоматического взлома на 100%.
Набор модов для улучшений работы игры
Серия модификаций для ПК, которые избавляют игру от ошибок, повышают производительность и улучшают графику.
Удаление виньетки
Убирает рамки по краям экрана для скрытности и низкого уровня здоровья.
Без виньетки
Фото: Bethesda
Повышенная ценность предметов
Повышает ценность предметов, разбросанных по домам.
Настройка левелинга
Уменьшает коэффициент масштабирования навыков, снижая количество опыта для повышения уровня. При желании можно и замедлить получение новых уровней.
Отключение маркеров перемещения
Отключает возможность перемещения к маркерам в самом начале игры — придётся их отыскать самостоятельно.
Оружие остаётся в руках врагов
Сохраняет оружие в руках врагов после смерти.
Оружие в руках врагов
Фото: Bethesda