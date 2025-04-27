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PARIVISION vs Tundra Esports vs Team Liquid — смотреть прямой эфир, трансляция финала PGL Wallachia Season 4 по Dota 2

Российская PARIVISION в финале топ-турнира по «Доте» в Бухаресте — LIVE
Иван Мику
PARIVISION в финале PGL по Dota 2 — LIVE
Комментарии
Ждём второй титул подряд для пятёрки Сатаника и Дукалиса.

Сегодня, 27 апреля, в столице Румынии подходит к финалу престижный турнир PGL Wallachia Season 4 по Dota 2. Лучшие команды мира более недели вели борьбу за важный трофей и призовой фонд в размере $ 1 млн. Перед началом последнего дня на титул претендуют три команды — российская PARIVISION, а также Tundra и Liquid.

В 11:00 мск две команды из Европы проведут очную встречу за место в финале. Победитель встретится с PARIVISION в матче до трёх побед (best-of-5) — сражение за кубок и $ 300 тыс. призовых стартует в 15:00 мск или чуть раньше.

«Чемпионат» в прямом эфире будет следить за развязкой одного из главных турниров весны.

Где смотреть финал PGL Wallachia Season 4 по Dota 2
Live Иван Мику

До первого матча финального дня остаётся менее часа. Напомним, Liquid и Tundra уже встречались между собой в первом матче плей-офф — тогда сильнее оказалась Team Liquid (2:1).

После этого Tundra выиграла три матча подряд в нижней сетке, а Liquid победила Spirit и уступила PARIVISION.

09:52 Иван Мику

Где смотреть финал PGL Wallachia Season 4 по Dota 2

Трансляция пройдёт на Twitch: следить можно прямо в окне ниже.

Dota 2. PGL Wallachia Season 4 . Финал (нижняя сетка)
27 апреля 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Team Liquid
Не начался
Tundra Esports
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Dota 2. PGL Wallachia Season 4 . Гранд-финал
27 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
PARIVISION
Не начался
LBF
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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