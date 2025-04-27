Ждём второй титул подряд для пятёрки Сатаника и Дукалиса.

Российская PARIVISION в финале топ-турнира по «Доте» в Бухаресте — LIVE

Сегодня, 27 апреля, в столице Румынии подходит к финалу престижный турнир PGL Wallachia Season 4 по Dota 2. Лучшие команды мира более недели вели борьбу за важный трофей и призовой фонд в размере $ 1 млн. Перед началом последнего дня на титул претендуют три команды — российская PARIVISION, а также Tundra и Liquid.

В 11:00 мск две команды из Европы проведут очную встречу за место в финале. Победитель встретится с PARIVISION в матче до трёх побед (best-of-5) — сражение за кубок и $ 300 тыс. призовых стартует в 15:00 мск или чуть раньше.

«Чемпионат» в прямом эфире будет следить за развязкой одного из главных турниров весны.