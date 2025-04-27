Российская PARIVISION в финале топ-турнира по «Доте» в Бухаресте — LIVE

Сегодня, 27 апреля, в столице Румынии подходит к финалу престижный турнир PGL Wallachia Season 4 по Dota 2. Лучшие команды мира более недели вели борьбу за важный трофей и призовой фонд в размере $ 1 млн. Перед началом последнего дня на титул претендуют три команды — российская PARIVISION, а также Tundra и Liquid.
В 11:00 мск две команды из Европы проведут очную встречу за место в финале. Победитель встретится с PARIVISION в матче до трёх побед (best-of-5) — сражение за кубок и $ 300 тыс. призовых стартует в 15:00 мск или чуть раньше.
«Чемпионат» в прямом эфире будет следить за развязкой одного из главных турниров весны.
До первого матча финального дня остаётся менее часа. Напомним, Liquid и Tundra уже встречались между собой в первом матче плей-офф — тогда сильнее оказалась Team Liquid (2:1).
После этого Tundra выиграла три матча подряд в нижней сетке, а Liquid победила Spirit и уступила PARIVISION.
Где смотреть финал PGL Wallachia Season 4 по Dota 2
Трансляция пройдёт на Twitch: следить можно прямо в окне ниже.