Гайд для новичков в TES 4: Oblivion: советы для успешного старта

22 апреля Bethesda выпустила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Разработчики обновили визуал и доработали пару сомнительных механик — например, улучшили систему автолевелинга. Однако в остальном игра осталась прежней, поэтому фанаты оригинальной Oblivion почувствовали себя как дома и быстро стали машинами смерти. Но как новичкам освоиться в мире магии и нечисти? В этом помогут наши советы.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered: главное об игре

Название:

Платформы: ПК, PS5. Xbox Series.

Разработчик: Virtuos

Издатель: Bethesda.

Дата выхода: 22 апреля 2025.

Жанр: экшен-RPG.

Перевод: отсутствует (есть фанатский). The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.: ПК, PS5. Xbox Series.: Virtuos: Bethesda.: 22 апреля 2025.: экшен-RPG.: отсутствует (есть фанатский).

Выберите расу с умом

В Oblivion можно преуспеть, будучи магом, воином, стрелком и вообще кем угодно. Однако для полного успеха мало выбрать желаемый класс, надо ещё и расу подобрать с умом. К примеру, орки подходят для ближнего боя, бретонцы хорошо колдуют, а каджиты и аргониане умело прячутся и стреляют из лука.

Если в завязке чувствуете, что напортачили с выбором, перед выходом в открытый мир будет возможность пересобрать героя.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Скорость важна даже для тяжёлого воина

Вам нередко придётся бегать по длинным дорогам и, самое страшное, взбираться по холмам. Если не вложитесь в параметр «Скорость», каждый подъём станет кошмаром. Всё же неторопливого героя даже улитка обгонит. В бою скорость тоже важна: после прокачки и баффов герой начнёт бегать и рубить не хуже Флэша.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Исцеление — важное заклинание для начала игры

Лечиться в Oblivion можно многочисленными зельями, что раскиданы по сундукам и карманам врагов. Хотя их запасы лучше расходовать прямо в бою, когда каждая секунда на счету. Но что делать, если вы уже победили и жизни ничего не угрожает? Использовать заклинание Heal Minor Wounds. Оно израсходует ману, зато восстановит HP.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Носите множество отмычек

Отмычки носят даже нищие гоблины. Берите каждую, при прохождении они вам пригодятся. Всё же некоторые сундуки требуют прожимать кнопки в идеальный момент и сбрасывают прогресс при ошибке. На сундук с хорошим лутом легко спустить хоть 20 отмычек, поэтому не ленитесь их подбирать и покупать у торговцев.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Не весь лут стоит брать

Инвентарь ограничен по весу. Если соберёте в пещере множество костей тяжестью в 3-4 кг., быстро израсходуете место и станете невыносимо медленным. Поэтому бессмысленно носить условную кувалду, которая много весит и стоит восемь монет. В идеале собирайте лёгкие и дорогие вещи.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Продавайте лут подходящему торговцу

Разные торговцы заплатят за товары свою цену. Как получить самое выгодное предложение? Сходить в подходящее место. Обзавелись лишней экипировкой? Вам к торговцу оружием. Запаслись едой? Продайте её в кабаке.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Улучшайте отношения с торговцами

Перед торговлей вступите в диалог с персонажем и перейдите в меню Persuade. Там можно выдать пару реплик и улучшить отношения с коммерсантом — или ухудшить. Если правильно пообщаетесь, получите скидки на товары и лучшие цены.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Пораньше откройте доступ к чёрному рынку

Поначалу краденые вещи почти бесполезны, даже если дорого стоят. Как их выгодно продать? Вступить в гильдию воров и спустя пару квестов получить доступ к чёрному рынку. Там торговцев не смущает происхождение товаров. Для дружбы с ворами сходите в Имперский город, изучите плакат о розыске Серого Лиса и прокачайте отношения с нищим до 70 пунктов. Он вам подскажет, где искать Лиса.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Не все ценности стоит продавать

Временами на пути встречаются особенные вещи. Например, Камни Варла, которые ничего не весят, но стоят 1000 монет. Даже не думайте их продавать, ведь камни пригодятся для перезарядки зачарованного оружия. Со временем такая экипировка станет обязательной для любого билда.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Получите бесплатного коня

Перемещаться по бескрайним просторам пешком — плохая идея. Лучше найти коня, пусть он даже будет медленным. Чтобы получить бесплатного скакуна, идите к конюшне Chestnut Handy Stables близ Имперского города. Там поговорите с владельцем и попросите чем-нибудь помочь. В результате получите квест Horse Armor, который к финалу обеспечит вас бронированным конём.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

В подземельях встречается топовый лут

Во многих пещерах и руинах нет ничего полезного, только враги и сундуки с горсткой монет. Но в некоторых вы найдёте потрясающее оружие. Например, по дороге к городу Скинград есть гоблинская пещера. Убейте шамана и возьмите у лавки рядом с ней могучий посох. Эта вещица облегчит вам жизнь, даже если не пользуетесь магией.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Почаще сохраняйтесь

Сохранения спасают не только от смертей, но и от багов. Возьмём, к примеру, осаду Кватчи, где вы сразитесь со множеством врагом. Конечно, при условии, что местный рыцарь после отважного крика не заблокирует к ним проход. В итоге придётся либо перезагружаться, либо завершать квест с позором.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

Кватч стоит защитить пораньше

Если в оригинальной Oblivion враги развивались вместе с героем, то в ремастере растёт их число. Это делает игру интереснее, но временами усложняет квесты. В том же Кватче сильно прокачанный герой встретит толпу, сквозь которую не так просто прорваться. Поэтому завершить задание стоит примерно на седьмом уровне.

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Фото: Bethesda

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