Почему не стоит смотреть фильма «Дожить до рассвета» по мотивам игры Until Dawn

«Дожить до рассвета» — одна из главных игр эпохи PS4. По формату она была обычным ужастиком, где подростки собираются в отдалённом доме и сталкиваются с проблемами. То маньяк побежит по дому с ножом, то мужик с огнемётом заявится во двор, то монстры полезут изо всех щелей. Однако стандартную историю подали так умело, что Until Dawn стала большим хитом.

В чём секрет? В запоминающихся персонажах, паре занятных сюжетных поворотов, графике, которая даже в оригинальной версии до сих пор впечатляет. Главное, в игре была замечательная система выборов. Именно ваши решения, реплики в диалогах и сформировавшиеся отношения с союзниками определяли, кто дотянет до рассвета и насколько побитым доберётся до титров.

Любопытно, что жизнь от смерти нередко отделяли мелочи. Проявил любопытство и пошёл на стук из подозрительного люка? Зря. Отдал сигнальный пистолет боевой подруге? Тоже не стоило. Вот почему игроки по многу раз перепроходили «Дожить до рассвета» и каждый раз хоть слегка меняли историю.

С релиза прошло 10 лет, а Sony всё ещё помнит о серии. В 2024-м вышел ремейк игры, а пару дней назад — фильм. Увы, он вряд ли обрадует как фанатов франшизы, так и сторонних ценителей хорроров.

«Дожить до рассвета»: главное о фильме

Название: «Дожить до рассвета» (Until Dawn).

Режиссёр: Дэвид Сандберг.

Актёры: Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Эзайон и другие.

Дата выхода: 25 апреля 2025 года.

Жанр: ужасы.

Страна: США, Венгрия.

«Дожить до рассвета»: где смотреть?

В мире фильм вышел 25 апреля. О неофициальных показах в России пока ничего неизвестно. Если они и начнутся, то не раньше середины мая. В цифре фильм выйдет ориентировочно в июне-июле.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Sony.

От игры — только название

Для кого вообще снимали хоррор «Дожить до рассвета»? Наверное, для фанатов игры, которые хотят ещё раз посмотреть на вендиго и страдания вопящей молодёжи. Нюанс в том, что фильм — абсолютно самостоятельное произведение. Из параллелей с оригиналом в нём только доктор Хилл в исполнении Петера Стормаре и главная цель — дожить до рассвета.

Кино вполне могло бы носить другое название. Правда, в этом случае в кинотеатр никто не пошёл бы. Потому что «Дожить до рассвета» — банальный хоррор о подростках и смертях, лишённый креатива, харизмы и интересных персонажей.

Главные герои Фото: Sony

В центре сюжета — компания из пяти молодых ребят. Не так давно пропала их подруга: она поехала путешествовать, записала обнадёживающее видео у магазина в глуши, и с тех пор её никто не видел. Компания решает добраться до места с рокового ролика и проститься с беднягой, но внезапно начинает поиски. Закончатся они, естественно, адом.

Дело в том, что на пути встречается заброшенный отель, где пропавшая расписалась о прибытии. Зайти в него легко, а вот выйти — жуткая головоломка. Потому что внутри работает временная петля и вырваться из неё можно, лишь дожив до рассвета. Вот только в один день на охоту выйдет жестокий убийца в маске, в другой — всех подкосит неведомая зараза, в третий — заявятся те самые монстры из игры. В итоге герои приходят в себя после очередной гибели, с ужасом хватаются за лицо, которое мгновение назад превратили в кашу, и гадают: «Что делать дальше?»

Проклятое место Фото: Sony

Быть может, концепция занятная, но по факту состоит из скучных штампов. Герои постоянно ходят поодиночке, расправам не хватает креатива, напряжения толком нет. Зато на месте глупости. Из крана течёт самая подозрительная вода в мире? Надо обязательно выпить её и умереть!

Другая беда — персонажи. В игре их тоже собирали по шаблонам, но герои всё равно запоминались. Красивая Сэм разгуливала по мрачному дому в одном полотенце, Джош порождал занятный сюжетный поворот, типичный мачо Майк из засранца превращался в любимца геймеров. Этих ребят ещё и звёзды играли. Рами Малек из «Мистера Робота», Хейден Панеттьери из «Героев», Бретт Далтон из «Агентов Щ.И.Т.» Неудивительно, что геймеры переживали за такую команду.

Тем временем в фильме нет ни одного запоминающегося героя. Все несимпатичные, плоские, глуповатые. Даже у доктора Хилла отобрали харизму. Вспомните, как в Until Dawn он толкал зловещие диалоги, постепенно превращался из адекватного собеседника в неуравновешенного психопата. А здесь он за 90 минут выдаст пару пространных незапоминающихся монологов.

Пытаются дожить до рассвета Фото: Sony

Фильм, безусловно, не назвать плохим. Местами он динамичный, к финалу слегка раскачивается. Однако просмотр попросту не вызывает эмоций — ни радости, ни ужаса. Так зачем его смотреть? Уж лучше ещё раз перепройти игру.

«Дожить до рассвета»: стоит ли смотреть?

«Дожить до рассвета» — посредственный ужастик, на который повесили громкое название. Жаль, что, помимо параллелей с игрой, в нём нет ничего интересного. Поэтому и тратить на новинку время не стоит.

Оценка «Дожить до рассвета» — 5 из 10

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Есть пара динамичных моментов.

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