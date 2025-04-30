Месть — блюдо изысканное: пять небанальных триллеров о возмездии

На фоне скорой премьеры триллера «Серфёр» с Николасом Кейджем, который жестоко разбирается с бандой хулиганов, унижающих его перед собственным сыном, мы решили рассказать, чем удивит зрителей культовый актёр на этот раз, а заодно вспомнить ещё несколько примечательных фильмов о мести, зашедшей слишком далеко.

«Сёрфер» (2024)

Режиссёр: Лоркан Финнеган.

Актёры: Николас Кейдж, Финн Литтл, Рахель Абдулрахман и другие.

Дата выхода: 1 мая 2025 года.

Жанр: триллер.

Страна: Австралия, США, Ирландия, Великобритания.

Он — сёрфер. Его мечтой всегда было вернуться на пляж, где он покорял волны вместе с отцом. Но местная банда хулиганов прогоняет их с сыном и пугает возмездием за нежелание покинуть бухту. Пройдя все круги ада, боли и унижения, он понимает, кем должен стать, чтобы вновь оказаться на гребне волны. Он – Сёрфер.

Николас Кейдж известен уникальным стилем актёрской игры (сам он называет его «шаманским») и давно доказал, что великолепно играет как надломленных трагических героев, так и отъявленных психопатов.

«Сёрфер» Фото: Global Film

Новый фильм Лоркана Финнегана («Дурной глаз», «Вивариум») блестяще использует эти грани таланта Кейджа в сюжете о мстительном серфингисте. Начинаясь как драма про отца и сына, фильм плавно превращается в напряжённый триллер о человеке, который в поиске себя становится одержим местью и теряет остатки здравомыслия. Кейдж, уже великолепно сыгравший беспощадного убийцу (только вспомните его безумный взгляд в финале «Мэнди»!) здесь отлично сочетает свои ключевые амплуа.

«Законопослушный гражданин» (2009)

Режиссёр: Ф. Гэри Грей.

Актёры: Джейми Фокс, Джерард Батлер, Колм Мини и другие.

Дата выхода: 4 ноября 2009 года.

Жанр: боевик, триллер.

Страна: США.

Жена и дочь инженера Клайда Шелтона убиты в ходе бандитского налёта на его дом. 10 лет спустя Шелтон находит и с предельной жестокостью убивает того, кто лишил его семьи. Но, оказавшись в тюрьме, Шелтон не собирается спокойно отсиживать свой срок, а готовит сложный план мести, призванный изобличить все пороки правоохранительной системы, построенной на сделках со следствием.

«Законопослушный гражданин» Фото: Top Film Distribution

Детективный триллер Ф. Гэри Грея («Переговорщик») органично соединяет судебные разбирательства с изощрённой местью. Помимо крепкой режиссуры Грэя, умело генерирующего саспенс при любой удобной возможности, тут важен сценарий Курта Уиммера (автор культовой фантастики «Эквилибриум»), в котором тщательно прописаны все детали извилистого плана главного героя.

Не стоит забывать и о добротной игре Джерарда Батлера, который здесь силён прежде всего не физически, а умственно: талант планирования для Шелтона столь же важен, сколь и продумывание пыток.

«Месть Гарри Брауна» (2009)

Режиссёр: Дэниэл Барбер.

Актёры: Майкл Кейн, Эмили Мортимер, Чарли Крид-Майлз и другие.

Дата выхода: 12 сентября 2009 года.

Жанр: триллер, драма.

Страна: Великобритания.

Гарри Браун – престарелый британский ветеран спецназа, живущий тихой, неприметной жизнью. Когда его единственного друга убивают местные хулиганы, Гарри решает выследить их и убить. Но чем дальше он идёт по пути мести, тем выше градус напряжения в квартале и тем ближе к Гарри подбирается полиция.

«Месть Гарри Брауна» Фото: «Веста»

Стильная и наполненная саспенсом экшен-драма с великолепным Майклом Кейном в главной роли. История о дошедшем до предела пожилом военном поначалу подаётся как исследование психологии человека, которому нечего терять, и заодно – как социальная драма, раскрывающая мрачные реалии жизни в неблагополучных кварталах.

Но чем дальше развиваются события, тем чаще звучат выстрелы, а заканчивается месть Гарри воистину масштабным «взрывом». Тонкая, провокационная и заставляющая задуматься работа о том, что значит верность дружбе, чувство справедливости и готовность к жертве.

«Смертный приговор» (2007)

Режиссёр: Джеймс Ван.

Актёры: Кевин Бейкон, Гаррет Хедлунд, Келли Престон и другие.

Дата выхода: 1 августа 2007 года.

Жанр: триллер, криминал.

Страна: США.

Ник Хьюм – уважаемый менеджер в крупной компании, приятный человек и образцовый семьянин. Но его благополучная жизнь в одночасье летит под откос, когда старший сын гибнет от случайной пули, пущенной бандитами во время налёта на придорожный магазинчик. Убийцу задерживают и отдают под суд, но из-за умелого адвоката преступник ускользает из рук закона. Доведённый до глубин отчаяния Ник решает взять правосудие в свои руки и открывает охоту на бандитов, повинных в смерти сына.

«Смертный приговор» (2007) Фото: Fox

Малоизвестный фильм Джеймса Вана («Пила», «Заклятие», «Астрал») с Кевином Бейконом, туго переплетающий драму о распаде семьи с криминальным боевиком. Экшен-сцены здесь изобретательны и многочисленны: Бейкон сражается со злодеями в запертой машине, выслеживает отморозков на заброшке и отстреливается от бандитов в собственном доме.

Но не менее важна и драма. В отличие от многих подобных боевиков, где герои действуют в одиночку и демонстрируют чудеса выносливости, «Смертный приговор» очень реалистично показывает, как будет выглядеть персональная война с преступностью, если её ведёт один человек, к тому же не имеющий особой подготовки. К тому же фильм очень хорошо демонстрирует опасную логику спирали насилия, из которой сложно выбраться без каких-то серьёзных потерь: каждая новая смерть повышает риски ещё чьей-то гибели.

«С меня хватит!» (2002)

Режиссёр: Джоэл Шумахер.

Актёры: Майкл Дуглас, Роберт Дювалл, Барбара Херши и другие.

Дата выхода: 7 февраля 1992 года.

Жанр: триллер, драма.

Страна: США, Франция, Великобритания.

Официантка Слим в кафе знакомится с решительным мужчиной Митчем, который защитил её от агрессивного клиента. Вскоре у них разгорается страстный роман, а затем Слим выходит за Митча замуж и становится мамой прелестной дочки.

Но через несколько лет выясняется, что муж практически в открытую изменяет Слим, а когда она хочет уйти – избивает её. Чудом ускользнув от домашнего тирана, Слим вместе с малолетней дочерью ударяется в бега, однако Митч ищет её по всей стране, так что рано или поздно женщине придётся дать отпор своему мучителю.

«С меня хватит» Фото: Sony

Драматический триллер с Дженнифер Лопес в главной роли. Хотя в год выхода фильм не собрал большой кассы, а критики отзывались о нём прохладно, позже картина была расценена как один из лучших сюжетов о домашнем насилии.

Здесь закрученный сюжет с побегом от всё более нестабильного и агрессивного мужа соседствует с историей обретения женщиной собственной силы, помогающей ей защитить себя и своего ребёнка. Помимо того, что «С меня хватит!» хорошо раскрывает логику абьюзеров, фильм интересен одной из самых ярких ролей Джей Ло. Гламурная поп-дива здесь демонстрирует далеко не самые слабые актёрские способности, и неплохо изображает трансформацию запуганной жертвы в сильную женщину, способную постоять за себя.