Бесплатные коды для игры «Мир танков» в мае 2025 года

Новый месяц — новые промокоды и бесплатные награды в «Мире танков» для всех игроков. Разработчики не забывают о сообществе любителей танков и предоставляют всё новые и новые бонусы. Сегодня мы расскажем обо всех подарках мая. Начинаем активировать!

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в мае 2025 года)

COSMOSDAY25MT — 1 день Премиум-аккаунта, 2D-стиль «В космос!», +50% к опыту за бой на 1 час (х2), +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час (х2);

WAYTOVICTORY — 25 золота и универсальная брошюра;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч;

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

«Мир танков» Фото: Lesta

Для всех новичков доступны особые промокоды для ускорения прогрессии в самом начале игры. Используем один из указанных ниже вариантов при регистрации:

TANKISU — за выполнение всех задач откроются танки «ИС-2», «Т-34М-54» и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней Танкового премиум-аккаунта, 10 миллионов серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум-магазине;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Обновление наград дошло и до табель-календаря. С первого числа каждого месяца можно собирать новые предметы. Для этого придётся выполнить несколько простых действий:

Откройте сайт с табель-календарём. Щёлкните на доступную дату для получения награды. Запустите «Мир танков» для сохранения предмета.

Важно: в течение суток игрок может получить предмет из табель-календаря только один раз. Расписание обновляется ежедневно в 3:00 мск. Если будет пропущен день, то перейти к следующим предметам не получится — придётся сначала забрать пропущенный подарок. Не забудьте запустить игру, чтобы полученный на сайте предмет сохранился в игре.

Табель-календарь Фото: Lesta

Награды за апрель в «Мире танков»

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день Танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Искусство сбивать пламя», «Без резких движений», «Продувка воздуховодов», «Укрытие на местности», «Рациональная боеукладка», «Долг превыше всего»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

3 декали «Ключ 32х36»;

2D-стиль, 3 декали и надписи «Парадный мундир»;

3 декали «Белый аист летит…»;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Путь воина».

«Мир танков» Фото: Lesta

В дополнение к табель-календарю каждому игроку предоставляется доступ к «Призовой коробке» — внутри спрятаны полезные предметы для новичков и опытных танкистов. Для их получения достаточно перейти по ссылке, пройти авторизацию и нажать кнопку «К подаркам», а после — запустить игру для сохранения призов.

В качестве бонуса разработчики предоставляют недельный премиум-аккаунт, три боевых задания, доступ к танку или купон на скидку. После выполнения задач все игроки получат серебро, боевой опыт и три личных резерва. Обращаем внимание, что награды могут быть изменены в будущем.