Marvel наконец выпустила хороший фильм? Обзор «Громовержцев»

Изначально от «Громовержцев» ничего не ждали, но к премьере фильм о второстепенных героях и плохишах стал чуть ли не главной надеждой Marvel. Все говорили о трюках, которые актёры выполняли без каскадёров, необъяснимой «химии» между персонажами и чувством стиля, заметном даже по трейлерам.

Какими на деле вышли «Громовержцы»? Что ж, это не шедевр уровня «Стражей Галактики 3», но всё равно один главных хитов Marvel за многие годы.

«Громовержцы»: главное о фильме

Название: «Громовержцы» (Thunderbolts).

Режиссёр: Джейк Шрейер.

Актёры: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел и другие.

Дата выхода: 1 мая 2025 года.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Страна: США.

«Громовержцы»: где смотреть?

В мире фильм вышел 1 мая. Неофициальные показы в России стартуют с 16 мая. В цифре «Громовержцы» появятся ориентировочно в июле.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Marvel.

Команда неудачников снова спасает Marvel

Кто-то называет «Громовержцев» самостоятельным фильмом, однако на деле он тоже требует подготовки. Дело в том, что в центре сюжета — таинственная Валентина де Фонтейн. Это глава ЦРУ, которая в финале «Сокола и Зимнего солдата» предложила грязную работу Уокеру, с позором уволенному с позиции Капитана Америки. Позже она сделала схожее предложение Елене Беловой, Призраку и Таскмастеру. Всё это второстепенные герои и злодеи из прошлых фильмов Marvel.

Валентина не только собирала команду, но и вела сомнительные эксперименты на людях. Политики прознали об этом и жаждут уволить де Фонтейн, а та отчаянно заметает следы. Одна из связей с незаконной деятельностью — её собственные бойцы. Поэтому Валентина отдаёт подчинённым незамысловатый приказ по устранению предателя. Однако на месте выясняется, что властная дама поручила всем перебить всех. Пусть Белова убьёт Таскмастера, Таскмастер — опозоренного Уокера, а Уокер — Белову. Так и начинается история, где антигерои-неудачники сначала лупят друг друга, а затем срабатываются и спасают мир.

Отряд героев-неудачников Фото: Marvel

Сама история простая, в ней нет дерзких сюжетных поворотов и неожиданностей. События довольно предсказуемые — и всё равно очаровательные. Marvel сделала то, что у неё по опыту «Стражей Галактики» получается лучше всего. Компания взяла потрёпанных судьбой неудачников и превратила их в душевную команду.

Проблематику идеально описывает само название. Почему отряд назвал себя «Громовержцами»? Да потому что Елена Белова в детстве выступала за футбольный клуб, который не выиграл ни одного матча и вызывал сплошные насмешки. С новой командой — похожая история: персонажи никому не нужны, весь мир постоянно против них, а шансы на победу мифические.

Противостоят великому злу Фото: Marvel

Особенность в том, что главный злодей фильма — ровно такой же отброс. Его не победить ни суперсилами, ни изобретательными связками ударов. Единственный способ спасти мир — залезть к нему в душу, обнажить внутреннюю боль и дать надежду. Кому это по силам? Только ребятам, которые и сами прошли сквозь беспросветную тьму.

Согласитесь, концепция в разы интереснее той, что наспех скроили для «Квантомании», «Нового мира», «Капитана Марвел 2» и других недавних фильмов. Там всё было максимально бездумно и бесталанно. А в «Громовержцах» есть драма, идея, надрыв. Вот почему новинка кажется глотком свежего воздуха.

Флоренс Пью, как всегда, невероятна Фото: Marvel

Другой повод для похвалы — экшен. Трудно поверить, но герои Marvel научились наносить по пять-шесть ударов без монтажных склеек, проворачивать эффектные трюки и лупить врагов так, чтобы кулаки не пролетали в метре от лица. Чего уж там, в фильме есть даже несколько завораживающих лонгшотов. В одном Елена Белова проносится по коридору и раскидывает дюжину врагов. В другом уже злодей беспощадно избивает Белову и её команду. Смотреть на такое дико приятно.

Старались не только актёры и постановщик, но и вообще вся команда. Оператор охотно берёт идеальные ракурсы, сценаристы придумали серию отличных шуток, взрывы сочные и убедительные. Даже к графике вопросы возникают разве что в финальной баталии. Возможно, секрет — в ставке на натурные эффекты. Всё-таки съёмочная группа реально разбивала машины и взрывала всякую всячину.

Персонажи в беде Фото: Marvel

«Громовержцы» очень динамичны и ни на мгновение не наскучивают. Во многом потому, что часто меняют настроение. В разные тайминги фильм становится боевиком, семейной комедией, практически хоррором и трогательной драмой.

Правда, полностью нерв прочувствует только подготовленный зритель. В идеале перед «Громовержцами» стоит посмотреть «Сокола и Зимнего солдата», «Чёрную вдову», «Соколиного глаза» и «Человека-муравья 2». Только так вы в полной мере вникнете в проблемы персонажей и их мотивацию. Впрочем, в ином случае тоже поймёте базовые вещи по ходу просмотра.

Валентина де Фонтейн запоминается Фото: Marvel

Безусловно, «Громовержцы» не идеальны. Надломленность персонажей показана не так изысканно, как в «Стражах Галактики». Драма порой банальна — особенно в случае Уокера, который теряет семью без внятной трагичности. Некоторые проблемы решаются цитатами из пацанских пабликов. К счастью, всё это не сильно портит кино.

«Громовержцы»: стоит ли смотреть?

У Marvel наконец получился хороший фильм: весёлый, трогательный, динамичный. Если заскучали по добротной супергероике, новинку точно стоит посмотреть.

Оценка «Громовержцев» — 8 из 10

Понравилось

Отличный экшен

Запоминающиеся персонажи

Трогательная история.

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