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Коды в Роблоксе, май 2025: рабочие промокоды Roblox

Бесплатные промокоды Roblox в мае 2025 года
Кирилл Примаков
Коды в «Роблоксе», май 2025 года
Аудио-версия:
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А также список ценных предметов.

В Roblox разработчики время от времени выпускают уникальные промокоды, которые предоставляют бесплатные предметы для персонажа. На текущий момент их не так много, зато внутриигровой магазин активно пополняется бесплатными вещами. Сегодня мы расскажем обо всех промокодах на момент выпуска гайда, а также поможем забрать новые предметы совершенно бесплатно.

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Рабочие промокоды Roblox на май 2025 года

Все промокоды для активации в «Роблокс»:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

На текущий момент в игре больше нет промокодов от разработчиков, однако некоторые создатели игр внедрили их в свои игры. Запустите Island of Move, Mansion of Wonder и Player Ready Two, чтобы получить ещё больше предметов.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

В Island of Move доступно:

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;
DIY — посох на спину Kinetic Staff;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack.

В Mansion of Wonder доступно:

GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.

Нашим читателям стоит заглянуть и в игру Player Ready Two, чтобы добыть несколько новых предметов внутри неё. Там можно отыскать крылья, наушники, капюшон, VR-шлемы и другие предметы.

Как получить бесплатные вещи

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Отсутствие большого числа промокодов не проблема. В магазине достаточно новых предметов, которые можно забрать бесплатно.

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Как получить бесплатные предметы в Roblox

  1. Откройте сайт Roblox и перейдите в раздел «Marketplace».
  2. Выберите «Any Price», в пункт «Max» введите «0» и подтвердите действие с помощью «Apply» — этот шаг покажет в магазине только бесплатные вещи.
  3. Поочерёдно открывайте все доступные вещи и нажимайте кнопки «Buy» и «Get Now» для сохранения их на аккаунте.
  4. После этого можно сразу использовать кнопку «Customize», чтобы обновить облик своего персонажа.
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