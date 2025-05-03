Standoff 2 нечасто радует игроков бесплатными промокодами, поэтому каждая доступная опция — на вес золота. Бо́льшая часть наград доступна лишь ограниченное количество времени или действует всего лишь для нескольких десятков активаций. Добавляем в гайд новые промокоды — поторопитесь!
Рабочие промокоды Standoff 2 в мае 2025 года
BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;
SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;
NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа.
Standoff 2
Фото: Axlebolt
Как активировать промокод в игре
Для активации промокода Standoff 2 выполните несколько действий:
- Откройте игру, найдите значок пистолета в левом меню и щёлкните на него.
- Перейдите в раздел «Магазин».
- Нажмите на пункт «Промокод» и в появившемся окне «Активировать промокод» введите рабочий код.
- Активируйте кнопку «Применить».
Всё сделано правильно? На экране отобразится информация о полученной награде.
Как получить голду в Standoff 2 в мае 2025 года
Заработать голду в «Стэндофф 2» не очень просто. Геймерам предстоит уделить этому много времени. Ниже отмечены некоторые способы получения этого редкого ресурса.
- Активируйте промокоды. Порой создатели игр дарят промокоды, но их количество ограничено, поэтому стоит быть начеку и следить за новостями в социальных сетях студии.
- Участвуйте в турнирах, акциях и розыгрышах. В игре регулярно проводятся специальные акции, в ходе которых можно получить ценные призы.
- Купить голду. Приобрести золото можно в официальном магазине «Стэндофф 2», используя денежные средства.
- Выполняйте задания. Игроки могут заработать серебро и использовать его для покупки кейсов, содержащих игровую валюту и предметы.
- Продавайте предметы. Этот способ рассчитан только на опытных игроков, которые понимают ценность редких предметов.
- Сторонние приложения. В некоторых играх, доступных в Google Play и App Store, можно получить игровую валюту. Однако будьте внимательны и выбирайте только проверенные приложения от надёжных разработчиков.