Что можно получить бесплатно в шутере.

Standoff 2 нечасто радует игроков бесплатными промокодами, поэтому каждая доступная опция — на вес золота. Бо́льшая часть наград доступна лишь ограниченное количество времени или действует всего лишь для нескольких десятков активаций. Добавляем в гайд новые промокоды — поторопитесь!

Рабочие промокоды Standoff 2 в мае 2025 года

BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;

SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;

NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа.

На 1 мая 2025 года нам не удалось найти другие промокоды для «Стэндофф 2». Обязательно напишите в комментариях, если вам известно о бесплатных наградах.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в игре

Для активации промокода Standoff 2 выполните несколько действий:

Откройте игру, найдите значок пистолета в левом меню и щёлкните на него. Перейдите в раздел «Магазин». Нажмите на пункт «Промокод» и в появившемся окне «Активировать промокод» введите рабочий код. Активируйте кнопку «Применить».

Всё сделано правильно? На экране отобразится информация о полученной награде.

Как получить голду в Standoff 2 в мае 2025 года

Заработать голду в «Стэндофф 2» не очень просто. Геймерам предстоит уделить этому много времени. Ниже отмечены некоторые способы получения этого редкого ресурса.

Активируйте промокоды. Порой создатели игр дарят промокоды, но их количество ограничено, поэтому стоит быть начеку и следить за новостями в социальных сетях студии. Участвуйте в турнирах, акциях и розыгрышах. В игре регулярно проводятся специальные акции, в ходе которых можно получить ценные призы. Купить голду. Приобрести золото можно в официальном магазине «Стэндофф 2», используя денежные средства. Выполняйте задания. Игроки могут заработать серебро и использовать его для покупки кейсов, содержащих игровую валюту и предметы. Продавайте предметы. Этот способ рассчитан только на опытных игроков, которые понимают ценность редких предметов. Сторонние приложения. В некоторых играх, доступных в Google Play и App Store, можно получить игровую валюту. Однако будьте внимательны и выбирайте только проверенные приложения от надёжных разработчиков.

Рекомендуем не использовать читы и не искать помощи на сторонних ресурсах, таких как рулетки и интернет-магазины. Это может привести к серьёзным последствиям, включая временную или постоянную блокировку вашего аккаунта. Будьте внимательны и осторожны!