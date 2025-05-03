Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Промокоды Standoff 2 на май 2025 (рабочие): на ножи, скины, золото

Промокоды Standoff 2 в мае 2025 года
Кирилл Примаков
Промокоды Standoff 2 на май 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Что можно получить бесплатно в шутере.

Standoff 2 нечасто радует игроков бесплатными промокодами, поэтому каждая доступная опция — на вес золота. Бо́льшая часть наград доступна лишь ограниченное количество времени или действует всего лишь для нескольких десятков активаций. Добавляем в гайд новые промокоды — поторопитесь!

Материалы по теме
Во что поиграть вместо GTA 6 в 2025 году
Во что поиграть вместо GTA 6 в 2025 году

Рабочие промокоды Standoff 2 в мае 2025 года

BJY73M8YD3AE — M4 «Samurai» StatTrack на 24 часа;

SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити «Prey»;

NJ5FUE3DTYVY — M4 «Revival» StatTrack на 24 часа.

На 1 мая 2025 года нам не удалось найти другие промокоды для «Стэндофф 2». Обязательно напишите в комментариях, если вам известно о бесплатных наградах.
Standoff 2

Standoff 2

Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в игре

Для активации промокода Standoff 2 выполните несколько действий:

  1. Откройте игру, найдите значок пистолета в левом меню и щёлкните на него.
  2. Перейдите в раздел «Магазин».
  3. Нажмите на пункт «Промокод» и в появившемся окне «Активировать промокод» введите рабочий код.
  4. Активируйте кнопку «Применить».

Всё сделано правильно? На экране отобразится информация о полученной награде.

Материалы по теме
Marvel наконец выпустила хороший фильм? Обзор «Громовержцев»
Marvel наконец выпустила хороший фильм? Обзор «Громовержцев»

Как получить голду в Standoff 2 в мае 2025 года

Заработать голду в «Стэндофф 2» не очень просто. Геймерам предстоит уделить этому много времени. Ниже отмечены некоторые способы получения этого редкого ресурса.

  1. Активируйте промокоды. Порой создатели игр дарят промокоды, но их количество ограничено, поэтому стоит быть начеку и следить за новостями в социальных сетях студии.
  2. Участвуйте в турнирах, акциях и розыгрышах. В игре регулярно проводятся специальные акции, в ходе которых можно получить ценные призы.
  3. Купить голду. Приобрести золото можно в официальном магазине «Стэндофф 2», используя денежные средства.
  4. Выполняйте задания. Игроки могут заработать серебро и использовать его для покупки кейсов, содержащих игровую валюту и предметы.
  5. Продавайте предметы. Этот способ рассчитан только на опытных игроков, которые понимают ценность редких предметов.
  6. Сторонние приложения. В некоторых играх, доступных в Google Play и App Store, можно получить игровую валюту. Однако будьте внимательны и выбирайте только проверенные приложения от надёжных разработчиков.
Рекомендуем не использовать читы и не искать помощи на сторонних ресурсах, таких как рулетки и интернет-магазины. Это может привести к серьёзным последствиям, включая временную или постоянную блокировку вашего аккаунта. Будьте внимательны и осторожны!
Материалы по теме
Месть — блюдо изысканное: пять небанальных триллеров о возмездии
Месть — блюдо изысканное: пять небанальных триллеров о возмездии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android