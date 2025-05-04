Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»

«Громовержцы» оказались самым обласканным фильмом Marvel со времён «Мстителей: Финал». Не только потому, что история вышла захватывающей, динамичной и трогательной. Она ещё и наконец-то двигает киновселенную Marvel вперёд к какой-то определённой сюжетной точке. Какой именно?

Примечание: в статье много спойлеров к фильму «Громовержцы». Если планируете смотреть, лучше вернитесь к прочтению позже.

«Громовержцы»: главное о фильме

Название: «Громовержцы» (Thunderbolts).

Режиссёр: Джейк Шрейер.

Актёры: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел и другие.

Дата выхода: 1 мая 2025 года (в России – после 16 мая).

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Страна: США.

Что происходит в фильме «Громовержцы»

Ключевой злодей фильма — глава ЦРУ Валентина де Фонтейн. В финале «Сокола и Зимнего солдата» она начала собирать команду антигероев, чтобы выполнять тёмные дела. В состав вошли Елена Белова, Агент США, Таскмастер и Призрак. Параллельно де Фонтейн занималась незаконным проектом «Часовой». Его задача — создать ультимативного супергероя, который одной левой раскидает и «Мстителей», и условного Таноса.

Казалось, что проект провалился, а все испытуемые погибли. Чтобы скрыть преступления, Валентина решила убить Белову и прочих подчинённых. Вот только персонажи подружились и, за исключением Таскмастера, выжили — во многом благодаря странному парню Бобу. Вскоре выясняется, что Боб — участник проекта «Часовой», который уцелел и получил невероятные суперсилы.

Боб, он же Часовой Фото: Marvel

Внутри Боба несколько личностей: одна жаждет добра, другая — разрушений. Из-за дурного влияния де Фонтейн в финале тёмная сторона пробуждается и погружает Нью-Йорк во мрак. Герои, к которым присоединились Зимний солдат и Красный Страж, противостоят злодею. Кулаками врага не победить, но он как раз запирает команду в эфемерной реальности, где добрый Боб борется со злым. Елена Белова, которая в течение фильма примиряется с внутренними демонами, помогает светлой стороне Боба взять верх. В итоге Боб снова становится нормальным и отменяет разрушения.

«Громовержцы» решают призвать де Фонтейн к ответу, однако та выбегает к прессе и заявляет, что наконец добилась своего — собрала новых «Мстителей». Герои понимают, что де Фонтейн у них на крючке, и принимают роль.

Элитная команда Фото: Marvel

Две сцены после титров

Вскоре герои заезжают в ту самую башню, где ютился Железный человек и другие легенды, и называют себя «Новыми Мстителями» (New AvangerZ). В команду входят Белая вдова, Красный Страж, Призрак, Агент США, Баки Барнс и Боб.

Во второй сцене после титров герои зависают в новом логове и болтают о жизни. Боб признаётся, что не использует суперсилы, потому что боится пробудить тёмную сторону. Но мысли Красного Стража ещё тревожнее: всё же Сэм Уилсон, новый Капитан Америка, подал на команду в суд из-за названия. Похоже, он уже собрал собственную команду «Мстителей» и не хочет, чтобы рядом бегали герои с похожим логотипом. Кто вошёл в отряд Уилсона? Пока неизвестно.

«Новые Мстители», а не «Громовержцы» Фото: Marvel

Ещё одна важная сцена

В конце второй сцены после титров герои принимают загадочный сигнал из космоса. Космический корабль, выполненный в ретростиле, уже приближается к Земле. Кто на борту? Ответ выясняется, когда в кадре на мгновение появляется обведённая в кружок четвёрка. Это «Фантастическая четвёрка» прибыла в нашу реальность.

«Фантастическая четвёрка» Фото: Marvel

Что всё это значит для «Мстителей: Судный день»?

«Судный день» — самый ожидаемый фильм Marvel, где ключевые герои киновселенной сразятся с Доктором Думом, сыгранным Робертом Дауни-младшим. После «Громовержцев» очевидно, что важную роль в войне сыграют «Новые Мстители» с Беловой и Часовым, «Мстители» Сэма Уилсона и «Фантастическая четвёрка».