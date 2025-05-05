Обзор Clair Obscur: Expedition 33. Самая поразительная игра последних лет

Вы видели хоть одну подборку, где Clair Obscur: Expedition 33 включили бы в список ожидаемых игр 2025-го? Вряд ли. Потому что до релиза игра казалась просто любопытной. В остальном все видели команду разработчиков, где трудятся около 30 человек, и жанр JRPG, который у многих вызывает безразличие. Во многом из-за затянутости таких игр на сотни часов, бесконечных пошаговых боёв и специфической подачи. Там то за японских школьников переживать нужно, то вдумчиво вникать в беды очередной фэнтези-вселенной.

Однако Clair Obscur: Expedition 33 вышла — и мгновенно покорила мир. Сейчас это самая высокооценённая игра в истории пользовательских оценок на Metacritic, и принадлежность жанру JRPG никого не смутила. В чём секрет? Он прост: перед нами игра, идеальная почти во всём — от истории до геймплея и визуала.

Clair Obscur: Expedition 33: главное об игре

Название: Clair Obscur: Expedition 33.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Разработчик: Sandfall Interactive.

Издатель: Kepler Interactive.

Дата выхода: 24 апреля 2025 года.

Жанр: JRPG.

Перевод: русские субтитры.

Clair Obscur: Expedition 33: как поиграть?

Игра официально продаётся в России. Цена в Steam — 3499 рублей. Также она вышла на PS5 и Xbox Series. На PS5 можно купить диск, а на Xbox Series и ПК новинка доступна в подписках Game Pass Ultimate и PC Game Pass соответственно.

Видео размещено на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Kepler Interactive.

Столь пронзительной истории не было давно

Казалось бы, современного игрока трудно удивить сеттингом. Мы видели, как демоны вылезают из глубин и устраивают резню. Как боги лихо сражаются, не считаясь с потерями. Как хороший человек становится чудовищем и погружает мир во мрак. В общем, видели всё — но не такое.

Мир Clair Obscur: Expedition 33 медленно погибает. Всё из-за таинственной Художницы, которая раз в году поднимается к огромному камню посреди океана и пишет цифру. Если 34, то все люди этого возраста мгновенно обращаются в пепел. Беда в том, что число год за годом идёт на уменьшение. Скоро в живых останутся только дети, чуть позже исчезнут и они.

Выжившие раз за разом собирают экспедиции, чтобы добраться до Художницы, перебить охраняющих её монстров и покончить с неторопливым геноцидом. Однако все понимают: поучаствовать в экспедиции — всё равно что положить голову на плаху. Из неё никто ещё не вернулся, а Художница продолжает зловещий отсчёт. Быть может, героям игры удастся всё изменить? Что ж, им точно придётся туго, ведь высадка в логове врага покажет: бояться стоит не только монстров.

Художница разбивает сердце Фото: Kepler Interactive

Сам сеттинг цепляет мгновенно, но ещё сильнее впечатляет подача. На фоне всегда звучит изумительная музыка, которая тут же залетает в плейлист и приводит в блаженство. Герои общаются как нормальные люди — со страхом в голосе, убедительными эмоциями и действительно забавными шутками. Сценарист и актёры озвучки, среди которых сам Чарли Кокс из «Сорвиголовы», сработали на высочайшем уровне.

Всё ещё и поставлено так грамотно, что даже пролог пробивает на слезу. Вы ещё не знаете персонажей, не понимаете их взаимоотношений и не изучили правила мира. Это не мешает проникнуться глубинной тоской, когда Художница наносит очередную цифру.

Некоторые существа не против поболтать Фото: Kepler Interactive

Хороша не только завязка. По мере того как продвигаешься по острову, вопросов становится всё больше. Почему некоторые монстры разумны и не желают зла? Что за престарелый и могущественный человек обитает на острове? Как он пережил цифры Художницы? И чего вообще добивается истребительница человечества? Во всём этом интересно разбираться, так что сюжет становится одним из ключевых крючков, удерживающих за экраном. К счастью, не единственным.

Игра меняет классический жанр

Почему многие не любят JRPG? Потому что вспоминают неторопливые сражения из условной Persona. Там вы собирали удачный отряд и вычисляли уязвимости врагов — в остальном же просто обменивались ударами, усиливали союзников, лечили раненых. Тем временем Expedition 33 сохраняет основу таких сражений, но делает их на удивление динамичными.

Секрет в том, что баталии разбавили активными действиями. Враг наносит запутанный удар? От такого лучше увернуться. Бьёт с равными таймингами? Выпады стоит парировать и в случае успеха нанести контратаку. Пришло время собственного выпада? Прожми кнопки вовремя и повысь урон.

Этого босса без прямых рук не одолеть Фото: Kepler Interactive

Когда привыкаешь к QTE и парированиям, появляются новые механики. К примеру, некоторые удары можно только перепрыгнуть — и затем контратаковать. А вот деревянные гады, что носят на спине катапульту. Не сразу догадаешься, что её можно отстрелить. Разработчики постоянно подкидывают нечто новое и поддерживают интерес. Похожее было в Sea of Stars с её блоками и усилениями, но команда Clair Obscur повысила динамику до нового уровня.

Важно, что все механики реально используешь. Побочные мини-боссы легко растопчут команду, но, если играть умело и выучить тайминги, рано или поздно добьётесь своего. Так, в Clair Obscur появляются элементы Dark Souls, где мастерство и подготовка важнее прокачки и остроты клинка. К слову, костры, шорткаты, возрождающиеся враги и ограниченное количество хилок тоже в наличии.

Опасный противник Фото: Kepler Interactive

Захватывают не только бои. Взять сам мир, который не менее интересно исследовать. Повсюду разветвления, неприметные узкие проходы, альпинистские ступени на стене и причудливые платформы для прыжков. За любопытство обязательно наградят — расширением запаса лекарств, новым оружием, материалами для прокачки или пиктосами, бесценными модификаторами.

Пиктосы — краеугольный камень билда. Один модификатор при выстреле накладывает на противника ожог, а другой повышает урон по горящим противникам. Третий даёт очки действий в случае убийства, а четвёртый — восстанавливает HP при том же условии. Таких пиктосов десятки, и из них всегда можно собрать улётный билд. Так как состав команды регулярно меняется, то и билды стоит пересобирать почаще.

Полуоткрытым миром залюбуешься Фото: Kepler Interactive

В итоге геймплей Clair Obscur: Expedition 33 ощущается поразительно увлекательным. Мир исследовать интересно, драки полны динамики, из способностей, пиктосов и экипировки легко собрать множество билдов.

Единственный минус, пожалуй, только в базовых врагах и нескольких корявых локациях. Если боссы обычно интересные и шокируют изобретательными атаками, то стандартные мобы быстро приедаются. Они недостаточно эффектно выглядят и вызова толком не бросают. А прекрасные и понятные уровни временами подменяют сущим кошмаром. Человек, который прыгал по летающим островам, знает истинную боль. К счастью, подобных минусов мало, и впечатлений они не портят.

Подводная локация Фото: Kepler Interactive

Этот визуал можно показывать на лекциях

Финальный аргумент в пользу Clair Obscur: Expedition 33 — визуал. Дело не в продвинутых технологиях, ведь в игре хватает сомнительных текстур и мыла. Секрет в дизайнерах, которые создали красоту, сравнимую с «Призраком Цусимы». На фоне всегда красуется что-то загадочное и красивое, в воздухе кружат листики и цветы, цветовая гамма в меру яркая и вместе с этим спокойная. Поэтому даже проходной локацией любуешься.

А ведь проходных локаций мало, чаще разработчики закидывают в чарующее место. В подводный город, где плавают гигантские змеи и валяются раздавленные корабли. В деревню чудных созданий, которую можно бы переделать в японский сад. В Париж, где Эйфелева башня уже сломана, а многие здания вот-вот развалятся.

Важно, что вся эта красота прилично оптимизирована.

Я проходил Expedition 33 на ПК с RTX 4060 и с Full HD-монитором. Поднял настройки до высоких и получил стабильные 60 FPS без просадок, вылетов и всяких DLSS. А стабильные 30 FPS обеспечит даже старая GTX 1650 Ti, пусть на низких настройках и с технологией XeSS.

Увядающий Париж Фото: Kepler Interactive

Clair Obscur: Expedition 33: стоит ли играть?

Обязательно! Это не просто выдающаяся игра, но и один из главных игровых сюрпризов последних лет. Пропускать новинку не стоит, даже если ненавидите jRPG. Возможно, после Clair Obscur: Expedition 33 поменяете мнение.

Оценка Clair Obscur: Expedition 33 — 9 из 10

Понравилось

Трогательная история

Затягивающий геймплей

Удивительный визуал.

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