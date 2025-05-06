Он вернулся! s1mple снова сыграет на мэйджоре по CS 2 — после очень долгой паузы

Неделя в киберспорте началась с шокирующей новости: европейская FaZe Clan перед финалом сезона по Counter-Strike 2 внезапно решила поменять снайпера. Место Броки неожиданно для всех занял самый популярный игрок в истории CS, Александр s1mple Костылев.

Полгода в инактиве и 18 месяцев без появления на топ-турнирах — а теперь Симпл готовится вновь блистать на главном турнире по Counter-Strike. Трансфер уже стал главным событием предстоящего мэйджора в Остине и точно будет поводом включить трансляцию для десятков и сотен тысяч фанатов шутера.

Симпла потеряли из-за CS 2

Невероятная карьера Костылева пошла на спад после яркой эры 2021 года. Следующие пару сезонов s1mple продолжал показывать стабильный уровень в NAVI, однако команда всё хуже справлялась с другими грандами — Саша временами пытался тащить, но чаще тянул руку к лицу и токсичил на тиммейтов.

И без того сложную ситуацию усугубил выход Counter-Strike 2 в сентябре 2023-го. Культовую CS:GO заменил сырой, неготовый продукт с кучей багов и проблем. Симпл был один из самых громких противников новинки и явно потерял мотивацию выступать на топ-уровне.

Я могу точно сказать, что, если вы хотите стать профессиональным игроком в CS 2, у вас ещё есть три месяца. Не играйте в эту дерьмовую игру, ждите патчей.

На первый турнир по CS 2 звёздный снайпер NAVI не поехал — ходили слухи, что пропустил рейс из-за алкоголя или просто нежелания играть. Вместо него на IEM в Австралии сыграл тренер, а сам s1mple спустя несколько дней объявил о паузе в карьере. Тогда казалось, что она будет недолгой.

Последний турнир Симпл выигрывал почти три года назад — это был BLAST Premier: Spring Finals в июне 2022 года Фото: HLTV

Пауза слишком затянулась

Казалось, что роль снайпера вместо Симпла два-три месяца подержит молодой w0nderful, а затем Костылев вернётся на своё законное место. Но с новым снайпером у NAVI внезапно пошло слишком хорошо, а s1mple не мог справиться с собственными проблемами.

Шансов на переход в другой клуб тоже было немного. Позволить себе купить Симпла могли единицы, но в такой форме это был большой риск — в итоге за весь прошлый год легенда CS:GO лишь немного поиграл за клуб арабских шейхов Team Falcons, и то на правах аренды. Вышло не очень.

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Симпл пытался развлечь себя: устраивал пьяные стримы, попадал в скандалы, пытался запустить школу Counter-Strike (вышел полный провал). Иногда о s1mple вспоминали, — например, когда ZyWoo или donk били очередной рекорд Костылева — однако надежда на полноценный камбэк угасала.

Перед стартом BLAST.tv Austin Major 2025 все были готовы, что s1mple вновь пропустит чемпионат мира. Слишком сложно было вернуться: контракт с огромной суммой выкупа, высокие требования самого игрока, при этом неоднозначная форма… Может, после мэйджора, когда-нибудь… Но тут случилось чудо.

Симпл сыграет за FaZe на правах аренды два ближайших турнира: IEM Dallas 2025 и июньский мэйджор в Остине Фото: HLTV

FaZe Clan идёт ва-банк

Стоит сказать, что ситуация в европейской команде тоже крайне плачевная. После финала мэйджора с Team Spirit пятёрка FaZe Clan так и не нашла себя в сезоне 2025 года — ни одного титула или даже топ-2, что опустило команду на девятое место в мировом рейтинге HLTV (ниже Aurora и The MongolZ).

Капитан FaZe Финн karrigan Андерсен признаёт, что решение с арендой Симпла перед мэйджором — это риск:

Мы идём ва-банк, идём за трофеем. И, хоть Симпл будет только стендином, я знаю, что мы можем победить.

Видимо, позиция в топ-8 мэйджора клуб не устраивает. FaZe хотят бороться за победу, пусть даже это может привести к полному провалу.

Есть и другая сторона вопроса. Уже сейчас к клубу привлечено огромное внимание, а FaZe смогут превратить просмотры в соцсетях и на трансляциях в интерес спонсоров и деньги.

С учётом того, что мэйджор может пропустить ещё и rain, у которого родится ребёнок, это вполне разумное решение. Об этом, к примеру, в комментарии для «Чемпионата» говорит аналитик Магеррам mAger Ахмедов:

По ощущениям, присоединение s1mple к FaZe выглядит больше как маркетинговый ход, и это однозначно успешный ход! Уверен, что стикеры Саши разойдутся миллионными тиражами. Результата не жду — по сути, это будет микс под тегом FaZe. При всём уважении к Саше, если они не проиграют все три матча — это уже будет достойный результат!

Лучший результат для FaZe в этом сезоне — третье место на PGL Bucharest 2025 Фото: HLTV

Что говорят о камбэке Симпла

Предсказать, как выступит FaZe Clan с Костылевым на мэйджоре, действительно трудно. Одни, как аналитик и инсайдер Overdrive, уверены в успехе:

Я давно говорил, что Broky — слабый игрок. Он мог играть, только когда ему создавали моменты Ropz, Rain, Frozen или Twistzz. Несмотря на длительный отдых, s1mple с ходу будет играть лучше Броки. Он готов возвращаться, и не на полшишечки, как год назад, а полноценно.

Другие, как комментатор Джейсон Moses О’Тул, указывают на плохую форму и недостаток мотивации.

Я давно уже смирился с тем, что мы вряд ли когда-нибудь снова увидим s1mple как одного из лучших в мире. Но он сам себе вредит, когда выходит на замену в команды с кучей проблем и плохими результатами. Открываю его FACEIT, что я вижу — семь игр за апрель!

Кто-то, как наш эксперт и комментатор студии FISSURE Никита Sheyl Демешов, выбирает пограничный вариант.

Мне кажется, явного провала, так же, как и резкого взлёта, не будет, и FaZe покажут средний результат (топ-6 или топ-8) на двух грядущих турнирах. У Vitality есть Ропз и Зайву, у Falcons — Нико и Монеси, в Team Spirit — Донк+Широ. В FaZe Clan я не вижу второй боевой единицы, кто бы играл на таком же индивидуальном уровне. Думаю, Vitality съедят их, глазом не моргнув.

По большей части комьюнити в восторге от возможности вновь увидеть Симпла на большой сцене, но сомневается, что FaZe удастся показать хороший результат.

Само собой, у Саши ещё есть время исправить ситуацию. До первого матча BLAST.tv Austin Major 2025 с участием FaZe Clan — больше месяца, а перед главным турниром года команду ждёт IEM Dallas, на котором можно будет как следует разыграться.

Получится ли, или трансфер останется лишь шикарной рекламной кампанией клуба? Большой вопрос.

Симпл, как и FaZe, сыграл в финальный день на последнем мэйджоре в Шанхае — правда, только как участник шоу-матча Фото: HLTV

Что будет дальше

Сейчас будущее Симпла во многом зависит от его индивидуальной формы. Даже не от результата команды — гораздо важнее, какую игру покажет сам Костылев. Напомним, он перешёл в FaZe на правах аренды всего на два турнира, и что будет после мэйджора, пока неясно.

Если статистика будет хорошей, то у Александра может быть сразу два шикарных предложения. Во-первых, FaZe Clan могут захотеть оставить его в ростере, особенно если произойдёт чудо и команда возьмёт трофей. С другой стороны, ходят слухи о заменах в NAVI — на фоне плохих результатов крутой снайпер нужен самим «рождённым побеждать».

В случае же, если аренда Костылева в FaZe будет похожа на пробу себя в Team Falcons, придётся признать, что эра Симпла осталось в прошлом. Навязать конкуренцию Донку и Зайву будет крайне сложно, и вполне вероятно, главной звезде Counter-Strike стоит сосредоточиться на медиа и стримах — как ни печально это осознавать.