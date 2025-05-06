Второй трейлер, герои, места: Rockstar раскрыла массу новых деталей GTA 6

Такой игры мир ещё не видел.

Rockstar Games наконец-то нарушила молчание, опубликовала массу подробностей GTA 6 и показала свежий трейлер самой ожидаемой игры в истории. Новый ролик призван раскрыть сюжетную завязку блокбастера, а что впечатляет больше всего — кадры записаны на обычной PlayStation 5.

Кроме того, разработчики поделились целой уймой сюжетных деталей экшена, раскрыв в том числе мотивации других персонажей. Но давайте обо всём по порядку.

Смотреть второй трейлер GTA 6

Не забудьте включить русские субтитры!

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Музыка из трейлера: The Pointer Sisters — Hot Together

Главные герои GTA 6: Джейсон и Лусия

Новый трейлер GTA 6 больше посвящён Джейсону — молодому жителю Майами, который с детства занимается криминалом и не раз попадал в исправительные учреждения. Однажды он встречает Лусию и начинать свою жизнь заново. Вот описание персонажа от разработчиков:

Джейсон мечтает о лёгкой жизни, но с каждым днём она только усложняется. Джейсон вырос среди аферистов и жуликов. Чтобы отмыться от грехов юности и начать всё с чистого листа, он пошёл в армию, а после судьба завела его в Кис. Теперь он работает на местных бандитов и делает то, что умеет лучше всего. Возможно, пришла пора попробовать что-то новое. Встреча с Лусией стала поворотным событием в его жизни — пока трудно сказать, к добру или к худу, но Джейсон не теряет надежды.

Джейсон Дюваль Фото: Rockstar

Что интересно, у Лусии схожая судьба. Она с детства начала промышлять криминалом благодаря своему отцу, из-за чего однажды загремела на долгий срок в тюрьму. Каким-то образом Джейсон помог ей уменьшить срок и дождался её возвращения.

Отец Лусии научил её драться почти сразу, как она встала на ноги. С тех пор её жизнь — сплошная борьба. Пытаясь помочь своей семье, она угодила в тюрьму, выбраться из которой ей удалось исключительно благодаря везению. Лусия усвоила урок: теперь она всё будет делать по уму. Едва выйдя из тюрьмы, Лусия уже придумала новый план — и жаждет реализовать его во что бы то ни стало. Возможно, жизнь с Джейсоном — это именно то, чего ей не хватало для успеха.

Лусия Каминос Фото: Rockstar

Согласно общему синопсису, обоих персонажей связывают криминальные наклонности и жажда провернуть крупное дельце, чтобы разбогатеть.

Однажды Джейсон и Лусия попытались заработать лёгкие деньги, и всё пошло не по плану. Герои оказались на тёмной стороне самого солнечного места в Америке, посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида — и выбраться из этой передряги можно только общими усилиями.

Как мы и предполагали после первого трейлера, Джейсона и Лусию связывают романтические отношения. Разработчики делают на этот момент большую ставку — в ролике есть как минимум три любовные сцены между персонажами.

Персонажи Grand Theft Auto 6

Помимо двух главных героев, в GTA 6 будет множество харизматичных персонажей. О них Rockstar также подробно рассказала прямо на официальном сайте.

Кэл Хэмптон — друг Джейсона

Кэл Хэмптон Фото: Rockstar

Кэл — друг Джейсона, тоже работающий с Брайаном. Спокойнее всего он чувствует себя дома, подслушивая радиопереговоры береговой охраны и одной рукой открывая пиво, а другой — вкладки в приватном окне браузера.

Буби Айк — уличный предприниматель

Буби Айк Фото: Rockstar

Буби — легенда Вайс-Сити, и ведёт он себя соответствующе. Это редкий пример уличного дельца, который сумел легализоваться и выстроить целую финансовую империю: в числе его активов — недвижимость, стриптиз-клуб и студия звукозаписи. Буби всегда радушен и улыбчив… пока речь не зайдёт о деле.

Дре'куан Прист — гангстер-музыкант

Дре'куан Прист Фото: Rockstar

Дре'куан всегда был гангстером скорее на словах, чем на деле. Даже когда он торговал наркотиками на улице, чтобы свести концы с концами, его занимала одна мечта: пробиться в музыкальную индустрию. Дре'куан подписал контракт с Real Dimez и всерьёз намерен покорить музыкальную сцену Вайс-Сити, так что, вероятно, в скором времени искать артистов для выступлений в стриптиз-клубе Буби придётся кому-то другому.

Бэйлюкс и Рокси — музыкальные блогерши

Бэйлюкс и Рокси Фото: Rockstar

Бэйлюкс и Рокси (вместе — Real Dimez) дружат ещё со школы. Раньше эти девчонки выбивали деньги из местных дилеров, а теперь они конвертируют свой жизненный опыт в реальный заработок, записывая скабрезные рэп-композиции и круглосуточно бомбардируя своих подписчиков постами в соцсетях. Хитовый сингл, записанный совместно с Даунплеем — еще одним местным рэпером, — помог Real Dimez выйти на новый уровень. Теперь, спустя пять лет и множество злоключений, их подписал лейбл Only Raw Records, и музыканты надеются, что им вновь повезёт.

Рауль Баутиста — грабитель банков

Рауль Баутиста Фото: Rockstar

Уверенность в себе, обаяние, острый ум — это всё про него. Рауль — бывалый грабитель банков, и он постоянно присматривает себе новых сообщников, готовых пойти на большой риск ради большого куша. Планы Рауля от ограбления к ограблению становятся всё более дерзкими. Рано или поздно его команде придется сделать выбор: пойти ва-банк или выйти из игры.

Брайан Хедер — наркокурьер и арендатор Джейсона

Брайан Хедер Фото: Rockstar

Брайан — типичный наркокурьер, заставший золотую эпоху этого бизнеса в Кис. Он до сих пор перегоняет товар через свою лодочную станцию вместе со своей третьей женой, Лори, но теперь грязной работой за него занимаются другие. Брайан бесплатно сдал Джейсону один из своих домов — при условии, что тот будет помогать вытряхивать деньги из арендаторов и время от времени заглядывать в гости на стаканчик сангрии, которую готовит Лори.

Скриншоты и постеры Grand Theft Auto 6

Мы собрали полную подборку скриншотов GTA 6 в отдельном альбоме — наслаждайтесь.

А здесь можно посмотреть стильные постеры GTA 6.

Дата выхода Grand Theft Auto 6

Как и было ранее сказано, релиз GTA 6 состоится 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series. На ПК игра также выйдет, однако порт задержится на неопределённый срок.

Осенью 2027 года ожидается выход консолей следующего поколения, PS6 и нового Xbox, поэтому может повториться судьба GTA 5 — сначала на PS5 и Xbox Series (2026), затем — на новых консолях (2027?), а уже затем — на ПК (2028?).