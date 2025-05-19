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Лучшие киберспортивные клубы России в начале 2025 года: Team Spirit — чемпион, рейтинг Чемпионата

Team Spirit — лучший киберспортивный клуб России! Рейтинг «Чемпионата» начала 2025-го
Иван Мику
Топ-10 лучших киберспортивных клубов России
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Какие топовые российские клубы сияли ярче других.

В конце прошлого года «Чемпионат» запустил новый киберспортивный проект: мы сравнили результаты самых успешных клубов России в разных соревновательных играх, чтобы выявить наиболее успешный не в какой-то одной, а во всех дисциплинах сразу.

Сегодня мы составляем новый рейтинг по итогам первого квартала 2025 года, чтобы следить за достижениями команд каждые три месяца. Мы вновь проверили результаты российских клубов в 22 дисциплинах и готовы рассказать, кто лучше выступал в последнее время — Team Spirit или Virtus.pro, forZe или Aurora Gaming.

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Какие клубы попали в рейтинг «Чемпионата»

Учитывая нюансы текущей ситуации в мировом спорте, мы решили включить в список все киберспортивные организации с двумя или более составами, основу которых составляют игроки из России.

Например, в наш список попала Team Spirit — у «драконов» пять разных ростеров, и во всех большинство игроков и менеджерского состава имеет российское гражданство. Вместе с этим мы не стали включать в рейтинг клубы, представленные лишь в одной дисциплине, сосредоточившись на мультигеймингах.

За последние месяцы ситуация на рынке изменилась: организация 9Pandas заморозила свою деятельность, Brute Force и Victory Song Gamers закрыли свои составы. Вместе с этим появились несколько новых российских тегов — мультигеймингами стали CyberHero, Insilio и CYBERSHOKE.

Методика подсчёта очков клубов

Клубы получали баллы за выступления на турнирах с 1 января по 31 марта 2025 года. Количество очков зависело от трёх факторов: популярность киберспортивной игры в России и мире, значимость турнира и результат команды.

Все популярные дисциплины мы разделили на четыре тира. По сравнению с прошлым годом мы добавили две новые игры, которые только начинают свой путь в киберспорте — Deadlock и Marvel Rivals. Rocket League, где никогда не было наших клубов, мы заменили на «Мир танков», где прошло несколько больших чемпионатов.

  • Cамые популярные игры: Dota 2, Counter-Strike 2, Mobile Legends, League of Legends.
  • Популярные игры: Apex Legends, Valorant, PUBG, PUBG Mobile, Call of Duty, Fortnite и «Мир танков».
  • Игры среднего звена: Overwatch 2, Rainbow Six Siege, EA Sports FC, StarCraft 2, Tekken 8, Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1.
  • Остальные игры: Warcraft 3, Standoff 2, Deadlock, Marvel Rivals.

На чемпионатах мира и мэйджор-турнирах по самым популярным играм команды могли получить от 20 до 100 очков, а на региональных онлайн-ивентах — от пяти до 30. В то же время титулы в средних играх приносят по 25-40 поинтов, а в наименее известных мы давали максимум по семь баллов только за самые престижные трофеи.

10-е место: CYBERSHOKE (12 очков)

Counter-Strike 2 — 5
Standoff 2 — 9
CYBERSHOKE

CYBERSHOKE

Фото: HLTV/«Чемпионат»

Первый новичок в нашем рейтинге — клуб от одноимённой платформы с серверами для онлайн-игр. Состав по CS 2 проект открыл ещё в 2023 году, и текущий ростер борется за топ-50 мирового рейтинга.

А вот в российском шутере Standoff 2 команда, созданная в октябре, быстро закрепилась в топе лучших. Сейчас CYBERSHOKE готовится к мэйджору в Москве, уже имея в активе победу на Winline EPIC Cosmo: Earth.

9-е место: 1win Team (39 очков)

Dota 2 — 20
Counter-Strike 2 — 15
Deadlock — 4
1win Team

1win Team

Фото: HLTV/«Чемпионат»

По сравнению с концом прошлого года организация потеряла три позиции. Причиной стали неудачи состава по «Доте»: участники The International провалили старт сезона и за первые три месяца 2025 года не отобрались ни на один турнир, отметившись лишь призовой позицией на онлайн-ивенте CCT Series 7.

В конце года 1win также открыла ростер по Deadlock, но успехи в новой игре от Valve не позволили клубу целиком восполнить потери. Команда же по CS 2 всё ещё не может показать себя на большой сцене, и шансов изменить ситуацию в будущем у проекта мало.

8-е место: CyberHero (46 очков)

Mobile Legends: Bang Bang — 35
Standoff 2 — 11
Cyberhero

Cyberhero

Фото: Cyberhero/«Чемпионат»

Ещё один новый тег в нашем рейтинге, созданный при поддержке онлайн-платформы. CyberHero проводит киберспортивные турниры с 2018 года, но открыть собственную команду решилась только сейчас: в ноябре подписала состав по Standoff, а в феврале — ростер Winter Arc по MLBB.

Именно с мобильной «Лигой Легенд» связаны достижения нового клуба. В марте CH успешно выступили на трёх региональных турнирах, а сейчас заняли уверенное первое место в регулярке главной лиги СНГ, обогнав Team Spirit.

7-е место: Aurora Gaming (60 очков)

Dota 2 — 45
Counter-Strike 2 — 5
Apex Legends — 10
Aurora Gaming

Aurora Gaming

Фото: Aurora Gaming/«Чемпионат»

Увидеть такой перспективный клуб настолько низко — неожиданность даже для нас. Но этому есть причины: все новые приобретения Aurora просто не успели показать себя в первые три месяца 2024 года. Турецкий состав по CS 2 (топ-5 мирового рейтинга) был подписан в апреле, а команды по MLBB ещё не успели закончить региональные лиги.

Поэтому на этот раз в активе клуба лишь неуверенные попытки команды TORONTOTOKYO и Nightfall в «Доте», очки старого российского состава по «Контре» и 11-е место на чемпионате мира по Apex Legends. Но будьте уверены: летом все изменится и Aurora будет бороться минимум за топ-3 рейтинга.

6-е место: Insilio (65 очков)

Mobile Legends: Bang Bang — 40
Counter-Strike 2 — 25
Insilio

Insilio

Фото: HLTV/«Чемпионат»

Команда блогера Олега RachelR Тюрькаева стала мультигеймингом почти случайно. В конце года стало ясно, что российский состав BetBoom Team по MLBB не может играть на чемпионате мира под тегом букмекера, и Insilio пришла на помощь.

Теперь в активе RachelR две очень перспективные команды в популярных дисциплинах — обе хорошо показали себя на турнирах в первом квартале 2025-го. О статусе топ-клуба речи пока не идёт, но «народный клуб» уверенно продолжает развитие, двигаясь вперёд.

5-е место: PARIVISION (180 очков)

Dota 2 — 110
Counter-Strike 2 — 70
Parivision

Parivision

Фото: HLTV/«Чемпионат»

Крупный букмекер уже два года владеет составом по CS 2, однако мультигеймингом стал только сейчас. Перед стартом нового сезона в «Доте» клуб смог собрать одну из сильнейших команд в мире — и она уже принесла PARIVISION два титула престижной серии ESL One.

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На фоне успехов пятёрки Дукалиса состав по Counter-Strike остаётся в тени, но с приходом опытного капитана Джами Jame Али получил перспективы на будущее. Это же касается и состава по Deadlock — пока он не принёс очков в рейтинг, однако на новых турнирах должен занимать высокие места.

4-е место: BetBoom Team (195 очков)

Dota 2 — 135
Counter-Strike 2 — 30
PUBG — 30
BetBoom Team

BetBoom Team

Фото: HLTV/«Чемпионат»

В первом квартале 2025 года команда Pure и gpk выглядела слабее PARIVISION, но в любом случае остаётся в топ-6 лучших команд мира. Главным достижением состава по «Доте» стала победа на престижном онлайн-турнире FISSURE Universe: Episode 4.

Команда по CS2 сыграла только на одном топ-турнире, но выполнила главную задачу — вышла на июньский мэйджор в США. Ростер по PUBG тоже будет представлен на ближайших мировых чемпионатах, так что у BetBoom Team в этом сезоне много ещё впереди.

3-е место: forZe Esports (210 очков)

«Мир танков» — 110
Mobile Legends: Bang Bang — 100
Forze Esports

Forze Esports

Фото: Forze/«Чемпионат»

Один из главных сюрпризов нашего рейтинга. Пока в других дисциплинах сезон только начинается, составы forZe уже успели набрать очки: команда по «танкам» выиграла главный турнир с призовым более 108 млн рублей, а ростер по MLBB успешно выступил на региональных стартах перед лигой MCC.

Впрочем, успех forZe — временный. Недавно клуб неожиданно расстался с чемпионским составом по «Миру танков», а в Mobile Legends команда выступает хуже с каждой неделей. Сегодня фанатам клуба остаётся лишь надеяться на возрождение состава по CS: сейчас forZe представляет лишь «молодёжка».

2-е место: Virtus.pro (291 очко)

Counter-Strike 2 — 80
«Мир танков» — 70
Mobile Legends: Bang Bang — 40
Overwatch 2 — 35
PUBG — 25
Apex Legends — 25
Deadlock — 7
Rainbow Six: Siege — 4
Standoff 2 — 4
Virtus.Pro

Virtus.Pro

Фото: HLTV/«Чемпионат»

VP остаётся главным мультигеймингом нашего региона. Перед стартом Кубка мира по киберспорту (Esports Wordl Cup 2025) у «медведей» 28 составов по разным играм! Из них 12 русскоязычных и две академии — там, где наши игроки традиционно слабы, клуб предпочитает талантливых легионеров.

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Титулы и рейтинговые очки клубу приносят в том числе американская команда по Apex Legends и европейские составы по PUBG и Deadlock, а многие другие готовы сделать это в ближайшем будущем. Но без успехов в «Доте» и «Контре» бороться за первое место в нашем списке всё ещё трудно.

1-е место: Team Spirit (525 очков)

Counter-Strike 2 — 270
Dota 2 — 155
Mobile Legends: Bang Bang — 100
Team Spirit

Team Spirit

Фото: Valve/«Чемпионат»

«Драконы» вновь лидируют в нашем рейтинге за счёт прекрасных результатов во всех трёх самых популярных дисциплинах. Действующие чемпионы мира по CS 2 в первые месяцы года уже успели выиграть BLAST Bounty Spring и дойти до финала IEM Katowice, а сейчас готовятся к мэйджору в Остине в ранге одного из фаворитов.

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Команда по «Доте» стала чемпионом DreamLeague Season 25 и заняла второе место на ESL One Raleigh, а состав по MLBB выиграл все три предсезонных турнира. Кроме того, своего слова пока не сказали игроки в PUBG Mobile, у которых главные старты сезона ещё впереди.

Team Spirit продолжает доминировать в нашем регионе. Сейчас это не только лучший клуб с российскими игроками, но и одна из самых успешных организаций в киберспорте в целом. Догнать таких «драконов» остальным будет очень трудно.

Итоговая таблица результатов команд

КлубDota 2CS 2MLBBПопулярныеСредниеОстальныеИтого
Team Spirit155270100525
Virtus.pro80401204011291
forZe100110210
BetBoom Team1353030195
PARIVISION11070180
Insilio254065
Aurora4051560
CyberHero351146
1win Team2015439
CYBERSHOKE5914
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