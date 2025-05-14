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Сериал Андор, 3 сезон, 2025, продолжение, Изгой-Один, чем закончился, финал, судьба Кассиана, Звезда Смерти

Всё, что известно о третьем сезоне «Андора»

Михаил Шевкун
Автор:
Фото: Disney
Сериал «Андор», третий сезон, 2025 год
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Готовьтесь пересматривать «Звёздные войны: Изгой-Один».

14 мая закончился второй сезон «Андора» — престижного сериала по «Звёздным войнам», который поведал историю одного из главных героев фильма «Звёздные войны: Изгой-Один» (2016). Речь про Кассиана Андора. В этом материале мы расскажем, стоит ли ожидать продолжения и чем закончилось шоу.

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«Андор»: информация о сериале

Название: «Андор» (Andor)
Автор: Тони Гилрой.
Актёры: Диего Луна, Дениз Гоф, Стеллан Скарсгард и другие.
Дата выхода: 22 апреля 2025 года (второй сезон).
Жанр: фантастика, боевик, драма.
Сколько серий: по 12 эпизодов
Страна: США.

«Андор»: будет ли третий сезон

Нет, второй сезон закончился прямо перед началом фильма «Изгой-Один», где можно узнать дальнейшую судьбу Кассиана Андора. Сам сериал подошёл к финальной точке, и никакого третьего сезона не будет.

Андор в финале

Андор в финале

Фото: Disney

Чем закончился второй сезон «Андора»

В течение сезона, события которого растянулись на четыре года, зрители наблюдали за формированием привычных для поклонников «Звёздных войн» повстанцев — и за жизнью отдельных персонажей, которые имели важнейшее влияние для появления сопротивления. До финала дожили не многие, включая Лютена.

Однако самое важное произошло: повстанцы узнали о главном секрете Империи и Палпатина: секретном оружии, которое было в работе больше десятилетия. Деталей, правда, никто не знает.

Строительство Звезди Смерти

Строительство Звезди Смерти

Фото: Disney

Сюжетная линия Кассиана во втором сезоне показывает его с разных сторон: он всё ещё чрезвычайно успешный шпион и разведчик, но он не всегда разделяет ценности повстанцев и склоняется к мирной жизни со своей возлюбленной Бикс. Однако девушка понимает это и в критический момент покидает Андора, отмечая, что делает выбор в пользу сопротивления за обоих героев: «А когда все закончится, мы найдём друг друга».

В самом конце сериала оказывается, что она родила ребёнка — а в то время Кассиан, который ничего про это не знает, отправляется на опаснейшее задание, которое показывают в фильме «Изгой-Один».

Бикс с ребёнком

Бикс с ребёнком

Фото: Disney

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