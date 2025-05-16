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Актеры сериала Бедные смеются, богатые плачут 2 сезон: персонажи, роли, герои

Актеры и персонажи второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут»

Михаил Шевкун
Автор:
Фото: ТНТ
Актёры сериала «Бедные смеются, богатые плачут» 2
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Кто кого сыграл: как раз вспомнить после премьеры новых эпизодов.

Сериал «Бедные смеются, богатые плачут» вернулся со вторым сезоном: социальная драмедия показывает контрасты между мирами обеспеченных и нуждающихся, а в центре внимания — харизматичные персонажи со своими сложными характерами, которые и полюбились зрителям.

Сегодня взглянем на актёров, которые исполнили уже культовые роли.

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Расписание выхода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

Катя — Полина Денисова

Катя

Катя

Фото: ТНТ

Сергей, хозяин — Александр Самойленко

Сергей

Сергей

Фото: ТНТ

Миша, сын — Михаил Сотников

Миша

Миша

Фото: ТНТ

Елена, бывшая хозяина — Алёна Хмельницкая

Елена

Елена

Фото: ТНТ

Женя, бывшая хозяина — Анна Снаткина

Женя

Женя

Фото: ТНТ

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Ирина, новая жена — Серафима Соловьёва

Ирина

Ирина

Фото: ТНТ

Валера — Владимир Афанасьев

Валера

Валера

Фото: ТНТ

Артём — Саша Стоун

Артём

Артём

Фото: ТНТ

Оля — Ананке Арейру

Оля

Оля

Фото: ТНТ

Серж — Виктор Васильев

Серж

Серж

Фото: ТНТ

Раиса — Екатерина Стулова

Раиса

Раиса

Фото: ТНТ

Гриша, горничная — Ксения Григорьева

Гриша

Гриша

Фото: ТНТ

Дудник, горничная — Мария Дудник

Дудник

Дудник

Фото: ТНТ

Мария, горничная — Мария Кротова

Мария

Мария

Фото: ТНТ

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Стефан — Стефан Де Дюрфор

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Стефан

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Лили — Лилиана Каримова

Лили

Лили

Фото: ТНТ

Оксана, горничная — Светлана Пермякова

Оксана

Оксана

Фото: ТНТ

Никита, чиновник — Владимир Селиванов

Никита

Никита

Фото: ТНТ

Пиарщик — Наталья Рудова

Пиарщик

Пиарщик

Фото: ТНТ

Второй сезон «Бедные смеются, богатые плачут» выходит в двух онлайн-кинотеатрах — Okko и Premier. Последние эпизоды текущего сезона появятся 5 июня.

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