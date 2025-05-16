Актеры и персонажи второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут»

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Сериал «Бедные смеются, богатые плачут» вернулся со вторым сезоном: социальная драмедия показывает контрасты между мирами обеспеченных и нуждающихся, а в центре внимания — харизматичные персонажи со своими сложными характерами, которые и полюбились зрителям.

Сегодня взглянем на актёров, которые исполнили уже культовые роли.

Катя — Полина Денисова

Катя Фото: ТНТ

Сергей, хозяин — Александр Самойленко

Сергей Фото: ТНТ

Миша, сын — Михаил Сотников

Миша Фото: ТНТ

Елена, бывшая хозяина — Алёна Хмельницкая

Елена Фото: ТНТ

Женя, бывшая хозяина — Анна Снаткина

Женя Фото: ТНТ

Ирина, новая жена — Серафима Соловьёва

Ирина Фото: ТНТ

Валера — Владимир Афанасьев

Валера Фото: ТНТ

Артём — Саша Стоун

Артём Фото: ТНТ

Оля — Ананке Арейру

Оля Фото: ТНТ

Серж — Виктор Васильев

Серж Фото: ТНТ

Раиса — Екатерина Стулова

Раиса Фото: ТНТ

Гриша, горничная — Ксения Григорьева

Гриша Фото: ТНТ

Дудник, горничная — Мария Дудник

Дудник Фото: ТНТ

Мария, горничная — Мария Кротова

Мария Фото: ТНТ

Арсений, стюард — Арсений Тумановский

Арсений Фото: ТНТ

Васин — Сергей Васин

Васин Фото: ТНТ

Стефан — Стефан Де Дюрфор

Стефан Фото: ТНТ

Лили — Лилиана Каримова

Лили Фото: ТНТ

Оксана, горничная — Светлана Пермякова

Оксана Фото: ТНТ

Никита, чиновник — Владимир Селиванов

Никита Фото: ТНТ

Пиарщик — Наталья Рудова

Пиарщик Фото: ТНТ

Второй сезон «Бедные смеются, богатые плачут» выходит в двух онлайн-кинотеатрах — Okko и Premier. Последние эпизоды текущего сезона появятся 5 июня.