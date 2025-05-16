Актеры и персонажи второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут»

Сериал «Бедные смеются, богатые плачут» вернулся со вторым сезоном: социальная драмедия показывает контрасты между мирами обеспеченных и нуждающихся, а в центре внимания — харизматичные персонажи со своими сложными характерами, которые и полюбились зрителям.
Сегодня взглянем на актёров, которые исполнили уже культовые роли.
Катя — Полина Денисова
Катя
Фото: ТНТ
Сергей, хозяин — Александр Самойленко
Сергей
Фото: ТНТ
Миша, сын — Михаил Сотников
Миша
Фото: ТНТ
Елена, бывшая хозяина — Алёна Хмельницкая
Елена
Фото: ТНТ
Женя, бывшая хозяина — Анна Снаткина
Женя
Фото: ТНТ
Ирина, новая жена — Серафима Соловьёва
Ирина
Фото: ТНТ
Валера — Владимир Афанасьев
Валера
Фото: ТНТ
Артём — Саша Стоун
Артём
Фото: ТНТ
Оля — Ананке Арейру
Оля
Фото: ТНТ
Серж — Виктор Васильев
Серж
Фото: ТНТ
Раиса — Екатерина Стулова
Раиса
Фото: ТНТ
Гриша, горничная — Ксения Григорьева
Гриша
Фото: ТНТ
Дудник, горничная — Мария Дудник
Дудник
Фото: ТНТ
Мария, горничная — Мария Кротова
Мария
Фото: ТНТ
Арсений, стюард — Арсений Тумановский
Арсений
Фото: ТНТ
Васин — Сергей Васин
Васин
Фото: ТНТ
Стефан — Стефан Де Дюрфор
Стефан
Фото: ТНТ
Лили — Лилиана Каримова
Лили
Фото: ТНТ
Оксана, горничная — Светлана Пермякова
Оксана
Фото: ТНТ
Никита, чиновник — Владимир Селиванов
Никита
Фото: ТНТ
Пиарщик — Наталья Рудова
Пиарщик
Фото: ТНТ
Второй сезон «Бедные смеются, богатые плачут» выходит в двух онлайн-кинотеатрах — Okko и Premier. Последние эпизоды текущего сезона появятся 5 июня.