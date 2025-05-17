Что посмотреть, если понравился сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

У сериала «Бедные смеются, богатые плачут» недавно стартовал второй сезон, но эпизоды выходят недостаточно быстро, чтобы утолить голод по подобным шоу? Нет проблем, ведь для поклонников нового хита ТНТ есть и другие проекты, о которых мы как раз сейчас поговорим.

«Бедные смеются, богатые плачут» рассказывает о социальном неравенстве и борьбе за справедливость, а также углубляется в сложные взаимоотношения между людьми из разных слоёв общества. Однако при этом шоу зачастую делает это в более комедийном формате.

«Колл-центр» (2020)

Где смотреть: Premier

Сколько серией: восемь эпизодов (один сезон)

Эмоциональная драма с динамичным сюжетом, который с каждой серией только поднимает градус напряжения, поскольку события разворачиваются в реальном времени — один эпизод, один час. Герои оказываются заперты в офисе, где заложена бомба с обратным отсчётом.

«Территория» (2020-2023)

Где смотреть: Premier

Сколько серий: 15 эпизодов (два сезона)

Детективная драма, где сын с компанией отправляется на поиски родителей, которые ушли в экспедицию на очень таинственной территории России: тут свои законы и правила, а чужаков всегда встречают в штыки. Чем дальше они углубляются в своём расследовании, тем больше чудных вещей находят — от отшельников до ведьмовских порч и медвежьих шаманов.

На фоне «Бедные смеются, богатые плачут» здесь куда более мрачная история с упором на мужских персонажей.

«Друзья и соседи» (2025)

Где смотреть: Apple TV+

Сколько эпизодов: девять серий (один сезон)

Богач в один момент лишается своей престижной работы, но у него остаётся масса проблем — финансовая поддержка семьи и надобность поддерживать свой высокий статус среди соседей, который он не хочет терять. Поэтому он решает… начать воровать у своих соседей, ведь они всё равно не заметят мелкие пропажи.

Это саркастическая мелодрама, которая больше всего напоминает фильм Гая Ричи («Джентльмены»).

«Бедный олигарх» (с 2022 года)

Где смотреть: Premier, «Кинопоиск»

Сколько эпизодов: 35 серий (три сезона)

Российский олигарх в Лондоне попал под мировые санкции, из-за чего потерял всё — кроме своего дома и помощника Адама. Ему предстоит подстроиться под жизнь в новых реалиях и найти выход из ситуации, но пока главное — решать повседневные проблемы, ради чего предстоит пойти на немалые глупости.

«Ивановы-Ивановы» (с 2017 года)

Где смотреть: Okko, Premier, Start, «Кинопоиск», «Иви», Wink

Сколько эпизодов: 144 серии (восемь сезонов)

Две семьи с одинаковой фамилией по вине роддома много лет назад перепутали детей: бедные получили сына богатых, а богатые — сына бедных. Спустя многие годы это становится известным, и по стечению обстоятельств семьи начинают жить вместе.

Сериал идёт с 2017 года и многократно поменял концепцию, по пути потеряв многих главных героев, однако первые сезоны всё ещё отлично смотрятся даже в 2025 году — а последующие серии можно смотреть уже по желанию.

«Улица» (2017-2018)

Где смотреть: Premier

Сколько эпизодов: 174 серии (три сезона)

Сериал про жизнь одной улицы, куда по стечению обстоятельств возвращается её бывший житель после того, как у него в жизни появились финансовые проблемы. Теперь ему нужно адаптироваться к прежним реальностям, повстречать старых знакомых и начать новую жизнь.

«Улица» рассказывает не столько про одного героя, сколько про всех — каждый персонаж здесь главный.