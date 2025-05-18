Российская Team Spirit — в финале PGL Astana! Главный матч топ-турнира в Казахстане — LIVE

Последний шанс набраться уверенности перед чемпионатом мира BLAST.tv Austin Major 2025 в США.

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Сегодня, 18 мая, в Казахстане завершится престижный чемпионат PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2 — один из последних важных турниров перед мэйджором в США и главный ивент для русскоязычного сообщества «Контры» за долгое время.

В финале за трофей и главный денежный приз $ 200 тыс. сразятся российская Team Spirit и Astralis из Дании. Матч начнётся в 15:00 мск — и «Чемпионат» вместе с вами готов следить за ходом решающей встречи на многотысячной «Барыс Арене».