Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Team Spirit vs Astralis: онлайн-трансляция матча, смотреть финал PGL Astana 2025 по CS 2

Российская Team Spirit — в финале PGL Astana! Главный матч топ-турнира в Казахстане — LIVE
Иван Мику
Team Spirit — в финале PGL Astana 2025 — LIVE
Комментарии
Последний шанс набраться уверенности перед чемпионатом мира BLAST.tv Austin Major 2025 в США.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 18 мая, в Казахстане завершится престижный чемпионат PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2 — один из последних важных турниров перед мэйджором в США и главный ивент для русскоязычного сообщества «Контры» за долгое время.

В финале за трофей и главный денежный приз $ 200 тыс. сразятся российская Team Spirit и Astralis из Дании. Матч начнётся в 15:00 мск — и «Чемпионат» вместе с вами готов следить за ходом решающей встречи на многотысячной «Барыс Арене».

CS 2. PGL Astana 2025 . Гранд-финал
18 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Astralis
Не начался
Team Spirit
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Где смотреть финал PGL Astana 2025
Live Иван Мику

Игровой день начнётся в 11:00 мск матчем за третье место. Через четыре часа состоится гранд-финал, обе серии пройдут в формате best-of-3 (для победы нужно выиграть две карты).

  • 11:00. Матч за 3-е место, Aurora Gaming (Турция) — FURIA (Бразилия);
  • 15:00. Гранд-финал, Astralis (Дания) — Team Spirit (Россия).
09:23 Иван Мику

Где смотреть финал PGL Astana 2025

Прямая трансляция финального дня турнира в Астане доступна бесплатно на Twitch или YouTube, а также в плеере ниже — матчи с места событий комментирует студия Paragon.

Параллельно доступны неформальные эфиры от стримера Бустера (плюс Братишкин и Дмитрий Ликс) и комментатора SL4M (Hooch, mager). На этих эфирах может присутствовать ненормативная лексика.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android