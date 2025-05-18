Российская Team Spirit — в финале PGL Astana! Главный матч топ-турнира в Казахстане — LIVE

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Сегодня, 18 мая, в Казахстане завершится престижный чемпионат PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2 — один из последних важных турниров перед мэйджором в США и главный ивент для русскоязычного сообщества «Контры» за долгое время.
В финале за трофей и главный денежный приз $ 200 тыс. сразятся российская Team Spirit и Astralis из Дании. Матч начнётся в 15:00 мск — и «Чемпионат» вместе с вами готов следить за ходом решающей встречи на многотысячной «Барыс Арене».
Игровой день начнётся в 11:00 мск матчем за третье место. Через четыре часа состоится гранд-финал, обе серии пройдут в формате best-of-3 (для победы нужно выиграть две карты).
- 11:00. Матч за 3-е место, Aurora Gaming (Турция) — FURIA (Бразилия);
- 15:00. Гранд-финал, Astralis (Дания) — Team Spirit (Россия).
Где смотреть финал PGL Astana 2025
Прямая трансляция финального дня турнира в Астане доступна бесплатно на Twitch или YouTube, а также в плеере ниже — матчи с места событий комментирует студия Paragon.
Параллельно доступны неформальные эфиры от стримера Бустера (плюс Братишкин и Дмитрий Ликс) и комментатора SL4M (Hooch, mager). На этих эфирах может присутствовать ненормативная лексика.