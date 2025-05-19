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Обзор Пункт назначения 2025: отзыв, впечатления, Узы крови

Триумфальное возвращение: новый «Пункт назначения» удивляет и шокирует

Слава Петров
Автор:
Фото: WB
Обзор «Пункт назначения» 2025
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Фанатам смотреть обязательно.

«Пункт назначения» всегда выделялся на фоне других хорроров. Везде за бедолагами гонялись маньяки, монстры и инопланетяне, а здесь убийцей становилась незримая старуха с косой. Смерть настойчиво охотилась на людей, которые её обманули — например, из-за видений или дурного предчувствия не сели в самолёт, что вот-вот упадёт.

Расправы были столь креативными, что мгновенно становились классикой. Они были сотканы из тысячи случайностей: вот статуэтка Будды свалилась герою на голову, вот дренажное отверстие в бассейне засосало незадачливого пловца, а вот плохо прикреплённое бревно вылетело из грузовика прямо в лобовое стекло очередной жертвы. Всё это показывали так убедительно и жестоко, что отныне любой автомобилист нервно вздрагивает, когда впереди оказывается лесовоз.

Прошлый «Пункт назначения» вышел ещё в 2011 году. Он традиционно собрал отличную кассу, но к тому моменту франшиза уже растеряла качество. В итоге её надолго похоронили, пока 14 лет спустя не вышли «Узы крови». Удачно ли возродили культовую серию? Определённо да!

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«Пункт назначения: Узы крови»: главное о фильме

Название: «Пункт назначения: Узы крови» (Final Destination: Bloodlines).
Режиссёры: Зак Липовски, Адам Б. Стейн.
Актёры: Тони Тодд, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон и другие.
Дата выхода: 14 мая 2025 года.
Жанр: триллеры, ужасы.
Страна: США, Канада.

«Пункт назначения: Узы крови»: где смотреть?

В мире фильм вышел 14 мая. В кинотеатрах России неофициальные показы стартуют 24 мая. В цифре «Пункт назначения: Узы крови» появится ориентировочно в июле-августе.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Warner Bros.

Смерть снова до безумия креативна

В том, что «Пункт назначения» по-настоящему воскрес, убеждаешься уже во вступлении. Гости собираются на открытие пафосного ресторана. Он расположен на вершине вычурной стеллы, практически под облаками. Там высокая кухня, зажигательные концерты, а со смотровой площадки открывается такой вид, что сердце замирает.

Проблема в том, что ресторан строили в спешке. Сомнительные меры безопасности, бестолково рассчитанная нагрузка, слишком ненадёжный стеклянный пол. Смерть такое любит, поэтому и закатывает серию фатальных случайностей. Каждая всё сильнее затягивает петлю на шеях гостей. Заканчивается эпизод такой безбашенной кровавой баней, что фильму подсознательно ставишь лайк. Люди горят, падают с высоты, яростно толкаются, порождают одну гибель за другой — таким и должен быть «Пункт назначения».

Сами догадываетесь, что скоро случится

Сами догадываетесь, что скоро случится

Фото: WB

Конечно, фильм сбавляет обороты, когда переключается на основных героев. Режиссёры знакомят с новичками, возвращают в обойму легендарного Уильяма Бладуорта и аккуратно готовят к новому безумию. Это не делает кино скучным, ведь нерв натягивают умело. Постоянно кажется, что смерть вот-вот найдёт новую жертву. То грабли неудачно бросили прямо под батут, то в коктейли случайно угодил неприметный кусок стекла. Иногда всё обходится, иногда — нет. Но напряжение чувствуешь почти всегда.

Когда дело всё-таки доходит до крови, изобретательностью восхищаешься. Команда всё ещё удивляет, пугает, шокирует. Даже удивительно, что источником угрозы здесь может быть торговый автомат с газировкой и шоколадками. Что уж говорить о мусороуборочной машине или старом добром лесовозе.

Орать героям придётся часто

Орать героям придётся часто

Фото: WB

Причём за персонажей нередко переживаешь, среди них хватает запоминающихся. Чего стоит Эрик в исполнении харизматичного Ричарда Хэрмона из «Сотни» и «Грани». Это дерзкий раздолбай с набором хлёстких фраз, который охотно ходит по краю. Хочется, чтобы он дотянул до финала, но «Узы крови» — бескомпромиссный фильм. Он часто даёт надежду, а затем безжалостно её отбирает. Вот почему финал оставляет больше эмоций, чем в любой другой части.

В конце концов, новый «Пункт назначения» отлично выглядит и звучит. Здесь много впечатляющих кадров, хорошей музыки и задорных танцев, когда даже в зрительном зале невольно качаешь головой. К графике временами есть вопросы, однако на фоне остального качества это не смущает.

Тот самый Уильям из прошлых частей

Тот самый Уильям из прошлых частей

Фото: WB

Можно ли назвать этот хоррор идеальным? Конечно, нет. В нём есть проходные арки, персонажи слишком долго вникают в давно знакомые зрителю правила, а некоторых новичков даже не пытаются раскрыть, превращая в банальных жертв. Зато «Узы крови» можно назвать идеальным «Пунктом назначения». Всё благодаря напряжению и креативным смертям. За ними люди и идут в кинотеатры.

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«Пункт назначения: Узы крови»: стоит ли смотреть?

Если любите франшизу и хорроры с безбашенными расправами, фильм стоит посмотреть. Он достаточно красивый, кровавый и напряжённый. Неудивительно, что «Узы крови» уже стали кассовым успехом и теперь неизбежно породят новые продолжения.

Оценка «Пункта назначения 6» — 7,5 из 10

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