Всё про сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В феврале 2024 года стартовал сериал «Бедные смеются, богатые плачут», который порадовал зрителей необычной историей о взаимоотношениях людей из разных слоёв общества через призму одного особняка на Рублёвке.

Фанаты с нетерпением ожидали продолжение. И этот долгожданный момент настал — премьера второго сезона состоялась 12 мая 2025 года. Сегодня мы погрузимся в историю сериала и расскажем интересные факты о нём.

«Бедные смеются, богатые плачут»: главное о сериале

Студия: Good Story Media.

Режиссёры: Сергей Куваев, Наталия Вагонова, Анна Лобанова, Владислав Николаев.

Актёры: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Серафима Соловьёва и другие

Дата выхода в России: 12 мая 2025 года (второй сезон).

Жанр: комедия, драма.

Продолжительность: 42 минут.

Рейтинг: 7,6 из 10.

Где смотреть «Бедные смеются, богатые плачут»?

Сериал «Бедные смеются, богатые плачут» можно смотреть на телеканале ТНТ с 12 мая, а также на в онлайн-кинотеатрах PREMIER и Okko.

«Бедные смеются, богатые плачут» Фото: ТНТ

Дата выхода серий второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут»

Во втором сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут» предусмотрено 16 эпизодов.

1-я серия — 12 мая;

2-я серия — 13 мая;

3-я серия — 14 мая;

4-я серия — 15 мая;

5-я серия — 19 мая;

6-я серия — 20 мая;

7-я серия — 21 мая;

8-я серия — 22 мая;

9-я серия — 26 мая;

10-я серия — 27 мая;

11-я серия — 28 мая;

12-я серия — 29 мая;

13-я серия — 2 июня;

14-я серия — 3 июня;

15-я серия — 4 июня;

16-я серия — 5 июня.

Трейлер «Бедные смеются, богатые плачут» (2025)

Каким получился первый сезон «Бедные смеются, богатые плачут»

Первый сезон «Бедные смеются, богатые плачут» знакомит зрителей с историей олигарха Сергея Воронцова, который под предлогом смертельного заболевания собирает всю свою большую семью в одном роскошном доме. Бывшим жёнам и детям от разных браков придётся взаимодействовать между собой и попытаться поладить. Шокирующая новость не становится помехой, поэтому родственники уже подумывают о разделе наследства.

Пока семейство размышляет о произошедшей ситуации, в дом нанимают дополнительную прислугу. Одной из новых горничных оказывается Катя, которая скрывается от бандитов из-за долгов брата. Она влюбляется в Мишу, сына Воронцова, у них завязываются отношения — теперь им вместе предстоит решить проблему девушки.

Ещё одна сюжетная линия выстраивается вокруг отношений Елены, бывшей жены Сергея, и её любовника Сержа. Женщина узнаёт правду о болезни бывшего супруга и просит его о помощи в своих романтических делах. В последнее время они не очень ладят, но всё равно решают возобновить свои отношения и попытаются укрепить их.

«Бедные смеются, богатые плачут» Фото: ТНТ

У Жени, другой супруги Сергея, не складываются отношения с дочерью Олей. Девушка занимается стримингом и даже не подозревает, что мать хочет отправить её за границу.

На протяжении всего сезона создатели показывают сложные рабочие и романтические отношения нескольких персонажей и отмечают огромную пропасть между бедными и богатыми, а также транслируют мысль о том, как власть и деньги меняют людей. На что герои готовы ради денег? Финал первого сезона удивляет неожиданными поворотами сюжета и заставляет задуматься о том, что на самом деле важно в жизни.

Сюжет второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

В новом сезоне сериала зрители снова погружаются в мир семейных отношений олигарха Сергея Воронцова, а особняк вновь наполнится множеством интриг. Особое внимание уделено истории Кати и её романтическим отношениям с Мишей, политической жизни Воронцова и взаимодействию обслуживающего персонала и близких бизнесмена.

«Бедные смеются, богатые плачут» Фото: ТНТ

В особняке появляются и новые герои: Жанна, специалист по связям с общественностью, которая использует нестандартные методы решения проблем, Никита, чиновник с неясными намерениями; и Оксана, горничная, которая неожиданно становится доверенным лицом Елены. Каждый из них добавляет красок сериалу и приводит сюжет к неожиданным поворотам.

Драма разворачивается с первой серии — Катю похищают, поэтому Мише приходится подключить все свои связи, чтобы спасти возлюбленную от опасности. Несмотря на чудесное спасение, их отношения «замораживаются». Проходит три месяца: теперь Жанна излишне участвует в делах семьи, что не нравится многим героям.

Сюжетные линии других героев не стоят на месте: Серж подозревает беременность у Елены, Аркадий удивляет семью новой девушкой, а у Дани получается сблизиться с Катей. Что же ждёт героев в будущем? Узнаем в новых сериях совсем скоро.

«Бедные смеются, богатые плачут» Фото: ТНТ

Интересные факты о втором сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут»