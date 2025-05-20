Всё про сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В феврале 2024 года стартовал сериал «Бедные смеются, богатые плачут», который порадовал зрителей необычной историей о взаимоотношениях людей из разных слоёв общества через призму одного особняка на Рублёвке.
Фанаты с нетерпением ожидали продолжение. И этот долгожданный момент настал — премьера второго сезона состоялась 12 мая 2025 года. Сегодня мы погрузимся в историю сериала и расскажем интересные факты о нём.
«Бедные смеются, богатые плачут»: главное о сериале
Режиссёры: Сергей Куваев, Наталия Вагонова, Анна Лобанова, Владислав Николаев.
Актёры: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Серафима Соловьёва и другие
Дата выхода в России: 12 мая 2025 года (второй сезон).
Жанр: комедия, драма.
Продолжительность: 42 минут.
Рейтинг: 7,6 из 10.
Где смотреть «Бедные смеются, богатые плачут»?
Сериал «Бедные смеются, богатые плачут» можно смотреть на телеканале ТНТ с 12 мая, а также на в онлайн-кинотеатрах PREMIER и Okko.
«Бедные смеются, богатые плачут»
Фото: ТНТ
Дата выхода серий второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут»
Во втором сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут» предусмотрено 16 эпизодов.
2-я серия — 13 мая;
3-я серия — 14 мая;
4-я серия — 15 мая;
5-я серия — 19 мая;
6-я серия — 20 мая;
7-я серия — 21 мая;
8-я серия — 22 мая;
9-я серия — 26 мая;
10-я серия — 27 мая;
11-я серия — 28 мая;
12-я серия — 29 мая;
13-я серия — 2 июня;
14-я серия — 3 июня;
15-я серия — 4 июня;
16-я серия — 5 июня.
Трейлер «Бедные смеются, богатые плачут» (2025)
Каким получился первый сезон «Бедные смеются, богатые плачут»
Первый сезон «Бедные смеются, богатые плачут» знакомит зрителей с историей олигарха Сергея Воронцова, который под предлогом смертельного заболевания собирает всю свою большую семью в одном роскошном доме. Бывшим жёнам и детям от разных браков придётся взаимодействовать между собой и попытаться поладить. Шокирующая новость не становится помехой, поэтому родственники уже подумывают о разделе наследства.
Пока семейство размышляет о произошедшей ситуации, в дом нанимают дополнительную прислугу. Одной из новых горничных оказывается Катя, которая скрывается от бандитов из-за долгов брата. Она влюбляется в Мишу, сына Воронцова, у них завязываются отношения — теперь им вместе предстоит решить проблему девушки.
Ещё одна сюжетная линия выстраивается вокруг отношений Елены, бывшей жены Сергея, и её любовника Сержа. Женщина узнаёт правду о болезни бывшего супруга и просит его о помощи в своих романтических делах. В последнее время они не очень ладят, но всё равно решают возобновить свои отношения и попытаются укрепить их.
«Бедные смеются, богатые плачут»
Фото: ТНТ
У Жени, другой супруги Сергея, не складываются отношения с дочерью Олей. Девушка занимается стримингом и даже не подозревает, что мать хочет отправить её за границу.
На протяжении всего сезона создатели показывают сложные рабочие и романтические отношения нескольких персонажей и отмечают огромную пропасть между бедными и богатыми, а также транслируют мысль о том, как власть и деньги меняют людей. На что герои готовы ради денег? Финал первого сезона удивляет неожиданными поворотами сюжета и заставляет задуматься о том, что на самом деле важно в жизни.
Сюжет второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
В новом сезоне сериала зрители снова погружаются в мир семейных отношений олигарха Сергея Воронцова, а особняк вновь наполнится множеством интриг. Особое внимание уделено истории Кати и её романтическим отношениям с Мишей, политической жизни Воронцова и взаимодействию обслуживающего персонала и близких бизнесмена.
«Бедные смеются, богатые плачут»
Фото: ТНТ
В особняке появляются и новые герои: Жанна, специалист по связям с общественностью, которая использует нестандартные методы решения проблем, Никита, чиновник с неясными намерениями; и Оксана, горничная, которая неожиданно становится доверенным лицом Елены. Каждый из них добавляет красок сериалу и приводит сюжет к неожиданным поворотам.
Драма разворачивается с первой серии — Катю похищают, поэтому Мише приходится подключить все свои связи, чтобы спасти возлюбленную от опасности. Несмотря на чудесное спасение, их отношения «замораживаются». Проходит три месяца: теперь Жанна излишне участвует в делах семьи, что не нравится многим героям.
Сюжетные линии других героев не стоят на месте: Серж подозревает беременность у Елены, Аркадий удивляет семью новой девушкой, а у Дани получается сблизиться с Катей. Что же ждёт героев в будущем? Узнаем в новых сериях совсем скоро.
«Бедные смеются, богатые плачут»
Фото: ТНТ
Интересные факты о втором сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут»
- В первоначальной версии пилота Диму сыграл Игорь Чехов, а Елену — Анастасия Светлова.
- Молодые актёры не знали сюжет последних эпизодов. Они познакомились со сценарием на читке, поэтому их реакция оказалась искренней.
- Режиссёры и сценаристы добавили пасхалки в связи с узнаваемостью актёров и появлением локальных мемов и шуток. Например, в комнате Миши появляется фигурка с эмодзи, а у Оли — предмет, связанный с фотографированием неба.
- Для линии Кати и Миши режиссёры использовали особый метод съёмки с помощью линз, чтобы добавить романтики и сделать кадры мягче.
- Сериал снимался юнитами — в одной локации могли одновременно участвовать в работе несколько режиссёров со своими командами.
- Источником вдохновения послужил сериал «Дикий ангел».
- Съёмки второго сезона начались в летнее время, лишь через несколько месяцев после анонса и создания сценария.
- Младших детей семейства Воронцовых сыграли дети Джигана. Для них сериал «Бедные смеются, богатые плачут» оказался первой работой.
- В составе актёрской команды есть начинающие актёры, которые откликнулись на объявление и прошли кастинг. Среди 3,5 тыс. человек создатели отобрали двух. В сюжете их задействовали в штате прислуги.