Всё, что известно про второй сезон «Киностудии»

21 мая завершился первый сезон «Киностудии». Это комедийный сериал о голливудской студии, которая снимает блокбастеры. Все сотрудники хотят выпускать великое кино, но в каждом эпизоде встречают серьёзные трудности — с финансированием, расовым разнообразием, сценарием, рекламой, творческим видением. В итоге порождают столь безумные ситуации, что смеёшься в голос.

Сериал заслуженно собрал отличные отзывы и был продлён. Почему стоит смотреть «Киностудию», чем завершился первый сезон и чего ждать от второго?

Осторожно, в статье есть спойлеры к финалу первого сезона.

«Киностудия»: информация о сериале

Название: «Киностудия» (The Studio).

Режиссёры: Эван Голдберг, Сет Роген.

Актёры: Сет Роген, Кэтрин О’Хара, Айк Баринхолц и другие.

Дата выхода: 26 марта 2025 года.

Жанр: комедия, драма.

Сколько серий: 10 эпизодов.

Страна: США.

«Киностудия»: где смотреть?

Все 10 эпизодов первого сезона уже вышли на AppleTV+. Есть официальные русские субтитры, также в Сети много неофициальных озвучек.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

О чём вообще «Киностудия»?

Мэтт Рэмик всем сердцем любит кино и годами работает в голливудской студии «Континентал». Однажды он становится её руководителем и понимает: пришло время снимать великие проекты, которые назовут искусством на века. Он и подумать не мог, что суровая реальность в каждом эпизоде будет разбивать мечты.

В первой же серии большой босс велит Мэтту снять кино про легендарный в Америке напиток Kool-Aid и сорвать бешеную кассу. Совет директоров жаждет блокбастера, где маскот сломает стену и закатит веселье. А сам герой думает об авторском проекте. Пусть, например, Скорсезе поведает историю секты, все члены которой погибли, выпив отравленный Kool-Aid. Чьё видение победит? Ответ не так уж важен, ведь сюжет закрутится в такой безумный клубок, что зритель не раз рассмеётся.

В других сериях руководители будут тщательно подбирать толерантный каст, на корню рубить творческие идеи автора «Игр разума», запарывать выдающиеся лонгшоты и биться со съёмочной группой за каждую копейку. Всё это весело показано, полно очарования и драмы. Быть может, режиссёр и исполнитель главной роли Сет Роген выкручивает градус абсурда на максимум, но сама борьба эффективных менеджеров и творцов показана замечательно. Если хотите знать, почему в Голливуде так часто снимают пресные и безыдейные фильмы, «Киностудия» ответит на многие вопросы.

Герои постоянно ругаются Фото: Apple

Другое достоинство — персонажи. Все они полны шарма, внутренней боли, сомнений и неуверенности. В итоге с каждым эпизодом всё сильнее влюбляешься в руководителей, пиарщиков и прочий персонал.

В конце концов, в сериале полно потрясающих камео. В кадре появятся Мартин Скорсезе, Адам Скотт, Зак Эфрон, Оливия Уайлд, Рон Ховард и другие легенды. Важно, что они играют самих себя и не боятся выглядеть неловко. Чего стоят Дэйв Франко и Зои Кравец, которые в финальных эпизодах выдают феноменальную комедию. Всё это весомый повод посмотреть «Киностудию» и поднять настроение.

Оливия Уайлд здорово посмеялась над собой Фото: Apple

Чем закончился первый сезон «Киностудии»?

В финале выясняется, что совет директоров планирует продать студию «Континентал» корпорации Amazon. Единственный шанс сохранить самостоятельность — блестяще выступить на фестивале CinemaCon. У студии как раз полно впечатляющих анонсов, так что задача не кажется непомерной.

Проблема в том, что за пару часов до презентации почти весь состав случайно обдалбывается запрещёнными веществами. В итоге главный босс карабкается на фонтан, Зои Кравец прячется под кроватью, а Дэйв Франко с обезумевшими глазами толкает нелепые байки. Кажется, будто фиаско не избежать.

Однако в финале благодаря чуду, креативу и упорству всей команды студии всё же удаётся зажечь и сорвать овации. На этом сезон заканчивается, намекая, что «Континентал» сохранит независимость. Как минимум на время.

Зои Кравиц — одна из главных звёзд сериала Фото: Apple

Чего ждать от второго сезона «Киностудии»?

Вероятно, Amazon всё же попробует убедить боссов «Континентал» в необходимости сделки. Тем временем команда Мэтта Рэмика сделает всё, чтобы доказать: независимость — самая выгодная позиция. Для этого героям придётся выпустить много хитов и параллельно решить десяток новых проблем.

Какими будут трудности? Вариантов масса. Кто-нибудь из ключевых актёров может сглупить и попасть под каток культуры отмены. ИИ в очередной раз породит конфликт между студией и фанатами. Режиссёры возмутятся правками. Сотрудники начнут битву за позицию получше. Онлайн-кинотеатры снова бросят вызов традиционному кинематографу.

Известно одно: если Сет Роген возьмётся за какую-то тему, то раскроет её с фирменными юмором и блеском. В остальном стоит ждать, что «Киностудия» останется талантливым комедийным ситкомом с ненавязчивым сквозным сюжетом.

Эти ребята ещё вернутся Фото: Apple

Когда выйдет второй сезон «Киностудии»?

Работу над «Киностудией» начали ещё осенью 2022-го. Тогда команда собирала каст, договаривалась о камео, составляла график. Но сами съёмки заняли всего несколько месяцев. Даже сложный второй эпизод, снятый одним кадром, потребовал далеко не космический десяток дублей.

Если Сет Роген и остальные сохранят тот же запал, второй сезон «Киностудии» может выйти уже весной-летом 2026-го.

Вероятно, Apple охотно поддержит такой график, так как недорогие сериалы, которые выходят каждый год, — желанная цель любого стриминга. Hulu ежегодно выпускает новые сезоны «Медведя», а HBO спешно работает над продолжением камерной «Больницы Питт». «Киностудия» может стать таким же проектом в библиотеке AppleTV+.