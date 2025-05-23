Актеры и персонажи сериала «Урок»

Сериал «Урок» — один из главных российских хитов сезона с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьёвым в главных ролях. После выхода четырёх эпизодов на Okko фанаты с нетерпением ожидают завершения этой драматичной школьной саги. Сегодня мы собрали информацию об основных героях и их судьбах в сериале.

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Антон — Юра Борисов

Антон Фото: Окко

Успешный музыкант с псевдонимом Lil Doj, который вёл беззаботный и роскошный образ жизни в Москве, а его треки из раза в раз покоряли чарты. Он не справился с популярностью и начал принимать запрещённые вещества, из-за чего за короткий миг уничтожил свою жизнь. В один из злосчастных дней герой попал в трагическую аварию, унёсшую жизнь его возлюбленной Лизы. У него на душе остались лишь раны и нескончаемое чувство вины.

После прохождения лечения он возвращается в Пермь к брату Константину и начинает преподавать факультативные занятия старшеклассникам в обычной школе. Несмотря на тяжёлую душевную травму и отсутствие интереса к работе, герой проникается к своему делу и окружающим его людям. А ещё у Антона есть чёрный кот Игорь, которому уделено немало времени.

Константин — Даниил Воробьёв

Константин Фото: Окко

Брат Антона и учитель физики, который остался в Перми. Он честный и порядочный преподаватель. Его почитают на работе и ожидают от него больших свершений на учительском поприще. Текущий директор даже считает, что он способен впоследствии заменить её на этом посту.

После возвращения брата на малую родину помогает ему устроиться в школу, хотя до сих пор зол и обижен на него из-за отъезда Лизы. Константин был ранее в неё влюблён и не может простить брата за разгульный образ жизни, повлёкший смерть девушки. За сложными отношениями братьев скрывается любовь, которую они не готовы показывать друг другу.

Вера — Ольга Лерман

Вера Фото: Окко

Учительница физкультуры с нелёгкой судьбой, наполненной страхом и проблемами. Героиня родила дочь в 16 лет, долгое время боролась с зависимостью и сейчас сильно контролирует дочь Соню, пытаясь защитить от всего плохого. Она постоянно мечется от строгости к позитивному отношению, из-за чего теряет нить дружеских отношений и постоянно оказывается в ситуации обоюдного непонимания друг друга.

Вера не рада появлению Антона в школе, так как он может создать угрозу воспитанию дочери. Она не доверяет бывшему наркоману и считает его худшим примером для учеников. Со временем девушка принимает Антона, и у них завязываются дружеские отношения, которые пока что не выходят за эти рамки.

Саша — Алёна Долголенко

Саша Фото: Окко

Самая популярная девочка в школе. Она ведёт свой видеоблог, живёт с мамой и делит комнату с сыном отчима — одноклассником Денисом. После неприятной ситуации с братом становится жертвой буллинга.

Денис — Виталий Щербина

Денис Фото: Окко

Сводный брат Саши, с которой у неё очень натянутые отношения. Они не переносят друг друга и постоянно ругаются. В одной из серий мужчина совершит неприятный поступок, из-за чего его и без того негативное совместное сосуществование с Соней станет ещё хуже. Близкий друг Гены.

Тёмыч — Олег Савостюк

Тёмыч Фото: Окко

Избалованный сын бизнесмена, который постоянно нарушает правила, от чего однажды чудом избегает трагедии. Из-за вседозволенности он начинает ломать свою жизнь и связывается с запрещёнными веществами. Теперь вместо поездки в другую страну на обучение ему придётся остаться и попытаться разобраться со своими демонами.

Гена — Иван Петросян

Гена Фото: Окко

Спортсмен и хулиган, который постоянно обижает сверстников. Отец постоянно заставляет парня тренироваться, из-за чего он неспособен удержать гнев на отца в себе и распространяет его на окружающих людей. Неприятный случай приводит к травме и лишает Гену долгожданных соревнований. Теперь в нём разочарован отец, который не может смириться с неудачами сына.

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Аня — Полина Денисова

Аня Фото: Окко

Тихая ученица, скрывающая свои романтические отношения.

Соня — Вера Енгалычева

Соня Фото: Окко

Дочь Веры, которая придерживается феминистических взглядов и постоянно находится под опекой матери.

Ринат — Роман Бордачёв

Ринат Фото: Окко

Геймер, который почти никогда не покидает виртуальную реальность.

Чингиз — Аюш Очир-Горяев

Чингиз Фото: Окко

Калмык по происхождению, над которым Гена постоянно издевается своими расистскими шутками. Влюблён в Сашу, однако его ухаживания не производят на девушку впечатления.

Мила — Елизавета Карякина

Мила Фото: Окко

Девушка, которая становится жертвой буллинга со стороны Гены из-за лишнего веса. Очень чувствительная героиня, которой приходится принимать противотревожные препарата.

Лиза — Ксения Отинова

Лиза Фото: Окко

Погибшая девушка Антона, которая появляется в сериале только во флешбэках. Вокруг их совместной истории и образуется основной сюжет сериала. Героиня всегда была рядом с Антоном, даже в трудные минуты их отношений она поддерживала его и помогала в музыке, однако до сближения с рэпером встречалась с его братом Константином, у которого не получается простить брата за смерть возлюбленной.