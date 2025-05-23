Главные изменения патча 7.39 в Dota 2

Утром 23 мая в Dota 2 вышло обновление «Весенняя встряска» и балансный патч 7.39 — в Valve изменили большинство героев, добавили новые нейтральные предметы и много новых фишек.

Изучение полного списка изменений, как обычно, может занять несколько часов. Поэтому мы выделили главные новинки, достойные вашего внимания — чтобы вы поскорее могли вернуться к битве Древних и опробовать свежую версию «Доты» лично.

Новые аспекты в Dota 2

В 7.39 обошлось без глобальных реворков персонажей — но сразу 12 героев получили новые уникальные способности. Больше всего заслуживают внимания аспекты Nature's Prophet, Clockwerk и Monkey King:

Фурион теперь может вызывать денежные деревья: если рядом умер вражеский герой, вокруг появляются растения, с которых падают мешочки с золотом;

Клокверк может бесконечно прибавлять себе по четыре единицы брони и увеличиваться в размерах — для одного стака достаточно купить и «съесть» Chainmail за 550 золота;

Вуконг получил возможность превращаться в одну из копий во время ульты. Так можно скрываться от врагов и быстро перемещаться по арене.

Sand King и Silencer заменили оба аспекта. Король песков теперь перестанет быть имбой, а Сайленсер, судя по всему, вовсе выпадет из меты — новые способности скорее подходят керри или мидеру, нежели хорошему саппорту.

Обновления героев в Dota 2

Но аспектами дело не ограничилось: апдейты получили также некоторые Аганимы, Шарды и ультимейты. К примеру, главная кнопка Chen теперь с Aghanim’s Scepter даёт дополнительный хил и сопротивление эффектам (сразу 80%) в радиусе на восемь секунд. Кажется, герой станет настоящей имбой

Больше всего говорят о Batrider — за счёт переработанного Sticky Napalm герой может наносить огромный урон, так что в ближайшем будущем мы можем увидеть его на керри или в миде. Из персонажей центральной линии интересные баффы получили Void Spirit и Invoker.

Патч серьёзно ослабил многих имба-керри: Phantom Assassin, Morphling, Medusa, Kez. Из меты также могут выпасть Tiny, Terrorblade и Templar Assassin. Кто их заменит? Вероятно, другие классические фармилы, которых патч не затронул: Wraith King, Spectre или Anti-Mage, а также камбэкающая на слот кора Muerta.

Топ-10 сильнейших персонажей Dota 2 в первый день патча 7.39 Фото: DOTABUFF

Нейтральные предметы в Dota 2

Новых предметов в основном магазине не появилось, зато был обновлён пул «нейтралок». Из игры пропали Orb of Destruction, Pig Pole, «лопата», Iron Talon (да, снова) и некоторые другие айтемы.

Их заменили восемь нейтральных предметов, среди которых есть очень интересные. Например, Dormant Curio сама по себе слаба, но зато может усилить следующий предмет. А Divine Regalia выглядит настоящей имбой, резко увеличивая урон — однако, как и Рапира, выпадает после смерти.

Фото: Valve

Изменения карты в Dota 2

Игровая локация в 7.39 претерпела небольшие, но важные изменения. Например, Valve изменила положение Рошана так, что обе команды имеют равные позиции на хайграунде.

Были убраны лишние деревья на линии снизу, а лагерь крипов слегка перемещён в сторону.

Патч 7.38 Патч 7.39

Вторая вышка сил Света на центре перемещена вправо — зато Тьма может легче атаковать слева за счёт новой лестницы от аванпоста.

Патч 7.38 Патч 7.39

А к пруду с лотосами теперь можно зайти с обеих сторон (как сверху, так и снизу).

Патч 7.38 Патч 7.39

Новая механика «пополнения здоровья» в Dota 2

Важное изменение, которое не стоит пропускать — параметры «усиление вампиризма» и «усиление вампиризма заклинаниями» пропали из игры, а на смену им пришло «пополнение здоровья» (Heal Amplification).

Если кратко, она иначе складывает эффекты лечения. Законтрить лечение так же просто, как раньше, в 7.39 не выйдет — соперник сможет только перекрыть хил равными по ресурсам затратами. Сейчас хил может стать важнейшей механикой патча.

Ещё проще: теперь герои-хилеры (Dazzle, Chen, Io, Oracle) станут намного полезнее. Это же касается предметов на лечение и иных механик, которые в прошлой версии Dota 2 оставались в тени. Даже если вы не играете на саппортах, точно ощутите, как сильно изменятся сборки.

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По статистике Dazzle и Chen уже сильно прибавили в эффективности, хотя с релиза 7.39 прошло меньше суток Фото: Valve

Куча фишек для удобства в Dota 2

Наконец, серия QoL-апдейтов — да, к геймплею напрямую это не относится, но точно сделает игру лучше. Вот только самые важные вещи:

новые сигналы на карте: теперь визуально и по звуку можно сразу понять, о чём вас просят союзники;

отметки о подборе предметов, перемещениях и эффектах на персонажах;

более удобные меню и подсказки при покупке предметов, автопокупка и автодоставка;

новый понятный раздел параметров с поиском и удобством настройки.

И это лишь часть приятных мини-сюрпризов, которые встретят вас в Dota 2. Игроки остались довольны апдейтом — на этот раз Valve сделала очень многое, чтобы их удовлетворить.