Во что поиграть после «Андора»: все грядущие игры по «Звёздным войнам»

В последнее время поклонники «Звёздных войн» ищут всё больше возможностей прикоснуться к любимой вселенной — особенно на фоне окончания сериала «Андор», отдельного сезона по вселенной в Fortnite и возрождения интереса к Star Wars: Battlefront 2.
В этом материале мы расскажем о грядущих видеоиграх по культовой вселенной — и чего от них ожидать.
Star Wars: Zero Company
Разработчик: Bit Reactor
Издатель: Electronic Arts
Похоже: XCOM 2
Дата выхода: 2026 год.
Самая ближайшая к выходу игра по вселенной — пошаговая тактика от создателей XCOM: Enemy Unknown, Civilization, Gears of War и The Elder Scrolls Online. В роли бывшего офицера Республики игрокам предстоит собрать отряд профессионалов по всей галактике для выполнения сложнейших заданий. В состав команды войдут как охотники за головами, так и бывшие клоны, мандалорцы и даже джедайские падаваны.
При этом, помимо предварительно созданных разработчиками героев, игроки сами смогут придумывать персонажей — прямо как в XCOM.
Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
Star Wars: Eclipse
Разработчик: Quantic Dream
Похоже: Detroit: Become Human, Heavy Rain
Дата выхода: неизвестно.
Интерактивное кино от создателей Detroit: Become Human. События игры развернутся в эпоху Высшей Республики — в новом временном промежутке за 100-летия до первого эпизода киносаги («Скрытая угроза»). Никаких других деталей игры всё ещё нет.
Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Quantic Dream.
Star Wars: Knights of the Old Republic (ремейк)
Разработчик: Saber Interactive
Издатель: PlayStation
Похоже: Mass Effect
Дата выхода: неизвестно.
Ремейк культовых «Рыцарей Старой Республики», которые с анонса в 2021 году успели пережить смену разработчиков и перезапуск производства. Это легендарная игра, заложившая многие основы, которые впоследствии BioWare развивала уже в своей серии — Mass Effect.
События разворачиваются в эпоху Старой Республики за тысячелетия до «Скрытой угрозы».
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат PlayStation.
Star Wars Jedi 3
Разработчик: Respawn
Издатель: Electronic Arts
Похоже: Prince of Persia, Star Wars Jedi: Survivor
Дата выхода: не раньше 2027 года.
Заключительная часть трилогии Star Wars Jedi от Respawn, которая поставит точку в текущей истории Кэла Кестиса. События игры разворачиваются между «Местью ситхов» и «Новой надеждой». О чём будет финал, пока неизвестно, прошлая игра закончилась после нахождения скрытой планеты, которую будут использовать для спасения беженцев от Империи.
Видео доступно на YouTube-канале EA Star Wars. Права на видео принадлежат EA.
Star Wars от Skydance New Media
Разработчик: Skydance New Media
Дата выхода: неизвестно.
Новая игра от автора Legacy of Kain и Uncharted Эми Хенниг. Она уже работала над игрой по «Звёздным войнам» в студии Visceral, но ЕА отменила создание и закрыла студию из-за того, что разработка превратилась в хаос и у проекта не было чёткого видения и даже примерных сроков выпуска.
Сейчас Хенниг занимается экшеном Marvel 1943: Rise of Hydra, после чего переключит всё своё внимание на игру по «Звёздным войнам».
Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Star Wars.
А какую игру по «Звёздным войнам» вы ждёте больше всего?