Всё про сериал «Урок»

Сериал «Урок» набирает популярность. Это драма, где герой Юры Борисова предстаёт в необычном образе рэпера в завязке и начинающего учителя. Он решает сокрушительные личные проблемы и помогает подопечным разобраться в себе, жизни, предназначении. Но чем именно интересен «Урок»?

«Урок»: главное о сериале

Название: «Урок».

Режиссёр: Сергей Филатов.

Актёры: Юра Борисов, Даниил Воробьёв, Ольга Лерман и другие.

Жанр: драма.

Сколько серий: 8 эпизодов.

Страна: Россия.

Дата выхода «Урока»

Сериал выходит в онлайн-кинотеатре Okko. Финал — 13 июня.

«Урок»: дата выхода серий

25 апреля — первая серия;

2 мая — вторая серия;

9 мая — третья серия;

16 мая — четвёртая серия;

23 мая — пятая серия;

30 мая — шестая серия;

6 июня — седьмая серия;

13 июня — восьмая серия.

Кадр из сериала «Урок» Фото: Okko

Сюжет «Урока»

Юра Борисов играет рэпера Антона. Он известен под псевдонимом Lil Doj и постоянно разрывает чарты. Увы, параллельно музыкант проживает типичные звёздные будни: употребляет запрещённые вещества, попадает в скандалы, не думает о будущем, не навещает семью. Разгул приводит к аварии, где погибает возлюбленная Антона.

После трагедии Антон завязывает с веществами, музыкой и прошлой жизнью в целом. Он хочет взять у брата Кости деньги и уехать в Таиланд, но родственник ставит условие: сначала герой Борисова покажет, что вырос, а потом пусть двигает в закат. Как подтвердить моральное развитие? Например, поработать в школе, где Костя — авторитет и кандидат на должность директора. Так Антон становится внештатным педагогом.

Герой Борисова натворил дел Фото: Okko

Казалось бы, школа для Антона — всего лишь причуда брата, и поначалу он к ней относится совершенно безответственно. А потом понимает: все ученики так же сломлены, как и он сам. Один — употребляет что-то нехорошее и катится по наклонной, другой — уже расстался с мечтой стать крутым спортсменом и связался с дурной компанией, третий — устал от чрезмерного контроля родителей и никак не найдёт себя. Удивительно, но негативный пример Антона, который повидал немало тьмы и наворотил уйму дел, становится для учеников своего рода терапией.

Важно, что «Урок» не даёт простых ответов, не скатывается в морализаторство и редко обнадёживает. Стоит делам наладиться, как тут же появляется новая проблема — ещё страшнее старой. Да и персонажи регулярно удивляют. К примеру, ангельский учитель Константин со временем оказывается не таким уж душкой и запускает очень драматичную арку. Ученики тоже лишь поначалу кажутся набором архетипов из любого сериала о трудных подростках, а затем интересно раскрываются.

Два брата Фото: Okko

Как проходили съёмки?

«Урок» снимали в Перми. Основной локацией стало учебное учреждение «Мастерград». Именно в его коридорах, кабинетах и раздевалках проводят время герои «Урока». Впрочем, съёмочной группе пришлось поколесить по краю и заехать в Кунгурскую ледяную пещеру, пригородную деревню и удалённую турбазу. Режиссёр Сергей Филатов вспоминает, что температура на улице в то время опускалась до -37°С.

Усилия того стоили, ведь эпизод с выездной экскурсией вышел душевным и наконец превратил разрозненный и враждующий коллектив хотя бы в подобие товарищей.

Съёмки проходили в 2024-м и заняли менее полугода. Любопытно, что Юра Борисов тогда ещё не стал мировой суперзвездой и номинантом на «Оскар». Возможно, если бы шоураннеры затянули, заманить актёра в сериал уже бы не вышло. Тогда «Урок» не стал бы таким хитом, ведь Борисов идеально отыгрывает роль человека с тёмным прошлым и добрым сердцем.

Кадр со съёмок Фото: Okko

Актёры в «Уроке»

Главные роли исполнили маститые актёры:

Бывший рэпер Антон — Юра Борисов.

Учитель Константин и брат Антона — Даниил Воробьёв.

Учитель физкультуры и любовный интерес Антона — Ольга Лерман.

Учеников сыграли следующие молодые актёры:

Аня — Полина Денисова;

Саша — Алена Долголенко;

Соня — Вера Енгалычева;

Мила — Елизавета Карякина;

Чингиз — Аюш Очир-Горяев;

Тёмыч — Олег Савостюк;

Гена — Иван Петросян;

Денис — Виталий Щербина;

Ринат — Роман Бордачев.

Местные ученики Фото: Okko

Кто снял «Урок»?

За съёмки отвечал Сергей Филатов. Это молодой режиссёр 1990 года рождения из Пскова. В его портфолио уже много известных работ. Самые высокооценённые — «Один клик», «Как разжечь потухший огонь», «Оливье и роботы» и «Слёзы капали в фо-бо».

Филатов уже анонсировал дальнейшее участие в ряде примечательных проектов. Среди них детективное шоу «Отпечатки» с Дмитрием Чеботарёвым и Оксаной Акиньшиной, сериал-мелодрама «Длинный протокол» снова с Чеботарёвым и фэнтезийный триллер «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским.

Ученики Фото: Okko

Интересные факты о сериале «Урок»

1. За сценарий отвечали сразу семь человек. Они прописывали сложные отношения братьев, личную драму учеников и любовные арки.

2. Татуировка на лбу героя Борисова означает «Сумасшедшие инструменты».

3. Режиссёру предлагали съёмки на разных площадках, но он настаивал именно на реальном учебном заведении. Добиться разрешения было трудно, на переговоры ушло много месяцев. Снимать зачастую приходилось вечером, когда настоящие ученики расходились по домам. Эффект дневного света создавался прожекторами.

4. Кунгурская ледяная пещера из четвёртого эпизода — реальное туристическое место в 100 км от Перми. Протяжённость подземных ходов пещеры составляет около 8 км, лишь четверть из них открыта для посещения

5. В массовке задействовали в том числе известных людей. К примеру, на школьных заседаниях засветился пермский телеведущий Антон Шибанов.

6. В мае онлайн-кинотеатр Okko выпустил аудиогид, где актёры сериала рассказывают о достопримечательностях и истории Перми.

Трейлер сериала «Урок»