Всё, что известно о третьем сезоне «Одних из нас»

26 мая завершился второй сезон «Одних из нас». Зрители восприняли его смешанно и часто ругали сюжетные рокировки, актёров и режиссуру, которая по качеству уступала игровой. Зато HBO оценила высокие просмотры, поэтому продолжение уже в работе. Но когда оно выйдет и чего от него ждать?

«Одни из нас»: главное о сериале

Название: «Одни из нас» (

Авторы: Нил Дракманн, Питер Хор, Крэйг Мэйзин.

Актёры: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Гэбриел Луна и другие.

Дата выхода: 14 апреля 2025 года (второй сезон).

Жанр: драма, ужасы.

Сколько серий: 7 эпизодов (второй сезон)

Второй сезон «Одних из нас»: где смотреть?

Все семь эпизодов второго сезона уже вышли в онлайн-кинотеатре Max. Российский дубляж в наличии.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

О чём сериал «Одни из нас»?

«Одни из нас» — экранизация одноимённой игры про постпостапокалипсис. Из-за изменения температурных условий гриб кордицепс, который в реальном мире заражает насекомых, эволюционировал и превратил людей в зомби. В итоге цивилизация пала, а редкие выжившие сбились в группировки. Некоторые ставят на армейскую дисциплину и живут по-спартански. Другие — едят людей, заводят рабов или становятся религиозными фанатиками.

В центре истории контрабандист Джоэл, потерявший дочь в начале апокалипсиса, и юная Элли. Её особенность – в иммунитете. Группировка «Цикады» уверена, что с помощью героини реально сделать вакцину. Впрочем, в финале этой арки всё идёт не по плану, и до изготовления лекарства дело не доходит.

Во втором сезоне герои уже обосновались в крупном городе Джексон, где все мирно живут и процветают. До тех пор пока не заявляются неизвестные люди во главе с Эбби. Они творят кровавое безумство и пробуждают в Элли жажду мести. Именно отмщению, которое ломает людей и порождает новое зло, посвятили продолжение.

Элли и Джоэл Фото: HBO

Чем закончился второй сезон «Одних из нас»?

Во второй сезон уместили примерно половину игры The Last of Us 2. Эбби наведалась в Джексон и убила Джоэла, а Элли и Дина ради мести отправились в Сиэтл. Там они столкнулись с солдатами ВОФ, сразились с серафитами и лишь благодаря вмешательству Джесси, который решил вернуть девушек в Джексон, пережили встречу со сталкерами.

К финалу сезона Элли выяснила: Эбби находится в океанариуме. Впрочем, Джесси настаивает, что об отмщении стоит забыть и нужно вернуться домой. Всё же Дина ранена и беременна. Но сначала надо встретиться с Томми. Он тоже покинул дом ради поиска героинь и потом разделился с Джесси.

Элли на охоте Фото: HBO

Элли и Джесси узнают, что Томми ведёт перестрелку с солдатами ВОФ где-то неподалёку. В то же время Элли видит океанариум, где предположительно находится Эбби. В итоге герои решают разделиться.

В океанариуме Элли встречает Оуэна и Мэг из группы Эбби, но самой убийцы нет. Переговоры не ладятся, поэтому Оуэн и Мэг погибают. Кошмар в том, что последняя была беременна. Элли шокирована из-за содеянного, но Джесси и Томми приходят и уводят девушку на импровизированную базу в театре.

Томми, младший брат Джоэла Фото: HBO

Герои собираются обратно в Джексон, однако в театр внезапно врывается Эбби. Она в ярости из-за смерти друзей, поэтому укладывает на пол Томми, убивает Джесси и затем наводит пистолет на Элли. Экран затемняется, раздаётся звук выстрела.

Перед финальными титрами показывают Эбби, которая за несколько дней до стычки в театре просыпается на базе ВОФ. Так авторы сериала обозначают, что третий сезон сфокусируется на её истории.

Элли и Дина в начале пути Фото: HBO

Что будет в третьем сезоне «Одних из нас»?

В экранизации меняют детали и жонглируют распорядком событий, однако сама суть остаётся прежней. Получается, в третьем сезоне нам расскажут, чем занималась Эбби, пока Элли на неё охотилась. Именно героиня Кейтлин Дивер станет центром истории.

Если проходили The Last of Us 2, знаете дальнейший сюжет. Встреча со Львом, поиски Оуэна, налёт на остров серафитов и ссора с ВОФ — всё это так или иначе покажут в продолжении.

Нет гарантий, что третий сезон полностью экранизирует The Last of Us 2. Он вполне может закончиться, например, на драке Элли и Эбби в театре. После неё в игре наступал эпилог, окончательно завершавший арку мести. Возможно, этот сегмент растянут на четвёртый сезон, если HBO продлит сериал.

Третий сезон сфокусируется на Эбби Фото: HBO

Когда выйдет третий сезон «Одних из нас»?

10 апреля HBO объявила, что продолжение в работе. Скорее всего, премьера состоится не раньше 2027 года. Сейчас команда проекта только приступает к написанию сценария третьего сезона.