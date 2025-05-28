Все грядущие фильмы по «Звёздным войнам»

После сериала «Андор» интерес к «Звёздным войнам» продолжает увеличиваться — поклонники после драмы о появлении повстанцев в шоу начали с интересом наблюдать за грядущими проектами вселенной. Мы уже рассказывали про видеоигры, а теперь пришёл черёд голливудских фильмов. Что же ожидает зрителей?

В материале указаны только фильмы, которые находятся в активной разработке — мы опустили проекты, такие как трилогия Райана Джонсона, кино Кевина Файги и другие проекты, которые или давно в режиме радио молчания, или отменены.

«Мандалорец и Грогу»

Жанр: вестерн

Режиссёр: Джон Фавро («Железный человек», «Мандалрец»)

Актёры: Педро Паскаль, Сигурни Уивер, Джереми Аллен Уайт и другие

Дата выхода: 22 мая 2026 года.

Продолжение сериала «Мандалорец»: вместо полноценного четвёртого сезона решили снять полноценный фильм — первый для «Звёздных войн» с 2019 года, когда вышел девятый эпизод. О сюжете мало что известно: в Disney отмечают, что кино снимается не только для поклонников шоу, но и для новой аудитории, которая ещё не знакома с Дином и Грогу.

Дин и Грогу Фото: Disney

«Звёздные войны: Звёздный истребитель»

Жанр: приключение

Режиссёр: Шон Леви («Ночь в музее», «Живая сталь»)

Актёры: Райан Гослинг и другие

Дата выхода: 28 мая 2027 года.

Фильм с Райаном Гослингом в главной роли, события которого разворачиваются через несколько лет после финала девятого эпизода. Хоть история будет самостоятельной от других произведений по «Звёздным войнам», но какие-то уже знакомые персонажи могут в ней появиться.

Star Wars: Battlefront Фото: Disney

«Рассвет джедаев»

Жанр: неизвестно

Режиссёр: Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»)

Актёры: неизвестно

Дата выхода: неизвестно.

Фильм про появление первых джедаев и объяснение сущности Силы — как боевые монахи «Звёздных войн» впервые столкнулись с ней и тому подобное.

«Аколит» Фото: Disney

«Новый орден джедаев»

Жанр: неизвестно

Режиссёр: Шармин Обаид-Чиной

Актёры: Дейзи Ридли и другие

Дата выхода: неизвестно.

Фильм-продолжение девятого эпизода, который расскажет о появлении нового ордена джедаев под руководством Рэй, которая по итогам саги Скайуокеров взяла себе фамилию Люка и Энакина. События развернутся через 15 лет после финала девятого эпизода.

Рэй Фото: Disney

А какой фильм по «Звёздным войнам» вы ждёте больше всего?