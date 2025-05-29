Прощание с героем Тома Круза: обзор фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Трудно поверить, но первая «Миссия невыполнима» вышла 29 лет назад. Могли тогда Том Круз и режиссёр Брайан Де Пальма подумать, что история Итана Ханта перерастёт в одну из главных голливудских франшиз? Вряд ли.

Хотя сегодня тот успех кажется неизбежным. Потому что спуск подвешенного на тросе героя мгновенно стал классикой, главную музыкальную тему от Лало Шифрина знает даже ребёнок, а технологичные штуки вроде масок запали в память миллионам.

Однако всё рано или поздно заканчивается. Вот и основной сюжет «Миссии» в 2025-м подошёл к концу, а Итан Хант отправился на заслуженный покой. Каким получилось прощание с легендарным агентом? Как минимум достойным.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»: главное о фильме

Название: «Миссия невыполнима: Финальная расплата» (Mission: Impossible —

The Final Reckoning).

Режиссёр: Кристофер Маккуорри.

Актёры: Том Круз, Хейли Этвелл, Саймон Пегг и другие.

Дата выхода: 22 мая 2025 года.

Жанр: боевик, триллер.

Страна: США.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»: где смотреть?

В мире фильм вышел 22 мая. В России неофициальные показы стартуют 31 мая. В цифре «Финальная расплата» появится ориентировочно в августе.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Paramount.

Последнее дело Итана Ханта

Новая «Миссия невыполнима» — прямое продолжение прошлой части «Смертельная расплата». Там Итан Хант гонялся за заклятым врагом, некогда убившим его возлюбленную, и шокирующе могучим ИИ. Искусственный интеллект предсказывал шаги героев, заманивал их в ловушки и срывал любые планы. Противник оказался столь опасным, что команда Ханта так и не добилась полной победы, а всего лишь замедлила планы зловещего цифрового кода.

В «Финальной расплате» выясняется, что ИИ вот-вот уничтожит человечество. Он захватил ядерный арсенал ведущих стран, развязал войны и породил культы, что желают всем смерти. Естественно, остановить апокалипсис способны только Хант и его преданные союзники. Для этого им придётся погрузиться на дно океана, взмыть к небесам, замёрзнуть на Северном полюсе, сломать много вражеских лиц и пережить колоссальные потери.

Легендарный Итан Хант Фото: Paramount

Прошлые части франшизы, по сути, были самостоятельными произведениями и не требовали основательной подготовки. Но «Финальная расплата» — другое дело. Фильм постоянно вспоминает былые приключения Итана и задаёт философский вопрос: «А нужен ли миру такой герой?» Всё же именно Хант становится чуть ли не главной причиной грядущего апокалипсиса.

В процессе сценаристы перечисляют все грехи агента, сталкивают его с персонажами прошлых частей и их родственниками, обозначают последствия давних решений. В кадре проговариваются ключевые моменты в духе «Я помню тебя, мы встречались 30 лет назад в той самой лаборатории». Однако в полной мере уловить все взаимосвязи смогут лишь фанаты франшизы. Поэтому до похода на сеанс в идеале пересмотреть прошлые части. Иначе история не покажется такой драматичной, как задумывалось. Трудно ведь горевать по напарнику из самой первой части, если толком его не помнишь.

Жизнь героя всегда висит на волоске Фото: Paramount

Если отбросить ностальгию, сюжет довольно прост. Цели многогранны и при этом понятны, неожиданных поворотов нет, а драматичные моменты неизменно завершаются победой добра над злом. Нюанс в том, что показано всё предельно напряжённо. В «Финальной расплате» даже незначительные драки полны эмоций. К примеру, Хант нередко уступает в драке один на один, попадает в плен и раз за разом выживает лишь чудом. К тому же его жизнь всегда зависит от напарников, а у них своих проблем хватает.

Ещё сильнее страсти накаляют второстепенные арки. Дело в том, что планы команды может сорвать всего один властный человек, что держит руку над красной кнопкой. Вот только этот человек тоже испытывает давление, моральный раздрай и муки совести. В сочетании эти сюжетные линии делают фильм захватывающим. Он идёт почти три часа, но ни на секунду не наскучивает.

Любовь спасает Ханта Фото: Paramount

Впрочем, главная причина для просмотра — Том Круз и его безбашенные трюки, которые выполнялись в основном без дублёров. 62-летний актёр самостоятельно погружался под воду в огромном скафандре, бегал по крылу летящего самолёта и участвовал в зрелищных драках. Неудивительно, что экшен кажется таким крутым. Если Итан Хант страдает, ему действительно веришь. Потому что за эмоцией скрываются реальные мучения Тома Круза. Координатор каскадёров рассказывал, что после сложнейших трюков актёра выносили с площадки на руках, ведь он был начисто истощён.

Похоже, коллеги вдохновились примером Круза и тоже выполняли трюки самостоятельно. Пом Клементьефф без помощи каскадёров эффектно размахивает ногами и пропускает удары. Хейли Этвелл делает то же самое, хотя во время съёмок была на восьмом месяце беременности. Такие факты добавляют «Финальной расплате» шарма и делают каждую экшен-сцену особенной. В итоге не сильно горюешь, что сражений и трюков меньше, чем в прошлых частях.

Том Круз делал это сам Фото: Paramount

К финалу фильм оставляет очень приятные впечатления. Всё благодаря экшену, звёздным актёрам на каждой роли и самой истории, которая подводит итог эпичной саги. Вот почему на титрах хочется сказать «Спасибо, Итан Хант, это было круто!»

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»: стоит ли смотреть?

«Финальная расплата» — замечательный экшен и отличное завершение истории. Если цените сагу об Итане Ханте и вообще качественные блокбастеры, где вся команда выкладывается на полную, запланируйте поход в кино.

Оценка фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — 8 из 10

Понравилось

Все трюки и бои невероятны

Роскошный актёрский состав

Том Круз всё ещё на пике формы

Напряжённый сюжет.

Не понравилось