Стартует главный турнир по Counter-Strike 2! Всё, что нужно знать про Austin Major 2025

С 3 по 22 июня в США пройдёт очередной чемпионат мира по культовому шутеру Counter-Strike. BLAST.tv Austin Major 2025 соберёт лучшие команды планеты, которые разыграют самый престижный трофей в мире CS 2 и призовой фонд в размере $ 1,25 млн (почти 100 млн рублей).

Перед стартом мэйджора «Чемпионат» вместе с читателями знакомится с командами и форматом предстоящего турнира.

Участники и фавориты

На чемпионат мира в Остин приехали 32 команды — первыми выступления начнут победители региональных квалификаций, а топ-16 мирового рейтинга стартуют сразу со второй и третьей стадии (в зависимости от места).

Участники первого этапа Участники второго этапа Участники третьего этапа OG (Европа)

HEROIC (Европа)

Metizport (Швеция)

Nemiga (Россия)

BetBoom Team (Россия)

B8 (Украина)

Complexity (США)

NRG (США)

Wildcard (С. Америка)

Imperial (Бразилия)

Fluxo (Бразилия)

Legacy (Аргентина)

Lynn Vision (Китай)

TYLOO (Китай)

FlyQuest (Австралия)

Chinggis Warriors (Монголия) Team Falcons (Европа)

FaZe Clan (Европа)

3DMAX (Франция)

Virtus.pro (Россия)

paiN Gaming (Бразилия)

FURIA (Бразилия)

MIBR (Бразилия)

M80 (США)

призёр первого этапа

призёр первого этапа

призёр первого этапа

призёр первого этапа

призёр первого этапа

призёр первого этапа

призёр первого этапа

призёр первого этапа Team Vitality (Европа)

MOUZ (Европа)

Natus Vincere (Европа)

G2 Esports (Европа)

Team Spirit (Россия)

Aurora Gaming (Турция)

Team Liquid (Сев. Америка)

The MongolZ (Монголия)

призёр второго этапа

призёр второго этапа

призёр второго этапа

призёр второго этапа

призёр второго этапа

призёр второго этапа

призёр второго этапа

призёр второго этапа

Титул чемпионов мира будет защищать Team Spirit, победитель декабрьского Shanghai Major 2024 Фото: HLTV

Безусловным фаворитом выглядит Team Vitality. Команда Матье ZywOo Эрбо набрала отличную форму и выиграла шесть топ-турниров подряд. Остановить французов не получается с января, и пока неясно, что может изменить ситуацию — хотя мэйджор всегда остаётся турниром, который постоянно готов преподносить сюрпризы.

Больше всего шансов навязать борьбу Vitality у европейского ростера MOUZ (шесть раз кряду в топ-3), российского состава Team Spirit (действующие чемпионы и топ-3 мирового рейтинга) и набирающей ход Team Falcons, которая после перехода Ильи m0NESY Осипова уже дважды успела дойти до финала на топ-турнирах.

Форму к концу сезона немного растеряли турецкий ростер Aurora (бывшие Eternal Fire) и Natus Vincere, G2 выпали из числа фаворитов после ухода Монеси. А главной тёмной лошадкой выглядит FaZe Clan, за которую на мэйджоре сыграет легендарный Александр s1mple Костылев.

Первый турнир после камбэка для FaZe и Симпла вышел неудачным — на IEM Dallas команда не вышла из группы Фото: HLTV

Формат и расписание

Первые три стадии BLAST.tv Austin Major 2025 пройдут в закрытом режиме по одной и той же системе. 16 участников проведут турнир по швейцарской системе — восемь команд пройдут в следующий этап, а остальные восемь покинут мэйджор.

Каждая «швейцарка» будет занимать четыре игровых дня. Изначально известны только пары на 1-й тур, а затем команды будут играть против соперников с такими же результатами.

Чтобы пройти дальше, нужно набрать три победы, а три поражения будут означать вылет команды с турнира. Разницы между 3–0, 3–1 и 3–2 по победам/поражениям почти нет, это лишь повлияет на посев в следующем раунде.

Как работает швейцарская система — на примере первого этапа BLAST.tv Austin Major 2025 Фото: Esports.net

На следующем этапе к восьмёрке лучших присоединяются ещё восемь команд с более высоким посевом. На третий раз топ-8 попадают в плей-офф, который пройдёт уже по стандартной олимпийской системе. Решающие матчи состоятся на арене Moody Center в Остине:

с 3 по 6 июня — первый этап;

с 7 по 10 июня — второй этап;

с 12 по 15 июня — третий этап;

с 19 по 22 июня — плей-офф.

Матчи стартуют каждый день в 18:00 и будут продолжаться до самого утра. Точное расписание дней можно посмотреть в нашем отдельном материале, а детали — в матч-центре «Чемпионата».

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Ax1Le и его BetBoom Team начнёт турнир в числе первых — как и Nemiga Gaming Фото: HLTV

Где смотреть BLAST.tv Austin Major 2025

Как и предыдущий мэйджор в Шанхае, этот чемпионат мира на русском языке станет освещать студия FISSURE. Все матчи можно будет бесплатно посмотреть на Twitch или YouTube, на первых этапах будет работать параллельная трансляция на втором канале.

Традиционно турнир станут также освещать независимые стримеры и контентмейкеры. Права на мэйджор в Остине принадлежат BB, поэтому матчи можно будет увидеть у партнёров компании, например, ShadowKekw и Overdrive. Другие стримы — в категории игры на Twitch.