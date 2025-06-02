Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июне 2025 года

Переносимся в июнь и забираем свежие промокоды «Мира танков», которые позволят всем игрокам получить бесплатные предметы в несколько кликов. Сегодня мы собрали все свежие коды и спешим ими поделиться с нашими читателями. Поехали!

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в июне 2025 года)

MT25VICTORYDAY — 3 дня премиум-аккаунта, 2D-стиль «Парадный мундир», 3 декали «Родина-мать», 3 надписи «Помним!».

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 ч, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч.

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций экипажа «Искусство сбивать пламя».

«Мир танков» Фото: «Леста Игры»

Для новых игроков предусмотрены специальные промокоды, которые помогут быстрее развиваться в самом начале игры. При регистрации можно воспользоваться одним из указанных ниже кодов и сразу получить множество полезных наград:

TANKISU — за выполнение всех задач откроются танки ИС-2, Т-34М-54 и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней танкового премиум-аккаунта, 10 млн серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после – ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта;

— за выполнение всех задач откроются танки ИС-2, Т-34М-54 и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней танкового премиум-аккаунта, 10 млн серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после – ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта; IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

— 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине; TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

— 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв; LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

— 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв; TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

— 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв; MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Е-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

— 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Е-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв; RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

— 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв; MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

— 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв; TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

— 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв; TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Табель-календарь Фото: «Леста Игры»

Новый месяц — новый табель-календарь с большим количеством бесплатных наград. Для их получения сделайте следующее:

Перейдите в табель-календарь. Выберите доступную дату для открытия награды.

Важно: каждый игрок может получить подарок из табель-календаря только раз в сутки. Расписание обновляется ежедневно в 3:00 мск. Если был пропущен какой-то день, то необходимо сначала забрать пропущенный предмет, чтобы перейти к следующим. Не забудьте запустить игру — так награда с сайта сохранится в игре.

Награды за июнь:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Искусство сбивать пламя», «Без резких движений», «Продувка воздуховодов», «Укрытие на местности», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

2D-стиль «Триколор»;

3 декали «Вечные слова»;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Путь воина».

«Мир танков» Фото: «Леста Игры»

Кроме табель-календаря, каждый пользователь может открыть «Призовую коробку» и добыть несколько полезных артефактов. Перейдите по ссылке, пройдите авторизацию и нажмите кнопку «К подаркам». После этого обязательно запустите игру для сохранения призов.

В качестве бонуса разработчики предоставляют недельный премиум-аккаунт, три боевых задания, доступ к танку или купон на скидку. После выполнения заданий все игроки получат серебро, боевой опыт и три личных резерва. Обратите внимание, что награды могут быть изменены в будущем.