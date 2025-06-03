Промокоды Standoff 2 в июне 2025

Что можно получить бесплатно в шутере.

В Standoff 2 промокодов немного, поэтому каждый очень ценен для игроков. Большинство предметов ограничено по количеству активаций или же действует небольшой промежуток времени. Сегодня мы собрали все рабочие опции на июнь 2025 года. Их немного, так что мы расскажем и обо всех способах добычи голды.

Рабочие промокоды Standoff 2

BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа;

NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;

SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити Prey.

К 1 июня 2025 года мы не смогли обнаружить другие коды для получения бонусов в «Стэндофф 2».

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Чтобы активировать промокод в Standoff 2, выполните следующие шаги:

1. Запустите игру.

2. Найдите значок пистолета в левом меню.

3. Кликните на него.

4. Перейдите в раздел «Магазин».

5. Выберите «Промокод».

6. Введите рабочий код в появившемся окне.

7. Нажмите «Применить».

Если всё сделано правильно, на экране появится информация о полученной награде.

Как получить голду в Standoff 2

Добыть золото в игре Standoff 2 — задача не из лёгких. Игрокам придётся потратить немало времени и усилий. Вот несколько способов, которые помогут вам получить голду:

Используйте промокоды. Разработчики иногда дарят промокоды, но их очень мало, поэтому нужно быть внимательным и следить за новостями в социальных сетях студии. Купите золото. В официальном магазине Standoff 2 можно приобрести голду за реальные деньги. Выполняйте квесты. За выполнение заданий игроки получают серебро, которое потребуется для покупки кейсов с игровой валютой и предметами. Участвуйте в турнирах, акциях и розыгрышах. В игре регулярно проводятся специальные мероприятия, где можно выиграть ценные призы. Продавайте предметы. Способ для опытных игроков, которые понимают ценность особых предметов. Используйте сторонние приложения. В некоторых приложениях, доступных в магазинах приложений Google Play и App Store, можно заработать игровую валюту. Однако будьте бдительны и отдавайте предпочтение только проверенным играм.

Настоятельно советуем не применять читы и не обращаться за помощью к сторонним сервисам, таким как рулетки и интернет-магазины. Это может привести к серьёзным проблемам, включая временную или даже постоянную блокировку вашей учётной записи. Будьте бдительны и осторожны!