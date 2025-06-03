Промокоды Roblox в июне 2025 года

Для повышения интереса пользователей к игре разработчики часто выпускают промокоды с бесплатными наградами. С помощью этих акций геймеры могут получить различную одежду в Roblox. К сожалению, в последнее время их не так много, однако магазин постоянно пополняется бесплатными предметами, забрать которые удастся за несколько кликов. В этом гайде мы расскажем обо всех доступных промокодах и поможем забрать новые предметы одежды и артефакты без траты денег.
Рабочие промокоды Roblox на май 2025 года
Все промокоды для активации в «Роблокс»:
- FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
- FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
- SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
- TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.
В данный момент разработчики не предоставляют другие промокоды, но некоторые создатели игр добавили их в свои проекты. Запустите Island of Move и Mansion of Wonder, чтобы получить дополнительные предметы и бонусы.
В Island of Move доступно:
- STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
- GETMOVING — очки Speedy Shades;
- VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
- WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;
- DIY — посох на спину Kinetic Staff;
- SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack.
В Mansion of Wonder доступно:
- GLIMMER — шлем Head Slime;
- PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
- BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
- THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
- FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.
Рекомендуем также ознакомиться с игрой Player Ready Two. В ней также можно найти интересные предметы: крылья, наушники, капюшон и VR-шлемы.
Roblox
Фото: Roblox
В некоторых играх, например, в Da Hood, Race Clicker, Player Ready Two, Roblox Mining Simulator, нет предметов, однако игроки могут получить полезные предметы внутри этих проектов.
В Da Hood доступно:
- DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.
В Race Clicker доступно:
- FREEPET1 — временный питомец в подарок;
- OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
- UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.
В Roblox Mining Simulator 2 доступно:
- FREECRATE — обычный сундук;
- FREEEGG — яйцо с питомцем;
- LOSTCITY — буст на 30 минут;
- RARECRATE — ценный сундук;
- RELEASE — 100 единиц валюты.
В Roblox Doors доступно:
- SCREECHSUCKS — 25 ручек.
В Toy Clicking Simulator доступно:
- BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
- CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
- INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
- STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
- UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
- UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
- UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
- 7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.
В Warrior Simulator доступно:
- ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
- JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
- SNUGLIFE — бесплатный питомец;
- WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
- 63MILLION — 50 тыс. монет;
- 73M1LL1ON — 100 тыс. монет.
В Zombie Strike доступно:
- ARENA — 1500 кэпсов;
- COOL — 1500 кэпсов;
- COWBOY — 1500 кэпсов;
- EVIL — 1500 кэпсов;
- GOBLIN — 1500 кэпсов;
- LOOT — 1500 кэпсов;
- PRIZE — 1500 кэпсов;
- STRIKE— 1500 кэпсов;
- TRANSRIGHTS — оружие;
- ZOMBIE — оружие.
Как получить бесплатные вещи в Roblox
Roblox
Фото: Roblox
Если вы не нашли множество промокодов, не стоит расстраиваться. В магазине есть куча новых товаров, которые можно получить бесплатно. Как это сделать:
- Зайдите на сайт Roblox в раздел «Marketplace». Выберите опцию «Any Price».
- В поле «Max» введите «0» и подтвердите действие, нажав «Apply». Это позволит увидеть в магазине только бесплатные предметы.
- Последовательно открывайте все доступные предметы и нажимайте кнопки «Buy» и «Get Now», чтобы добавить их на свой аккаунт.
- После этого можете сразу же использовать кнопку «Customize», чтобы изменить внешний вид своего персонажа.