Промокоды Roblox в июне 2025 года

Для повышения интереса пользователей к игре разработчики часто выпускают промокоды с бесплатными наградами. С помощью этих акций геймеры могут получить различную одежду в Roblox. К сожалению, в последнее время их не так много, однако магазин постоянно пополняется бесплатными предметами, забрать которые удастся за несколько кликов. В этом гайде мы расскажем обо всех доступных промокодах и поможем забрать новые предметы одежды и артефакты без траты денег.

Рабочие промокоды Roblox на май 2025 года

Все промокоды для активации в «Роблокс»:

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;

— комплект Nguyen Boi; FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;

— комплект Nguyen Gon; SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;

— наплечник Spider Cola; TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

В данный момент разработчики не предоставляют другие промокоды, но некоторые создатели игр добавили их в свои проекты. Запустите Island of Move и Mansion of Wonder, чтобы получить дополнительные предметы и бонусы.

В Island of Move доступно:

STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;

— кепка Hustle Hat; GETMOVING — очки Speedy Shades;

— очки Speedy Shades; VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;

— наушники Cardio Cans; WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;

— наплечник Crystalline Companion; DIY — посох на спину Kinetic Staff;

— посох на спину Kinetic Staff; SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack.

В Mansion of Wonder доступно:

GLIMMER — шлем Head Slime;

— шлем Head Slime; PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;

— наплечник Tomes of the Magus; BOARDWALK — пояс Ring of Flames;

— пояс Ring of Flames; THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;

— пояс Ghastly Aura; FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.

Рекомендуем также ознакомиться с игрой Player Ready Two. В ней также можно найти интересные предметы: крылья, наушники, капюшон и VR-шлемы.

Roblox Фото: Roblox

В некоторых играх, например, в Da Hood, Race Clicker, Player Ready Two, Roblox Mining Simulator, нет предметов, однако игроки могут получить полезные предметы внутри этих проектов.

В Da Hood доступно:

DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

В Race Clicker доступно:

FREEPET1 — временный питомец в подарок;

— временный питомец в подарок; OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;

— тройное ускорение на 15 минут; UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

В Roblox Mining Simulator 2 доступно:

FREECRATE — обычный сундук;

— обычный сундук; FREEEGG — яйцо с питомцем;

— яйцо с питомцем; LOSTCITY — буст на 30 минут;

— буст на 30 минут; RARECRATE — ценный сундук;

— ценный сундук; RELEASE — 100 единиц валюты.

В Roblox Doors доступно:

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

В Toy Clicking Simulator доступно:

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

— двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут; CLOVERPET — питомец Святого Патрика;

— питомец Святого Патрика; INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

— двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут; STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;

— двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут; UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;

— двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов; UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

— двойной ускоритель удачи на 15 минут; UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;

— двойной ускоритель удачи на 15 минут; 7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

В Warrior Simulator доступно:

ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;

— 150 тыс. монет; JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;

— 800 тыс. монет; SNUGLIFE — бесплатный питомец;

— бесплатный питомец; WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;

— 50 тыс. монет; 63MILLION — 50 тыс. монет;

— 50 тыс. монет; 73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

В Zombie Strike доступно:

ARENA — 1500 кэпсов;

— 1500 кэпсов; COOL — 1500 кэпсов;

— 1500 кэпсов; COWBOY — 1500 кэпсов;

— 1500 кэпсов; EVIL — 1500 кэпсов;

— 1500 кэпсов; GOBLIN — 1500 кэпсов;

— 1500 кэпсов; LOOT — 1500 кэпсов;

— 1500 кэпсов; PRIZE — 1500 кэпсов;

— 1500 кэпсов; STRIKE — 1500 кэпсов;

— 1500 кэпсов; TRANSRIGHTS — оружие;

— оружие; ZOMBIE — оружие.

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Roblox Фото: Roblox

Если вы не нашли множество промокодов, не стоит расстраиваться. В магазине есть куча новых товаров, которые можно получить бесплатно. Как это сделать: