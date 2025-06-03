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Коды в Роблокс, июнь 2025: рабочие промокоды Roblox

Промокоды Roblox в июне 2025 года
Георгий Глазов
Коды Roblox 2 на июнь
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И список ценных предметов.

Для повышения интереса пользователей к игре разработчики часто выпускают промокоды с бесплатными наградами. С помощью этих акций геймеры могут получить различную одежду в Roblox. К сожалению, в последнее время их не так много, однако магазин постоянно пополняется бесплатными предметами, забрать которые удастся за несколько кликов. В этом гайде мы расскажем обо всех доступных промокодах и поможем забрать новые предметы одежды и артефакты без траты денег.

Рабочие промокоды Roblox на май 2025 года

Все промокоды для активации в «Роблокс»:

  • FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
  • FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
  • SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
  • TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

В данный момент разработчики не предоставляют другие промокоды, но некоторые создатели игр добавили их в свои проекты. Запустите Island of Move и Mansion of Wonder, чтобы получить дополнительные предметы и бонусы.

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В Island of Move доступно:

  • STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
  • GETMOVING — очки Speedy Shades;
  • VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
  • WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion;
  • DIY — посох на спину Kinetic Staff;
  • SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack.

В Mansion of Wonder доступно:

  • GLIMMER — шлем Head Slime;
  • PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
  • BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
  • THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura;
  • FXARTIST — рюкзак Artist Backpack.

Рекомендуем также ознакомиться с игрой Player Ready Two. В ней также можно найти интересные предметы: крылья, наушники, капюшон и VR-шлемы.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

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В некоторых играх, например, в Da Hood, Race Clicker, Player Ready Two, Roblox Mining Simulator, нет предметов, однако игроки могут получить полезные предметы внутри этих проектов.

В Da Hood доступно:

  • DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

В Race Clicker доступно:

  • FREEPET1 — временный питомец в подарок;
  • OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
  • UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

В Roblox Mining Simulator 2 доступно:

  • FREECRATE — обычный сундук;
  • FREEEGG — яйцо с питомцем;
  • LOSTCITY — буст на 30 минут;
  • RARECRATE — ценный сундук;
  • RELEASE — 100 единиц валюты.

В Roblox Doors доступно:

  • SCREECHSUCKS — 25 ручек.

В Toy Clicking Simulator доступно:

  • BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
  • CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
  • INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
  • STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
  • UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
  • UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
  • UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
  • 7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

В Warrior Simulator доступно:

  • ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
  • JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
  • SNUGLIFE — бесплатный питомец;
  • WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
  • 63MILLION — 50 тыс. монет;
  • 73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

В Zombie Strike доступно:

  • ARENA — 1500 кэпсов;
  • COOL — 1500 кэпсов;
  • COWBOY — 1500 кэпсов;
  • EVIL — 1500 кэпсов;
  • GOBLIN — 1500 кэпсов;
  • LOOT — 1500 кэпсов;
  • PRIZE — 1500 кэпсов;
  • STRIKE— 1500 кэпсов;
  • TRANSRIGHTS — оружие;
  • ZOMBIE — оружие.
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Как получить бесплатные вещи в Roblox

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Если вы не нашли множество промокодов, не стоит расстраиваться. В магазине есть куча новых товаров, которые можно получить бесплатно. Как это сделать:

  1. Зайдите на сайт Roblox в раздел «Marketplace». Выберите опцию «Any Price».
  2. В поле «Max» введите «0» и подтвердите действие, нажав «Apply». Это позволит увидеть в магазине только бесплатные предметы.
  3. Последовательно открывайте все доступные предметы и нажимайте кнопки «Buy» и «Get Now», чтобы добавить их на свой аккаунт.
  4. После этого можете сразу же использовать кнопку «Customize», чтобы изменить внешний вид своего персонажа.
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