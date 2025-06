Что станет с «Миром танков» после решения суда

«Леста» проиграла судебное разбирательство с Генеральной прокуратурой. Вернее, глава компании его проиграл. Малик Хатажаев*, являющийся владельцем игр с многомиллионной аудиторией в России, был признан решением суда экстремистом. Рассказываем, что ждет «Мир танков», «Мир кораблей» и другие игры компании «Леста» дальше.

Как главу «Лесты» признали экстремистом

Изначально «Леста» входила в состав белорусской компании «Варгейминг» и занималась разработкой «кораблей». Однако в начале 2022 года создатели World of Tanks и World of Warships решили сделать ноги из России и Беларуси, сменив прописку на кипрскую.

Но ведь кому-то нужно было продолжать развивать и обновлять игры на русскоязычном рынке? Тогда глава белорусской компании Виктор Кислый*, который всегда считал себя «европейцем», решил доверить это дело «Лесте». Кислый* продал все свои активы «Лесте», чтобы не было вопросов со стороны государства. «Варгейминг» потеряла права на свои игры, а «Леста» переименовала World of Tanks, World of Tanks Blitz и World of Warships в «Мир танков», Tanks Blitz и «Мир кораблей». И перевела игроков с «варгейминговских» проектов в свои, создав для этого отдельные клиенты.

«Варгейминг» продолжила управлять World of Tanks и World of Warships на территории Европы, Азии и США, а «Леста» развивала «Мир танков» и «Мир кораблей» здесь. План надёжный как швейцарские часы, подумали товарищи и разошлись. Вопросов к «Лесте» со стороны государства не возникало до тех пор, пока Кислый* не решил отправить Украине автомобили скорой помощи.

Несмотря на то что Малик всеми силами доказывал свою непричастность к этой истории, говорил о полной независимости «Лесты» от бывшего хозяина, Генеральная прокуратура что-то нашла. Хатажаев*, как и Кислый*, был признан экстремистом, а «Лесту» передали под госуправление.

У Малика ещё есть шансы вернуть свой бизнес

Но они мизерные. Адвокаты Хатажаева* с решением суда, естественно, не согласны и подают аппеляцию. Сделать это нужно в течение 15 дней. Однако если обратиться к статистике, то в апелляционном суде доля успешно обжалованных решений составляет всего 6%.

Малик Хатажаев* Фото: «Леста»

Что будет с «Миром танков» и другими играми «Лесты»

Игры продолжат своё существование, но в каком виде и в каком качестве — непонятно. Многие разработчики со временем наверняка покинут компанию. Таких условий, какие предоставлял Малик Хатажаев* своим сотрудникам, другие вряд ли себе позволят. Да и отношение к людям внутри компании было всегда теплым и дружеским. Слоган компании так и гласит: «Леста» — это люди».

То, что «Мир танков» и другие игры «Лесты» будут существовать и дальше — это понятно. Государство не собирается убивать национальное достояние двух стран, однако, видимо, планирует поставить на ответственное место своего человека. Бывший генеральный продюсер World of Tanks Сергей Буркатовский, покинувший «Варгейминг» ещё до разделения компаний, рассказал, кто это может быть.

«Это может быть VK или создатели «Смуты». Но все существующие внутриотечественные структуры даже в ситуации позитивного (VK) или нейтрального старта («Смута») не слишком блещут успехами», — считает Сергей.

Создатели «Смуты» такие: нам бы со своим добром справиться… Фото: Cyberia Nova

Что думает сама «Леста»

А что приходится делать компании в такой ситуации? Только успокаивать своих игроков и себя. Когда ты остался без главного управленца, то иного не остается.

Вот обращение из открытого письма «Лесты»:

«Хотим обратить ваше внимание, что сегодняшнее решение Таганского районного суда Москвы не распространяется на саму группу компаний, её контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр. Это официальная формулировка из решения.

Не волнуйтесь, компанию не признали экстремистской, мы продолжаем работать в обычном режиме и обеспечиваем бесперебойную работу наших игр и качественный сервис для вас. Компания перейдёт под временное управление государства, а это было бы невозможно, если бы она была признана экстремистской».

Успокаивают игроков и государственные деятели. Так, например, депутат Государственной думы Антон Горелкин поспешил успокоить игроков. Мол, с вашими «танками» ничего не случится — поменяется лишь юридическое лицо. В конце концов, незаменимых нет.

«Игроки не могут быть обвинены в экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки. К тому же активы «Лесты» перейдут под контроль государства, а затем, вероятнее всего, будут переданы профильной российской компании», — написал Горелкин в своём телеграм-канале.

Только танки 11-го уровня ввели… А ребалансить их теперь кто будет? Фото: «Леста»

Не спасли даже национальные заслуги «Лесты»

Глава российской компании считает себя настоящим патриотом страны. И его дела говорят об этом. Он направлял гуманитарную помощь в Курск — местные жители получили от компании около 100 продуктовых наборов и десятки раскладушек, одеял и подушек.

Проводил всероссийскую акцию «Красная гвоздика» — ветераны Великой Отечественной войны смогли получить необходимую медицинскую помощь, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях.

Малик* активно занимался разработкой собственного программного обеспечения для замещения продуктов, ушедших из России и Беларуси. Компания приобрела здания в Москве и Санкт-Петербурге, инвестировав значительную часть своей прибыли в экономику страны.

Развивала киберспорт, проводила игровые выставки, организовывала бесплатные образовательные проекты, где студенты и выпускники вузов могли получить профильное образование.

В общем, делала всё, чтобы быть национальным достоянием и гордостью страны. А получилось… Получилось так, как получилось. «Мир танков» и другие проекты компании остались брошенными. И что будет с играми дальше — непонятно. Какое-то время при нынешней системе они, конечно, просуществуют, но в долгосрочной перспективе ничего хорошего их, к сожалению, не ожидает.

Усугубить ситуацию может реакция «Варгейминга». Ведь при угрозе рейдерства (а захват «Лесты» государством можно принять за рейдерство) белорусская компания, в своё время подарившая лицензии на игры, вроде как имеет право их отозвать. Но до такого, надеемся, не дойдёт — тогда про «Мир танков» и «Мир кораблей» точно придется забыть.

