Смешное и трогательное кино не только для фанатов. Обзор «Лило и Стич»

Если взглянуть на список ностальгических адаптаций, захочется спросить: «А я точно в 2025-м?» Потому что голливудские студии переснимают всё — от «Белоснежки» до «Как приручить дракона». Жаль, что в таких проектах зачастую нет ни творческой искры, ни малейшего старания. Но «Лило и Стич» — переосмысление другого рода. Оно отлично веселит, в нужный момент пробивает на слезу и вызывает тёплые чувства. Вот почему на кино про очаровательного инопланетянина стоит сходить — и желательно всей семьёй.

«Лило и Стич»: главное о фильме

Название: «Лило и Стич» (Lilo & Stitch).

Режиссёр: Дин Флейшер-Кэмп.

Актёры: Майя Кеалоха, Сидни Агудонг, Зак Галифианакис и другие.

Дата выхода: 22 мая 2025 года.

Жанр: фантастика, комедия.

Страна: США.

«Лило и Стич»: где смотреть?

В мире фильм вышел 22 мая. В России неофициальные показы стартовали 31 мая. В цифре «Лило и Стич» появится ориентировочно в августе.

Видео размещено на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат компании Disney.

Очарование в каждом кадре

Крис Сандерс — гений, который придумал «Как приручить дракона» и «Семейку Крудс», а также приложил руку к когорте великих мультфильмов вроде «Короля Льва». Маэстро до сих пор в форме, что доказывает «Дикий робот», один из главных хитов 2024-го. Это снова трогательный, до безумия красивый и поучительный шедевр. А ещё 23 года назад Сандерс снял анимацию про милого инопланетянина Стича, созданного для грандиозных разрушений. Персонаж оказался настолько популярным, что сейчас его имя носит, наверное, каждый второй французский бульдог.

Стич быстро породил целую вселенную с мультсериалами, играми и аттракционами. К примеру, в легендарной Kingdom Hearts можно вызвать инопланетянина для помощи в боях. Не все проекты удались, но сам Сандерс синего чудика искренне любил и в сомнительные проекты вписывался разве что голосом. Пусть Стич говорит редко и неуверенно, однако всегда голосом своего создателя.

Но в киноадаптацию «Лило и Стич» Сандерс поверил. Поэтому выступил одним из сценаристов и сделал всё, чтобы удачно перенести на большие экраны правильный образ. Радостно, что у Сандерса всё получилось. Как и у остальной команды. Быть может, фильм про Стича не станет классикой, однако у него попросту нет откровенно слабых мест. Это смешная, поучительная и трогательная комедия, которая к финалу пробивает на слезу.

Стич традиционно шкодит Фото: Disney

Всерьёз обсуждать сюжет не стоит, ведь с 2002-го мало что изменилось. Режиссёр добавил новые сцены и привнёс в финал больше драматизма, суть же оставил прежней. Стич — маленькое чудовище, созданное в инопланетной лаборатории. Его цель — сеять хаос и крушить города. Так уж получается, что Стич терпит крушение на Земле и встречает маленькую Лило. Эта девочка потеряла родителей и вот-вот разлучится со старшей сестрой, которая никак не угодит органам опеки. Зато у Лило большое сердце. Поэтому она и учит пришельца главному в жизни — любви.

Естественно, в простом уравнении появляются переменные вроде руководителей ЦРУ и инопланетных агентов. Все они привносят в сюжет безбашенное веселье и драму, но своими действиями лишь укрепляют веру взрослого зрителя в добро, а юного — в себя. Всё же пришелец много шкодит, однако от этого не становится кошмаром. «Стич, иногда ты плохо себя ведёшь, но ты не плохой». Подобные фразы вроде банальны, однако обставлены так, что трудно не расчувствоваться. А потом и полюбить дуэт из маленькой девочки и милого зубастика.

Ну очень милая парочка Фото: Disney

Хороша в «Лило и Стиче» не только мораль. Ещё тут полно уморительных сцен. Как Стич ради куска пирога творит хаос. Как злобный Джумбо в исполнении Зака Галифианакиса попадает в бесконечную петлю из порталов. Как наивный Пликли, он же Билли Магнуссен, на ресепшен в отеле уверенно заявляет о месте своего рождения: «Я совершенно точно с Земли». От каждой из этих шуток вы как минимум по-доброму улыбнётесь.

Экшен тоже не подвёл. Персонажи громят округу, стреляют из бластеров, взмывают к облакам и носятся по дну океана. Всё прилично поставлено и отменно выглядит. На графику вообще не пожалуешься, а ведь её в фильме очень много. Множество инопланетян, огромные космические корабли, продвинутые гаджеты, взрывы, выстрелы и прочие эффекты. Похоже, бо́льшая часть бюджета в $ 100 млн ушла именно на CGI.

Плюсы дополняет актёрская игра. В касте хватает звёзд: Галифианакис и Магнуссен не только озвучивают инопланетян, но и появляются в кадре, а голосом космического мира выступает Ханна Уоддингем из «Теда Лассо». От этих ребят изначально ждёшь феерии, и они справляются. Вот только сердцем фильма стали молодые малоизвестные актрисы Майя Кеалоха и Сидни Агудонг. Обе идеально попали в образы, умело показали внутренний раздрай и моральный рост, не раз рассмешили и выдали мудрые мысли. Сразу видно, что директор по кастингу знал своё дело.

Главные актрисы великолепны Фото: Disney

Конечно, в адаптации нет ничего воистину гениального. Например, музыка не дотягивает до той, что была в «Диком роботе», а арка о неискренности Стича не имеет толковых основы и развития. Зато фильм делает главное — напоминает о простых истинах и поднимает настроение как фанатам классики, так и новой аудитории. Ради этого и стоит сходить в кино всей семьёй.

«Лило и Стич»: стоит ли смотреть?

Да, Disney сняла отличное кино и бережно перенесла образ Стича на большие экраны. В течение всего хронометража вы будете смеяться, улыбаться и лить слёзы. Раз такое происходит, значит, команда справилась с работой.

Оценка «Лило и Стич» — 8 из 10

Понравилось:

Трогательный сюжет.

Достойная графика.

Много удачных шуток и экшена.

Стич всё ещё невероятен.

Не понравилось: