Как быстро получить танки 11-го уровня в «Мире танков»

В феврале 2025 года в «Мире танков» появились танки 11-го уровня, которые тут же отодвинули 10-е уровни на второй план. Несмотря на то что с момента появления этих танков прошло почти четыре месяца, игроки продолжают задаваться вопросом, а как максимально быстро и наименее затратно получить эти машины в свой ангар? Рассказываем и показываем.

Какие танки 11-го уровня есть в «Мире танков»

По состоянию на июнь 2025 года в игре представлено три танка 11-го уровня. Это:

«Объект 279» — советский танк прорыва 11-го уровня с мощным лобовым бронированием, хорошей подвижностью и достойной огневой мощью.

— советский танк прорыва 11-го уровня с мощным лобовым бронированием, хорошей подвижностью и достойной огневой мощью. BZT-70 — тяжёлый китайский танк с хорошей круговой бронёй и мощным орудием. Способен забрать любой танк 10-го уровня за два выстрела.

— тяжёлый китайский танк с хорошей круговой бронёй и мощным орудием. Способен забрать любой танк 10-го уровня за два выстрела. MBT-B — тяжёлый американский штурмовой танк с отличной мобильностью и смертоносным магазином заряжания. Идеален для внезапных и быстрых атак.

«Мир танков» Фото: «Леста»

Как получить танки 11-го уровня

Единственный способ заполучить танки 11-го уровня — через сброс прокачанных ранее веток. Это делается через проект «Орбита». Доступно 10 этапов, за прохождение которых можно получить два танка 11-го уровня, один танк восьмого уровня, один танк девятого уровня и ещё один танк 10-го уровня.

Первый танк 11-го уровня выдаётся после прохождения пятого этапа, второй танк 11-го уровня — после прохождения 10-го, последнего этапа. То есть за все этапы можно получить максимум два танка 11-го уровня из трех. Для этого нужно будет сбросить восемь ранее прокачанных веток.

Сбрасываем ранее прокачанные ветки до шестого уровня. Прокачиваем их заново, начиная с шестого и заканчивая 10-м уровнем. После прокачки каждого уровня нужно сыграть на каждом танке один победный бой.

Только так вы получите очки и сможете дойти до первого танка, а потом и до второго. Сбрасываем четыре ветки, прокачиваем их заново, потом — ещё четыре ветки и повторяем тот же путь.

Сброс ветки происходит через специальный пятигранник напротив каждой прокачанной ветки Фото: «Леста»

Какие ветки лучше сбрасывать для повторной прокачки

Сбрасывайте именно те ветки, которые вам будет комфортно пройти заново. А если эта ветка окажется ещё и очень выгодной для сброса, то выбор очевиден.

Советуем в первую очередь сбрасывать ветки «Объекта 705А», 60TP, Vz.55 и ИС-4. На исследование каждой ветки в сумме уйдет столько боевого опыта:

«Объект 705A» (ветка тяжёлых танков СССР) — 439 730 боевого опыта. 60TP (ветка тяжёлых танков Польши) — 445 240 боевого опыта. ИС-4 (ветка тяжёлых танков СССР) — 466 500 боевого опыта. Vz.55 (ветка тяжёлых танков Чехословакии) — 469 540 боевого опыта.

Вышеобозначенные ветки не только подходят новичкам, но и комфортны сами по себе. Это ветки тяжёлых танков, а играть в данном классе легче, чем на средних или лёгких танках.

Ветка 60TP — одна из самых дешёвых и комфортных в игре Фото: «Леста»

Как быстро прокачать танк 11-го уровня в «Мире танков»

Первый способ: используйте накопленный свободный опыт. Если вы из тех, кто редко тратит свободный опыт на исследование техники, то в данном случае он вам очень пригодится. Чтобы не выкачивать все танки ветки заново, вы можете вложить свободный опыт в те машины, которые вам просто лень выкачивать. При условии, что этого свободного опыта много, конечно.

Второй способ: подходит исключительно донатерам. Вы можете перевести золото на своём аккаунте в свободный опыт. А золото покупается за реальные деньги. Но в данном случае вам нужен свободный опыт для прокачки танков. Если сбросить четыре ветки и использовать только свободный опыт, то потребуется как минимум 1 760 000 такого опыта.

100 свободного опыта = 4 золота. 1 760 000 свободного опыта = 70 400 золота. А 70 400 золота — это около 10 тысяч рублей. Таким образом, один танк 11-го уровня обойдётся вам в 10 тысяч рублей, если вы ничего прокачивать не собираетесь. Способ — для зажиточных «танкистов».

Третий способ: используйте чертежи при прокачке веток. Чертежи наций (они ещё называются фрагментами) можно получить за выполнение ежедневных боевых задач, за участие в игровых событиях и акциях, а также как награды за Боевой пропуск или в рамках Боевого похода.

Если за всё время вы накопили большое количество различных национальных чертежей, вложите их в развитие техники. Некоторые танки можно закрыть чертежами полностью, и для исследования не использовать свободный опыт вообще. В таком случае понадобится только серебро, но его накопить намного легче, чем чертежи и свободный опыт.

«Мир танков» Фото: «Леста»

Четыре чертежа уменьшают необходимый для прокачки танка боевой опыт на 50%. А все собранные чертежи делают танк свободным для прокачки без опыта.

Если совместить несколько перечисленных в этой статье способов, то вы очень быстро добьётесь цели и возьмёте как минимум один танк 11-го уровня. И для этого даже не нужно играть круто.

Четвертый способ: играйте почаще в «Полигоне». Да, этот режим довольно скучный, так как вашими противниками становятся боты. Но вместе с тем — это быстрый способ прокачать танк 11-го уровня, так как урон набивать легче на искусственном интеллекте, чем на живых игроках.

Пятый способ: весь ранее накопленный боевой опыт не сгорает при сбросе ветки. Так что выбирайте как самые дешёвые танки, так и танки, на которых у вас накопилось большое количество боевого опыта. Тогда вы сможете затратить на их развитие минимум времени.

«Мир танков» Фото: «Леста»

Какой танк 11-го уровня прокачать первым

Так как прокачка танков 11-го уровня занимает много времени, то важно определить для себя изначально, какой танк вы захотите получить первым.

Чаще всего игроки первым открывают «Объект 279». Самый универсальный танк из трёх. Отлично подходит как для начинающих, так и для опытных. Даже слабый игрок сможет на нём танковать и настреливать урон. Он хорош как в роли среднего танка – за счёт своей скорости, так и в роли тяжёлого танка – за счёт брони. Безошибочный вариант для первого танка 11-го уровня.

Вторым танком 11-го уровня стоит взять BZT-70. Медлительный и огромный танк, но с монструозной пушкой, которая способна отправить в ангар любой танк 10-го уровня за два точных выстрела. У китайца не только самый большой разовый урон среди всех тяжёлых танков в игре, но и самый бронированный лоб. Прощает ошибки и даёт кайф от наносимого урона.

Оружие BZT-70 выглядит грозно. Длинный ствол способен выдать за раз больше 1000 урона Фото: «Леста»

MBT-B стоит либо брать вторым танком, либо не брать вообще. Скиллозависимый, но фановый. С отличной скоростью и динамикой. С приличным барабаном, реализовать который смогут далеко не все. С грамотно прожатым умением «Электромагнитное реле» может за считаные секунды отправить на тот свет танк 10-го уровня, но это ещё постараться надо.